Pnrr, tappa di Raffaele Fitto all’Unical

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Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, all’Unical per discutere del dopo Pnrr

COSENZA – Trasformare la spinta straordinaria dei fondi europei in una capacità di crescita strutturale, garantendo al contempo ai giovani il diritto di costruire il proprio futuro senza dover lasciare i territori d’origine. È la proposta partita dal XXIII Convegno nazionale dei direttori generali delle amministrazioni universitarie (CoDAU), ospitato per la prima volta dall’Università della Calabria. Dal confronto tra il top management degli atenei italiani e i vertici istituzionali è nata l’Agenda CoDAU 2027: documento strategico che guiderà il dialogo con Governo, Ministero dell’Università e della Ricerca e CRUI su sostenibilità economica, competitività internazionale e valorizzazione del personale.

L’INTERVENTO DI RAFFAELE FITTO

Il nodo centrale dell’era post-PNRR è stato affrontato direttamente da Raffaele Fitto vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme. «L’esperienza del PNRR – ha precisato Fitto – è stata molto positiva e le università hanno avuto grandi opportunità non solo dal punto di vista finanziario, ma anche sul piano organizzativo, e dobbiamo far sì che questa esperienza straordinaria diventi ordinaria».

Fitto ha legato questa sfida al prossimo bilancio pluriennale 2028-2034, spiegando che l’impegno del Piano di ripresa troverà continuità nei nuovi piani nazionali e regionali di partenariato, definendoli “strumenti unici in cui convergeranno le risorse degli Stati membri – ha chiarito il vicepresidente – salvaguardando sia i principi della politica di coesione sia l’efficace struttura di governance sperimentata con il PNRR”.

IL DIRITTO DI RESTARE

La partita europea si gioca soprattutto sul terreno demografico attraverso la strategia per il “right to stay”, il diritto a restare. «Operiamo – ha spiegato Fitto – su due direttrici: un approccio integrato e orizzontale che metta insieme agricoltura, pesca, turismo, infrastrutture e servizi pubblici, e iniziative mirate per avviare una fase di sviluppo. È una sfida complessa che l’Europa affronta per la prima volta in modo organico per rispondere a due fenomeni contrapposti: il sovrappopolamento delle aree urbane e lo spopolamento delle aree interne».

LA POSIZIONE DI ROBERTO OCCHIUTO

Un messaggio raccolto con forza dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che ha rivendicato il ruolo degli atenei calabresi quale «infrastruttura essenziale per produrre sviluppo», rassicurando sulla tenuta finanziaria del sistema. «In questi anni – ha poi aggiunto il presidente della Regione Calabria – l’università ha ricevuto dalla Regione ben più risorse rispetto al Pnrr: a fronte dei 120 milioni ottenuti per Tech4You, che produrranno soluzioni contro dissesto idrogeologico e incendi utili all’intera amministrazione, gli atenei ricevono circa 70 milioni l’anno per il diritto allo studio».

Accanto al reddito di merito, misura regionale erogata direttamente dagli atenei in aggiunta alle borse di studio, Occhiuto ha però richiamato alle proprie responsabilità il tessuto imprenditoriale, invitando le aziende calabresi a comprendere che «l’investimento nei cervelli migliori e nei saperi va adeguatamente remunerato» per frenare l’emigrazione intellettuale.

LE PAROLE DI GIANLUIGI GRECO

A fare gli onori di casa in un campus che il presidente del CoDAU Vincenzo Tedesco ha definito «dinamico e in forte crescita», il rettore dell’Unical Gianluigi Greco ha evidenziato il valore simbolico di ospitare per la prima volta i direttori generali di tutta Italia proprio mentre si ridisegnano le politiche di coesione. «La vitalità del nostro Ateneo – ha commentato il rettore Greco – si misura nella capacità di attirare grandi riflessioni. Chiederemo all’Europa di non lasciare indietro la Calabria e di considerarci un attore fondamentale delle politiche di sviluppo e del “right to stay”: i nostri giovani hanno bisogno di poter costruire qui il loro futuro».