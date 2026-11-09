Cosenza, verso l’unificazione del gruppo consiliare del Pd

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Incontro con il commissario provinciale Claudio Stefanazzi, si va verso l’unificazione del gruppo consiliare del Pd di Cosenza

COSENZA – C’era una certa attesa in merito all’incontro tra i consiglieri comunali del Pd e il commissario provinciale Claudio Stefanazzi. Sul tavolo la spinosa questione della ricomposizione del gruppo consiliare e delle prospettive del partito e del centrosinistra nel capoluogo bruzio. Non c’è stata ancora la fumata bianca ma tutto va nella direzione di un ritorno alle origini. Ad oggi, lo ricordiamo, il gruppo Pd è composto da Francesco Graziadio, Gianfranco Tinto, Aldo Trecroci e Concetta De Paola mentre il gruppo “Pd Cosenza” è costituto da Francesco Alimena, Giuseppe Mazzuca, Massimiliano D’Antonio e Assunta Mascaro.

IL CONFRONTO TRA I DEM

Il confronto tra i consiglieri Concetta De Paola, Aldo Trecroci, Gianfranco Tinto, Assunta Mascaro, Francesco Alimena e Francesco Graziadio, la vicesindaca Maria Locanto, l’assessore Damiano Covelli e Stefanazzi è stato schietto e costruttivo. C’è l’obiettivo di rappresentare «un punto di riferimento» nel cosiddetto campo largo. Tra i dem di Palazzo dei Bruzi le divergenze restano ma l’orientamento è di sanare la frattura nel civico consesso.

I consiglieri hanno affidato al commissario Stefanazzi il compito di predisporre un documento condiviso. Il testo dovrà illustrare e rivendicare l’azione dell’amministrazione comunale, nella quale il Pd ha svolto e continua a svolgere un ruolo fondamentale. Il partito intende farsi carico di un’iniziativa politica e programmatica da concretizzare in quest’ultimo scorcio di consiliatura, per consolidare il patto di governo con la città e assicurare una chiara continuità in vista delle amministrative del 2027. A tal fine, si è convenuto sulla necessità di un rinnovato assetto unitario del gruppo del Pd in Consiglio comunale.

LE PAROLE DI STEFANAZZI

Stefanazzi ha ringraziato i consiglieri e ha assicurato che, con il contributo di ciascuno, redigerà a stretto giro un documento sintetico. Il documento ribadirà il posizionamento politico e amministrativo del Pd e traccerà le linee del contributo del partito a una coalizione aperta a partiti e movimenti civici che si riconoscono nei valori del centrosinistra, chiamata a confermarsi alla guida della città. «Quella di oggi è stata una discussione vera, senza reticenze, e ne usciamo più forti», ha dichiarato Stefanazzi. «Il Partito Democratico ha la responsabilità di garantire a Cosenza stabilità e continuità di governo. Lo faremo lavorando sui contenuti e insieme a tutte le forze che si riconoscono nel centrosinistra, per costruire fin da ora la proposta per il 2027».