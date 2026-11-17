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Il 18 novembre un incontro tra i sindaci di Cosenza, Rende, Montalto e Castrolibero sulla proposta di Statuto dell’Unione dei Comuni

COSENZA – Dopo l’appello vigoroso del sindaco di Rende Sandro Principe e dei capigruppo di maggioranza qualcosa si muove sul fronte dell’Unione dei Comuni. Possibili sviluppi annunciati da Palazzo dei Bruzi dove sulla questione si era registrato un certo distacco negli ultimi mesi. A rompere il silenzio sulla sponda bruzia del Campagnano ci ha pensato il sindaco Franz Caruso che parteciperà il 18 novembre nella sede della Provincia di Cosenza, all’incontro promosso dal presidente Biagio Faragalli, che vedrà la partecipazione anche dei sindaci di Rende Sandro Principe, Montalto Uffugo (lo stesso presidente Faragalli) e il sindaco di Castrolibero Francesco Serra.

La riunione è stata convocata per esaminare la proposta di Statuto predisposta dal Comune di Rende e avviare un percorso condiviso per la realizzazione di un’Unione dei Comuni. La bozza, com’è noto, è pronta da circa dieci mesi ed è già stata inviata da Rende agli altri tre Comuni ma finora senza risposte. Ora però potremmo essere davanti a un’importante accelerazione.

LA POSIZIONE DI CARUSO

«Un appuntamento importante – afferma Caruso – che rappresenta un’occasione concreta per rilanciare il confronto istituzionale sul futuro dell’area urbana cosentina. Una questione strategica che pone al centro la necessità di superare la frammentazione amministrativa e costruire una governance territoriale capace di affrontare insieme le sfide dello sviluppo. Non possiamo continuare a pensare il futuro dei nostri territori dentro i confini dei singoli Comuni, quando economia, infrastrutture e servizi hanno ormai una dimensione sovracomunale».

«Non siamo, comunque, rimasti fermi. Insieme ai sindaci di Rende, Sandro Principe, e di Castrolibero, Francesco Serra, abbiamo chiesto alla Camera di Commercio di Cosenza e all’Istituto Tagliacarne un nuovo studio tecnico-scientifico e strategico sull’area urbana. Vogliamo uno strumento autorevole, fondato su dati e analisi, per programmare in maniera integrata lo sviluppo economico, le infrastrutture e i servizi. L’Unione deve essere uno strumento operativo, non un contenitore formale», sottolinea Caruso.

UN’IMPORTANZA STRATEGICA

«Rispetto alle sollecitazioni di Sandro Principe, ritengo che il confronto sullo Statuto debba riprendere e concludersi in tempi certi. L’incontro può rappresentare un passaggio significativo in questa direzione. Voglio però essere chiaro: dopo il confronto, sullo Statuto deve pronunciarsi la maggioranza consiliare», sottolinea. «C’è poi un’altra questione fondamentale – prosegue il Primo Cittadino – l’Unione deve nascere con una visione territoriale aperta, coinvolgendo sin da subito anche gli altri Comuni che gravitano intorno all’area urbana cosentina». A tal proposito è bene sottolineare che, sin dal principio, i promotori rendesi dell’Unione dei Comuni hanno insistito affinché quest’ultima non sia circoscritta a Cosenza, Rende, Castrolibero e Montalto Uffugo.

«La mia visione si ispira al riformismo gradualista: cambiare con coraggio, attraverso percorsi seri e condivisi. La gradualità non deve diventare immobilismo e il confronto non può essere un alibi per rinviare le decisioni. L’Unione deve essere il primo passo per associare servizi e funzioni strategiche: mobilità, trasporti, rifiuti, politiche sociali, pianificazione territoriale e sviluppo economico». «Non mi interessano le polemiche né le primogeniture – conclude Caruso -. Mi interessano i risultati. Per questo considero l’incontro promosso dal presidente della Provincia, Biagio Faragalli, un’opportunità da cogliere per rilanciare il confronto istituzionale, mettere al centro il lavoro già avviato, discutere la proposta di Statuto e aprire contestualmente il progetto agli altri Comuni dell’area urbana allargata».