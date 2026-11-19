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Il Documento unico di programmazione (Dup) è stato illustrato nel Consiglio comunale di Rende, nelle prossime sedute prevista l’approvazione

RENDE (COSENZA) – È tornato a riunirsi il Consiglio comunale di Rende. In avvio di seduta il civico consesso presieduto da Francesco Adamo ha osservato un minuto di silenzio per ricordarele cinque vittime del grave incidente stradale sulla Strada statale 107 dello scorso 14 novembre. L’assise ha poi proceduto alla ratifica della delibera di Giunta comunale avente ad oggetto la variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028″ dopo una breve relazione sul punto dell’assessore al Bilancio Federico Jorio.

LA PRESENTAZIONE DEL DUP

Quest’ultimo ha poi presentato il Documento Unico di Programmazione (Dup) 2027-2029 che sarà successivamente destinato all’approvazione da parte dell’assise comunale. Il Documento unico di programmazione è il principale strumento per la guida strategica e operativa di un comune italiano, e rappresenta il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione.

«Il Dup in questa fase si arricchisce di notevoli obiettivi e gli obiettivi strategici sono diventati 38 suddivisi per 17 missioni, suddivise a loro volta per ogni singolo ogni singolo settore. L’adeguamento è stato necessario perché abbiamo recepito all’interno del documento tutte le disposizioni finanziarie nazionali e comunitarie, comprese le indicazioni che ci vengono conferite direttamente dalla Bce», ha spiegato l’assessore. «Si registra una continuità degli obiettivi rispetto al programma iniziale», ha poi aggiunto Jorio.

LA DISCUSSIONE IN AULA

La prima a intervenire nel dibattito è stata Rossella Gallo che sugli obiettivi strategici, pur apprezzando diverse misure contenute nel Dup, ha posto l’accento su alcune carenze: Protezione civile, diritto allo studio, formazione professionale, sanità di prossimità. «Speriamo che il Bilancio di previsione colmi queste lacune», ha evidenziato la consigliera dell’M5s. Dopo alcune richieste di delucidazioni tecniche della consigliera Stefania Galassi ha presso la parola Marco Ghionna.

Dopo una dura critica sul metodo di comunicazione della pratica, il consigliere di minoranza ha stigmatizzato le scarse risorse destinate alla Protezione civile, alla qualità dell’aria, alle comunità energetiche e al patrimonio pubblico. Tra i banchi della maggioranza da registrare l’intervento di Francesco Tenuta che ha invece elogiato gli obiettivi strategici del Documento unico di programmazione e Francesca Cufone.

Sono poi seguite le repliche dell’assessore al Bilancio Federico Jorio. Quest’ultimo ha spiegato che in questa fase il Dup manca inevitabilmente di alcuni elementi. Nelle prossime sedute, quando il Dup approderà in aula per l’approvazione, lo stesso sarà definitivamente dettagliato. In merito allo zero accanto ad alcune voci (su cui la minoranza ha sollevato non poche perplessità) Jorio ha spiegato che ciò è da addebitare alle difficoltà nel reperire e destinare le risorse da parte dell’amministrazione comunale. Da qui l’utilizzo di fondi non comunali e la copertura che comunque sarà assicurata alle voci attualmente accostate allo zero nello schema del Dup.

LE PAROLE DI SANDRO PRINCIPE

«Se riuscissimo entro la prossima primavera a realizzare il Centro servizi nell’area industriale e la Casa della Musica, potrei dire che in poco più di un anno e mezzo abbiamo realizzato il programma sottoposto a all’attenzione dei cittadini e degli elettori nel 2025», ha esordito nel suo intervento il sindaco di Rende Sandro Principe.

«Con la finanza locale di oggi i Comuni sono ridotti a Enti intercettori di risorse e questo vale molto per una realtà come la nostra anche dal punto di vista dei livelli di tassazione. C’è un peso notevole nel dare servizi non solo ai residenti, ma anche alle migliaia di cittadini, studenti, operatori che quotidianamente lavorano o comunque hanno rapporti con il nostro territorio e ciò si riflette, com’noto, sul traffico», ha aggiunto il sindaco.

«Siamo molto avanti con i progetti. Per quanto riguarda la viabilità mi pare che abbiamo trovato un una rete stradale dissestata su tutto il territorio. Siamo già più o meno al 40-50 per cento di interventi eseguiti. Entro la primavera andremo ad appaltare il completamento della manutenzione straordinaria dell’80 per cento e oltre della rete stradale. Rende sta cercando inoltre di far crescere il livello culturale della comunità. Sul welfare posso dire che è uno dei settori totalmente finanziato con fondi non comunali e la cosa che sfugge è che si tratta del settore che paradossalmente ha più risorse e obiettivamente in questo anno e mezzo tante cose sono state avviate», ha evidenziato Principe.

DEFINIZIONE AGEVOLATA, NUOVI TERMINI

Il Consiglio comunale ha infine approvato la Modifica del Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. Proroga al 140° giorno (e comunque non oltre il 31 luglio 2027) del termine di presentazione delle istanze al concessionario. Ci sarà dunque spazio fino al 20 dicembre 2026 per presentare le domande.