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Monito del coordinatore provinciale dell’M5s Giuseppe Giorno a Franz Caruso: «Nessun assegno in bianco per le amministrative del 2027»

COSENZA – Il Movimento cinque stelle non intende “rincorrere” (pur confermando la propria disponibilità) nell’immediato e, soprattutto, non vuole vincolarsi per il futuro. Il messaggio dei pentastellati a Franz Caruso è arrivato forte e chiaro. E forse è stato più ruvido di quanto ci si aspettava. A un’eventuale riconferma in Giunta non sarebbe in ogni caso consequenziale un sostegno alla ricandidatura del primo cittadino nel 2027. Nella giornata del 19 novembre si è tenuto l’incontro tra il M5S, rappresentato dal coordinatore provinciale Giuseppe Giorno, accompagnato dall’assessora Veronica Buffone, ed il sindaco di Cosenza Franz Caruso.

L’INCONTRO CON CARUSO

«Nel corso del confronto sono state evidenziate con chiarezza tutte le criticità che hanno accompagnato il governo della città e, non ultima, la questione dell’azzeramento delle deleghe – dichiara Giorno — che così come attuata, quasi a voler ‘stanare’ qualche altro attore, non ci ha convinti e non ci è piaciuto: a pagarne il prezzo, alla fine, sono stati soltanto i cittadini e la continuità amministrativa».

«Abbiamo pertanto ribadito al sindaco – prosegue Giorno – che rientra nelle sue prerogative valutare se intenda continuare ad avvalersi del nostro contributo in Giunta oppure no. Noi, con senso di responsabilità, rimaniamo aperti al dialogo in virtù dell’enorme sforzo profuso su scala nazionale di costruire un percorso di unità del fronte progressista».

«NESSUN ASSEGNO IN BIANCO PER IL 2027»

«Allo stesso tempo, una cosa è certa: comunque evolverà il quadro politico, non ci sarà alcun assegno in bianco né un sostegno automatico in vista delle prossime elezioni amministrative», aggiunge il coordinatore provinciale del Movimento cinque stelle. L’eventuale (ri)coinvolgimento nella nuova Giunta del sindaco non sarà dunque precursore di un appoggio incondizionato a un Caruso bis. Il nome del sindaco uscente è “di diritto” sul tavolo dei candidati a sindaco del centrosinistra. Una circostanza che i pentastellati tengono ovviamente in considerazione ma, allo stato attuale, non c’è nessuna benedizione dell’M5s per la ricandidatura.

«Nei prossimi giorni proseguiremo nel portare avanti le nostre considerazioni politiche, così come stiamo già facendo su tutti i tavoli già avviati del campo progressista, convinti che la politica debba misurarsi sui fatti, sul rispetto dei ruoli e sull’interesse generale della comunità affrontando le emergenze del territorio con la massima trasparenza possibile», conclude Giorno.