Riforma elettorale nel mirino, confronto a Rende

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Confronto sulla riforma elettorale promosso da Attiva Rende al Museo del Presente, l’analisi sui rischi per la democrazia

RENDE (COSENZA) – C’è chi dice no a una riforma elettorale che, secondo i suoi oppositori, rischia di alterare gli equilibri democratici e di incidere sul rapporto tra rappresentanza politica e volontà popolare. È questo il nodo al centro dell’incontro pubblico promosso da Attiva Rende, che si è svolto sabato scorso al Museo del Presente di Rende, dal titolo “La nuova legge elettorale e i rischi per la democrazia”. Un viaggio tra proclami fuorvianti della maggioranza di Governo e i rischi che, secondo i promotori dell’iniziativa, deriverebbero da una legge elettorale fortemente penalizzante per la democrazia del Paese. Da qui la volontà di contrastare la riforma anche attraverso iniziative legali.

IL DIBATTITO A RENDE

A entrare nel merito è stato l’avvocato Salvatore Giorno, che ha richiamato l’attenzione sui profili di possibile incostituzionalità della normativa: «Negli ultimi 34 anni abbiamo cambiato cinque leggi elettorali. Da lunedì ci saranno 30 ricorsi contro questa riforma, perché ci sono diversi profili di incostituzionalità, circa otto. Uno su tutti è sicuramente la misura eccessiva del premio di maggioranza, che prevede, per la lista vincente, l’elezione di 70 deputati alla Camera e 35 al Senato della Repubblica».

IL TEMA DELLA RAPPRESENTANZA

Il tema della rappresentanza è stato ripreso da Mimmo Talarico, in rappresentanza di Attiva Rende, che ha spiegato le ragioni dell’iniziativa: «Abbiamo voluto fortemente fare questo incontro per informare i cittadini sui pericoli di questa legge elettorale. Abbiamo coinvolto esponenti delle istituzioni, segretari regionali dei partiti del centrosinistra ed esperti, con la partecipazione attiva dei cittadini. Bisogna stare attenti a riforme del genere, perché possono rappresentare derive pericolose. Le forze progressiste devono essere un caposaldo a protezione della democrazia».

Un confronto che ha chiamato in causa anche la stabilità politica e il rapporto tra maggioranza parlamentare e Costituzione.

LO “SPETTRO” DEL PREMIERATO

Per Nicola Irto, segretario regionale del Partito Democratico, la riforma rappresenterebbe un tentativo di introdurre il premierato attraverso la legge elettorale. «Questo è stato uno dei governi con la più grande stabilità numerica alle Camere, una stabilità che però è venuta meno nel tempo, come dimostrano le bocciature della riforma della giustizia, del premierato e dell’autonomia differenziata», rileva.

«Questa legge elettorale è un tentativo di premierato che prova a prendere in giro la Costituzione italiana. Non esistono vere preferenze, ma un sistema di crocette su nomi già prestampati. È una legge “sudoku” che confonde soltanto gli elettori», aggiunge.

Sulla necessità di difendere l’impianto costituzionale si è soffermato anche Fernando Pignataro, segretario regionale di Alleanza Verdi e Sinistra: «Dobbiamo difendere la Costituzione da leggi elettorali del genere, pericolose per la democrazia del nostro Paese. Dobbiamo fare una battaglia forte e mi auguro che questa legge venga cancellata. In caso contrario, spero che tutte le forze progressiste abbiano a cuore il destino del Paese e costruiscano un programma per vincere a livello nazionale».

METODO NEL MIRINO

Anche Anna Laura Orrico, coordinatrice regionale del Movimento 5 Stelle, ha contestato il metodo con cui è stata portata avanti la riforma: «Questa legge elettorale non è stata approvata attraverso un confronto condiviso in Parlamento, ma da una maggioranza composta da tre partiti, con l’imposizione del voto di fiducia. Se le regole del gioco devono essere concordate insieme, per il bene della democrazia, questa è la prima prova che la democrazia è a rischio. I cittadini non hanno una libera scelta con i capi lista bloccati e in questo modo viene meno la rappresentanza politica. È in pericolo la nostra democrazia: diciamolo sinceramente, in Parlamento sono tornati i fascisti».

All’incontro hanno partecipato anche Roberto De Luca, docente di Sistemi elettorali e organizzazioni politiche all’Unical, la vicesindaca di Cosenza Maria Locanto e il sindaco di Cosenza Franz Caruso.