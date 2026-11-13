Amministrative Cosenza, il Psi sostiene la ricandidatura di Caruso

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Amministrative Cosenza 2027: l’endorsement del coordinamento provinciale del Psi alla ricandidatura di Franz Caruso

COSENZA – Il Coordinamento provinciale del Partito socialista italiano (Psi) esce allo scoperto e sostiene apertamente la ricandidatura del sindaco di Cosenza Franz Caruso (esponente di spicco del partito). Una posizione cristallizzata in un documento politico diffuso in queste ore . «Offrire ai calabresi una proposta alternativa e credibile di cambiamento reale è possibile ed è quello che il centrosinistra deve fare per proiettarsi al futuro governo del Paese e della Regione. Per fare questo, non si può non ripartire dalla conferma di quelle esperienze di governo del territorio che hanno dato risultati positivi e che hanno visto partecipi alla gestione dell’amministrazione tutte le forze politiche riformiste e progressiste. Tra queste, un ruolo centrale svolge Cosenza, la città capoluogo della provincia più vasta della Calabria, che andrà al voto nella prossima primavera», l’incipit della nota del coordinamento provinciale del Psi.

IL DOCUMENTO POLITICO DEL PSI

«Una città conquistata dal centrosinistra, dopo dieci anni di governo di centrodestra, ereditata in una disastrosa condizione di dissesto, con un debito accertato e non ancora definitivo di circa 270mln di euro, con un disavanzo di oltre 40mln di euro e una dotazione organica di circa 200 dipendenti, incluse le 90 unità della Polizia Municipale», prosegue la nota.

«L’azione di risanamento dell’Ente, avviata dal Sindaco Franz Caruso e dalla maggioranza di centrosinistra, improntata ai valori della legalità, della trasparenza e del rigore nella gestione delle risorse pubbliche, ha consentito in meno di cinque anni di riconquistare fiducia, credibilità ed affidabilità, soprattutto da parte del Ministero dell’Interno e della Cosfel, che, apprezzando la serietà degli impegni assunti e degli sforzi profusi, ha avviato la procedura straordinaria prevista dall’art. 268 TUEL e autorizzato l’espletamento di concorsi pubblici che, al 31/12/2025 hanno consentito all’amministrazione comunale di sottoscrivere 219 contratti di nuove assunzioni, verticalizzazioni e stabilizzazioni. Ai quali contratti si sono aggiunte le ultime 30 stabilizzazioni dei Tirocinanti di Inclusione Sociale», si legge ancora.

L’APPREZZAMENTO PER L’ATTUALE CONSILIATURA

«Alla straordinaria opera di risanamento economica e finanziaria si è aggiunta quella altrettanto straordinaria di politica istituzionale e relazionale che, grazie alla lungimiranza ed alla visione strategica di sviluppo del territorio che ha unito Sindaco e Rettore dell’Unical, ha visto, dopo oltre cinquant’anni dalla sua istituzione, l’Università della Calabria mettere radici a Cosenza», spiega il Psi.

«L’istituzione di due corsi di laurea in infermieristica ed in scienze motorie nel prestigioso complesso monumentale di San Domenico ha consegnato alla città l’occasione più propizia per rilanciare le attività culturali e commerciali nella parte più bella e attrattiva di Cosenza. Non si è creata una scatola vuota con i soldi dei contribuenti ma si è realizzata un’opera di grande valore culturale ed economico», si rimarca nel documento politico.

I RISULTATI CONSEGUITI

«A questo bisogna aggiungere i tanti interventi portati a compimento che, utilizzando i fondi del Cis e di Agenda Urbana nonché dei contratti di quartiere e dei contratti di periferia e del Pnrr hanno dato un impulso nuovo e significativo al recupero delle parti storiche e delle periferie di Cosenza. Il recupero di San Vito Alto e San Vito basso, di Serra Spiga e di Via degli Stadi, di Via Popilia e del centro storico, di Donnici, di Borgo Partenope e di Sant’Ippolito sono il segno tangibile di una attenzione per tutto il territorio comunale e per quelle parti di esso da tempo immemorabile lasciate al degrado e all’abbandono», rileva il coordinamento provinciale.

«Questa azione politica ed amministrativa ha fatto registrare, a Cosenza, nelle competizioni elettorali degli ultimi cinque anni, a partire appunto dal momento in cui la città è ritornata a essere governata dal centrosinistra, una netta inversione di tendenza rispetto al resto della Regione, portando all’affermazione del centrosinistra il 2022 alle elezioni politiche, il 2023 a quelle europee, il 2025 alle elezioni regionali ed il 2026 al referendum costituzionale», sottolineano i socialisti.

L’EDORSEMENT A CARUSO

«E, allora, stare al fianco del Sindaco e dell’amministrazione comunale significa stare al fianco dei cittadini di Cosenza, i quali, grazie all’esemplare modello di governo locale e progressista praticato in questi anni, sono tornati ad avere un futuro luminoso dopo gli anni bui di dissennata amministrazione della città. Tutto questo è patrimonio dell’intera comunità riformista, progressista e democratica cosentina», la posizione del Psi.

«Infatti, l’esperienza amministrativa di Cosenza rappresenta il primo valido e riuscito esempio di buon governo, fortemente voluto con largo anticipo dal Sindaco Caruso, di una città capoluogo di provincia sostenuto dal campo progressista e in particolare da un atteggiamento sempre improntato a principi di lealtà politica e responsabilità politica del Partito democratico e del Movimento cinque stelle unitamente al PSI, che, anche alla luce del progetto politico, che si sta costruendo su scala nazionale in vista delle elezioni politiche del 2027, non può che essere confermato anche per le amministrative di Cosenza della prossima primavera», evidenziano i socialisti.

«Conseguentemente, in questo contesto si pone, inevitabilmente, la ricandidatura di Franz Caruso. Una ricandidatura, che per il Partito socialista non è una rivendicazione partigiana a favore di un suo iscritto, ma è la naturale prosecuzione di un percorso, chiamato a condurre a termine, nel prossimo quinquennio, il progetto di Cosenza 2050, progetto avviato nell’autunno del 2021 con il voto favorevole della stragrande maggioranza del corpo elettorale», conclude la nota.