Cosenza, scuole più sicure a via Popilia

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Approvato il progetto per l’adeguamento sismico del plesso “Mauro-D’Ambrosio” a via Popilia a Cosenza

COSENZA – La Giunta comunale, presieduta dal sindaco Franz Caruso , ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (Pfte) relativo agli interventi di adeguamento sismico dell’edificio scolastico che ospita la Scuola dell’infanzia Mauro e la Scuola primaria D’Ambrosio, in via Popilia.

Il progetto in questione, dell’importo complessivo di 1.000.000 di euro, sarà candidato all’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’assegnazione delle risorse della quota a gestione statale dell’Otto per Mille dell’IRPEF, relative alle annualità 2023 e 2024, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 173 del 21 agosto 2026.

L’approvazione del Pfte costituisce un passaggio fondamentale per consentire al Comune di partecipare alla procedura di finanziamento e perseguire l’obiettivo di realizzare le opere necessarie alla mitigazione del rischio strutturale e all’adeguamento sismico del plesso scolastico.

LE PAROLE DI CARUSO

«La sicurezza dei nostri bambini è al centro del nostro impegno amministrativo– afferma Franz Caruso – perché ogni scuola deve essere un luogo sicuro, accogliente e capace di offrire serenità alle famiglie, agli insegnanti e a tutto il personale. Con l’approvazione di questo progetto compiamo un passo concreto per affrontare una questione di grande rilevanza per la nostra comunità scolastica. Puntare sull’edilizia scolastica significa, infatti, investire sulle persone, sul diritto allo studio e sul futuro della città. Il nostro impegno è quello di lavorare con responsabilità e determinazione per intercettare i finanziamenti disponibili, trasformando le opportunità offerte dalle risorse statali in interventi concreti a beneficio della collettività».

Il provvedimento approvato dalla Giunta prevede, oltre all’approvazione del progetto e del relativo quadro economico, la candidatura dell’intervento alla procedura ministeriale e il conferimento degli adempimenti conseguenti al dirigente del Settore 7, competente per i lavori pubblici e l’edilizia scolastica.

L’opera è prevista senza cofinanziamento a carico del bilancio comunale e punta a ottenere la copertura finanziaria attraverso le risorse statali messe a disposizione dall’Avviso pubblico.

Con questo atto, il Comune di Cosenza avvia dunque il percorso amministrativo necessario per concorrere al finanziamento dell’intervento sul plesso Mauro-D’Ambrosio, nella consapevolezza che la qualità e la sicurezza degli spazi educativi costituiscono elementi essenziali per garantire il benessere degli studenti e la tranquillità delle famiglie.