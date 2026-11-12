Nasce a Rende “Casa Felice”, un supporto alle persone con disabilità

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L’inaugurazione a Rende in via Londra della struttura “Casa Felice”, un supporto alle persone con disabilità

RENDE (COSENZA) – Prima, a via Londra, c’era la caserma dei Carabinieri. Poi, dopo il trasferimento della Benemerita nella nuova sede, sedici anni d’abbandono e la condanna alla fatiscenza. Infine la rinascita, avvenuta in due tempi e culminata in Casa Felice, un centro di co-housing per persone con disabilità. L’ha ricordato il Sindaco di Rende, Sandro Principe durante “Benvenuti a Casa”, presentazione al pubblico della struttura.

All’evento, svoltosi la mattina dell’11 novembre, hanno partecipato, oltre al Sindaco, la dottoressa Daniela Ielasi, Assessore al Welfare del Comune di Rende, monsignor Giovanni Checchinato, Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, e la dottoressa Adriana De Luca, Presidente dell’associazione Gli altri siamo noi. Casa Felice è una struttura dell’Ambito Territoriale Sociale 2, di cui Rende è il Comune Capofila e ospita dodici persone.

LE PAROLE DI SANDRO PRINCIPE

«Tutti parlano di programmi in Italia, poi questi programmi non li legge nessuno», ha dichiarato l’Onorevole Principe durante il suo intervento. Invece, ha proseguito, «noi abbiamo un’altra abitudine: scriviamo i programmi e poi li illustriamo anche oltre la campagna elettorale, perché noi i programmi li attuiamo sempre».

Per quel che riguarda Casa Felice, il riferimento del Sindaco è chiaro: una linea politica orientata con grande coerenza al Welfare e ai diritti sociali. Infatti, ha ricordato il primo cittadino, «abbiamo intitolato il mio primo incontro coi cittadini al Cinema Garden di questa sindacatura, avvenuto lo scorso febbraio, “La città della solidarietà e dell’innovazione”. Posso dire che siamo stati di parola. In poco più di un anno abbiamo riaperto due centri sociali che erano stati destinati ad altre iniziative (tanto per far intendere come il sociale veniva inteso da altri). Inoltre, abbiamo aperto un Centro Famiglia per sostenere genitori e figli. Ancora: abbiamo concesso dei locali all’Asp per seguire bambini con disturbi dello spettro autistico».

«NESSUNO DEVE RESTARE INDIETRO»

Infine, Casa Felice, che completa la rinascita e, quindi, la restituzione alla città dell’ex caserma, che ospita anche l’asilo nido. «Avevamo detto che a Rende nessuno deve stare indietro e che noi siamo abituati a stare vicino a tutti e in particolare agli umili: lo stiamo facendo», ha ribadito il Sindaco.

E ha proseguito: «Io tengo molto agli umili perché queste persone hanno un modo di comportarsi a un tempo dignitoso e pregno di senso civico. E non pretendiamo riconoscenza: noi abbiamo solo realizzato per questi dodici concittadini un diritto garantito dalla Costituzione».

L’ASSESSORA DANIELA IELASI SODDISFATTA

«Casa Felice è un progetto molto innovativo, che però ha già delle basi solide, grazie proprio alla collaborazione tra il Comune di Rende, i Comuni dell’Ambito territoriale sociale di cui la nostra città è capofila – che ringrazio per la collaborazione e per la fiducia – e tutta la macchina amministrativa che si è messa a disposizione in tempi estremamente rapidi per la realizzazione del progetto, con la preziosa collaborazione de Gli altri siamo noi, un’organizzazione del terzo settore di grande esperienza», ha spiegato Daniela Ielasi, Assessore al Welfare del Comune di Rende.

I volontari dell’associazione, presieduta dalla dottoressa Adriana De Luca, hanno supportato in maniera determinante la riuscita dell’iniziativa. Noi, ha proseguito Ielasi, «stiamo già guardando avanti affinché tante altre famiglie del territorio possano avere l’opportunità di sperimentare l’autonomia e la vita indipendente per i propri figli. Crediamo fermamente in questo progetto e siamo sicuri che, con un accompagnamento deciso, le famiglie troveranno fiducia sia nel “durante” che nel “dopo” di noi».

LA PRESENZA DI GIOVANNI CHECCHINATO

Un pensiero, infine, agli abitanti della casa: «Oggi ci hanno accolto e ci hanno guidato nella visita alle loro cucine e alle loro stanze e alla scoperta delle loro attività quotidiane. Per noi questi sono gesti scontati, che facciamo quasi in automatico ogni giorno, ma per alcuni possono essere vere e proprie conquiste». Per finire, il taglio del nastro, preceduto dalla benedizione di monsignor Giovanni Checchinato e seguito dalla piantumazione simbolica di un albero d’uliva: una speranza di benessere e felicità per il futuro.