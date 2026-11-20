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Antonio Barile chiude il proprio mandato da sindaco di San Giovanni in Fiore dopo solo 5 mesi, il Consiglio comunale boccia il rendiconto e i consiglieri del centrodestra si dimettono decretando lo scioglimento del Consiglio comunale

SAN GIOVANNI IN FIORE – Dopo 4 ore di consiglio comunale, la maggioranza ha bocciato il rendiconto del 2025 e il piano di rientro e, di conseguenza, si è conclusa dopo poco più di cinque mesi la consiliatura di Antonio Barile. Il sindaco avrebbe avuto altri venti giorni per provare a rimediare, ma dopo la seduta il centrodestra in massa ha rassegnato le dimissioni. Non è mancata la bagarre, in aula e fuori.

La minoranza ha accusato il sindaco di aver fatto chiudere l’ufficio protocollo e ha chiamato carabinieri e prefetto. Poi i consiglieri sono scesi a Cosenza e si sono dimessi davanti a un notaio, che ha trasmesso le dimissioni via pec al Comune. Il Comune sarà ora af, previste per la primavera prossima.

Hanno votato a favore del piano di riequilibrio: Antonio Barile, Giovanna Caruso, Marco Gentile, Francesco Mazzei, Francesco Saverio Oliverio, Paolo Spina Iaconis e Anna Emiliana, consiglieri comunali che appoggiano il sindaco Barile, a cui si è aggiunto Francesco Mazzei, che, pur appartenendo allo schieramento di Marco Ambrogio, ha espresso il suo voto favorevole. Hanno votato contro il piano di riequilibrio tutti i consiglieri che appoggiano il presidente del consiglio: Marco Ambrogio, Enzo Sellaro (eletto nelle liste di Barile), Angela Angotti, Giuseppe Bitonti, Giovanni Fragale, Luigi Foglia, Serafina Lepera, Antonello Martino, Maria Ferrise (collegata in video) e Claudia Loria.

SAN GIOVANNI IN FIORE, CADE IL SINDACO BARILE: IL NODO DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO

Il piano di riequilibrio, presentato dalla giunta Barile, tramite l’assessore al ramo, Giuseppe Iaqunta, prevedeva il rientro del debito di circa 8 milioni spalmato nell’arco di dieci anni. Consiglio comunale con tifo da stadio ora per l’uno ora per l’altro schieramento e via via, trasformato in caciara nel momento in cui la maggioranza dei consiglieri comunali hanno votato per la bocciatura del resoconto del consuntivo del 2025, con la conclusione appassionata del sindaco, che ha gridato alla fine dell’assemblea a più riprese «Vergogna! Vergogna!».

L’assise comunale, che doveva approvare il bilancio consuntivo della passata amministrazione comunale del 2025, guidata dalla sindaca Rosaria Succurro e con esso il piano di rientro nell’arco di dieci anni con incassi annuali di oltre seicentomila euro per ripianare un debito certificato di 7 milioni e 950mila euro.

Cifre che l’assessore comunale al ramo, Giuseppe Iaquinta ha illustrato in modo dettagliato con entrate ed uscite. «L’unico modo per risanare le case dell’Ente – ha dichiarato – è quello di recuperare la somma di sei milioni e 600mila euro nell’arco di cinque anni fino al 2030 e poi via via per gli altri cinque anni le altre somme oppure dichiarare il dissesto finanziario».

L’ANATRA ZOPPA CHE HA CONDANNATO BARILE

Questa la posta presentata ai consiglieri comunali, che dovevano decidere se approvare il Piano presentato dalla Giunta Barile oppure bocciarlo con la prospettiva dello scioglimento e “il rompete le righe” di un consiglio comunale, quello di San Giovanni in Fiore uscito dalle urne del 24 e 25 maggio scorso. “Anatra zoppa”, come si dice in gergo, in quanto la maggioranza (10 contro 7) era a favore dello sconfitto Marco Ambrogio, mentre il sindaco Barile non aveva la maggioranza. Quella maggioranza, che gli è stata fatale ieri e che (con la sola defezione di Mazzei) ha votato compatta per la fine della consiliatura del sindaco Barile, che aveva vinto il ballottaggio dello scorso 7 e 8 giungo con il 55,36%.

Inutile l’appello finale accorato del sindaco Barile, come inutili gli interventi dei suoi consiglieri comunali. Marco Ambrogio nel suo intervento dall’opposizione ha elencato il fallimento del sindaco Barile e della sua Giunta nell’arco di questi mesi: «Commercio che langue, con incassi diminuiti di oltre il 47%, con una San Giovanni in Fiore spenta e decaduta da tutti i punti di vista, con assunzioni e stabilizzazioni ferme al palo, con l’unico scopo dello spostamento della statua dell’Angelo e del dissesto». A fine seduta, dopo la bagarre sul voto, è partita “Bella Ciao”.

Ora un nuovo capitolo per la capitale della Sila, che si appresta a nuove elezioni e l’arrivo di un commissario prefettizio, che dovrà gestire il Comune fino a primavera inoltrata.