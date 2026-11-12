Emergenza idrica a Cosenza, vertice con Sorical

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Il confronto con la Sorical promosso dal consigliere regionale Francesco De Cicco sull’emergenza idrica a Cosenza

COSENZA – Si è tenuto ieri a Catanzaro, presso la sede della Sorical, un vertice istituzionale promosso dal consigliere regionale, Francesco De Cicco, e dal direttore generale della società idrica regionale, Maurizio Nicolai. L’incontro, richiesto nei giorni scorsi da De Cicco, si è focalizzato in via prioritaria sulla grave situazione di carenza idrica che sta interessando la città di Cosenza e che sta creando notevoli disagi alla cittadinanza.

LA POSIZIONE DI NICOLAI

Il Direttore Generale Maurizio Nicolai ha espresso la massima comprensione per la criticità rappresentata. Lo stesso ha garantito l’immediata disponibilità di Sorical ad attivarsi con il proprio staff tecnico per individuare e verificare soluzioni urgenti volte ad alleviare il disagio sin dai prossimi giorni. L’auspicio condiviso dalle parti è che il quadro della fornitura idrica possa registrare un graduale e costante miglioramento nel breve periodo.

IL PUNTO SUGLI INVESTIMENTI

Durante la riunione si è fatto anche il punto sul piano degli investimenti strategici. Previsti per il territorio provinciale di Cosenza 76 milioni di euro. Un ruolo centrale è occupato dalla realizzazione di un ponte idraulico per l’interconnessione delle principali linee di adduzione della Valle del Crati,

Inoltre De Cicco ha chiesto di inserire anche la messa in funzione del potabilizzatore di Piano Lago. Un intervento prioritario da tempo sollecitato e sostenuto con determinazione per garantire la sicurezza e l’autosufficienza idrica dell’area urbana cosentina.