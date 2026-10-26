Corso Mazzini a Cosenza, 1,39 milioni per la pubblica illuminazione

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Approvato il progetto per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione di corso Mazzini a Cosenza

COSENZA – Più efficienza energetica, una migliore qualità dell’illuminazione pubblica e un percorso di riqualificazione urbana che guarda alla sostenibilità e alla valorizzazione del MAB con una illuminazione dedicata. La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Franz Caruso, ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell’intervento di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica di Corso Mazzini, per un importo complessivo di 1 milione e 390 mila euro.

L’intervento rientra nella Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Agenda Urbana Cosenza-Rende 2021-2027, finanziata nell’ambito del PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027, e si inserisce nel più ampio percorso di trasformazione e ammodernamento delle infrastrutture urbane portate avanti dall’amministrazione guida da Franz Caruso, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi pubblici.

In questo quadro, Cosenza compie un passo decisivo per ridisegnare il volto notturno del suo centro cittadino. Non si tratterà di un semplice ammodernamento tecnologico, ma di un profondo cambio di paradigma: la luce lungo il corso pedonale smetterà di avere una mera funzione stradale per trasformarsi in un’illuminazione autenticamente museale e scenografica, concepita appositamente per esaltare e valorizzare le statue del MAB.

LE PAROLE DI CARUSO

“Corso Mazzini è uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città – afferma il sindaco Franz Caruso – uno spazio che appartiene alla quotidianità dei cosentini e che racconta una parte importante dell’identità urbana di Cosenza. Lavorare al miglioramento della sua illuminazione significa investire nella qualità della vita, nella sostenibilità e nella cura dei luoghi che cittadini, famiglie e visitatori attraversano ogni giorno. Con l’approvazione di questo progetto – prosegue – compiamo un passaggio concreto verso una pubblica illuminazione più efficiente e moderna. La nostra idea di città passa anche dalla capacità di rendere le infrastrutture più funzionali, ridurre gli sprechi energetici e utilizzare in maniera responsabile le risorse disponibili. Vogliamo che la riqualificazione urbana non sia soltanto un obiettivo sulla carta, ma un percorso fatto di progetti, programmazione e interventi capaci di incidere positivamente sulla vita della comunità”.

“La sfida che abbiamo davanti – conclude Fran Caruso – è quella di una Cosenza sempre più moderna, sostenibile e attenta al proprio patrimonio urbano. La qualità di una città si misura anche attraverso la cura dell’illuminazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture che ne accompagnano la vita quotidiana. Per questo consideriamo strategiche le opportunità offerte da Agenda Urbana e dalla programmazione europea, che rappresentano strumenti importanti per realizzare interventi di riqualificazione e dare concretezza a una visione di sviluppo che metta al centro i cittadini e il futuro del territorio”.