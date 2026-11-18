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Frecciatine del consigliere regionale Orlandino Greco sull’Unione dei Comuni: «C’è chi la scopre oggi dopo aver ignorato la nostra battaglia»

COSENZA – Il futuro dell’area urbana cosentina richiede una visione che sappia andare oltre le contrapposizioni del passato e restituire centralità a una prospettiva di collaborazione istituzionale tra territori. È questa la posizione di Orlandino Greco – Presidente della Prima Commissione regionale “Affari istituzionali” – che torna su un tema che ha caratterizzato una parte significativa del suo percorso politico e amministrativo: la necessità di costruire un sistema territoriale integrato attraverso l’Unione dei Comuni e la gestione associata dei servizi.

LE PAROLE DI ORLANDINO GRECO

«Sono stato tra i primi a sostenere la necessità di un percorso di integrazione tra i Comuni, intendendo l’Unione come uno strumento concreto per condividere servizi, funzioni e capacità di programmazione. Ho sempre ritenuto che territori legati da relazioni quotidiane, economiche e sociali dovessero imparare a governare insieme le proprie esigenze. Ma governare insieme non significa necessariamente diventare un’unica città».

Da queste riflessioni, la disamina sul progetto di fusione. «Ho contrastato il progetto della Città unica non aprioristicamente ma perché mancava uno studio di fattibilità, una visione amministrativa e un coinvolgimento popolare che poi ha sancito democraticamente la fine di quel percorso. Ritengo, infatti, che proprio l’Unione dei comuni nella gestione associata dei servizi, possa essere il primo passo per un’eventualità fusione, insomma, bisognerebbe proprio concepire questo passaggio come avamposto per la costruzione di una città unica ma è evidente che non si può arrivare a qualsiasi fusione senza prima i dovuti passaggi amministrativi».

Una riflessione che oggi, secondo Greco, deve tradursi in una nuova fase di elaborazione introducendo concetti che il consigliere regionale ritiene fondamentali: omogeneità e adeguatezza. «Il primo attiene alle caratteristiche comuni, alle relazioni sociali, economiche, urbanistiche e infrastrutturali che legano i territori; il secondo riguarda la dimensione necessaria per organizzare efficacemente funzioni e servizi, garantendo capacità di programmazione e risposte adeguate ai cittadini.»

LA RIFLESSIONE SULL’AREA URBANA

La prospettiva, in quest’ottica, è quella di un’area urbana organizzata secondo una logica di cerchi concentrici, nella quale l’allargamento non avvenga attraverso una delimitazione indistinta, ma riconoscendo le diverse connessioni e vocazioni territoriali. «La nostra idea non è quella di un’area urbana che si sviluppi secondo una linea retta, con confini rigidi e definitivi, ma attraverso una logica di cerchi concentrici, progressivi e complementari. Partendo dal nucleo Cosenza-Rende-Castrolibero, dobbiamo guardare alle Serre Cosentine, a Mendicino, Carolei, Marano Marchesato, Marano Principato, a Piano Lago e a Montalto Uffugo, riconoscendo le relazioni che ciascuna di queste realtà intrattiene con il sistema urbano e le specifiche vocazioni che può esprimere.».

Poi l’affondo politico verso chi oggi vede nell’Unione dei comuni un elemento portante per la prossima campagna elettorale nella città di Cosenza. «Oggi vedo alcuni miei colleghi politici che, in passato, non hanno neppure riconosciuto la nostra battaglia contro il progetto di fusione dei Comuni e che ancora oggi continuano, in maniera sconcertante, a confondere l’Unione dei Comuni con la fusione. Ricordo loro che nell’Unione, i Comuni mantengono la propria identità e autonomia, condividendo la gestione di servizi e funzioni, mentre nella fusione vengono soppressi per dare vita a un unico ente. Si tratta di una differenza sostanziale, che evidentemente la scarsa conoscenza delle procedure amministrative e la voglia di fare campagna elettorale finiscono per far dimenticare».