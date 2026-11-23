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La presa di posizione di Alessandro Grandinetti commissario di Casa riformista-Italia Viva di Cosenza sull’area urbana

COSENZA – «Le esigenze dei cittadini non si fermano ai confini amministrativi dei Comuni. Per questo è necessario riprendere il confronto fra Cosenza, le amministrazioni vicine e le altre forze politiche, per dare finalmente attuazione al piano dei servizi e ragionare su un nuovo assetto urbanistico dell’area urbana dichiara Alessandro Grandinetti, commissario cittadino di Cosenza di Casa Riformista-Italia Viva, intervenendo sulle prospettive politiche e amministrative dell’area cosentina.

«Abbiamo bisogno di una programmazione che guardi a un territorio più ampio e sappia rispondere alle necessità delle persone», aggiunge l’esponente bruzio del partito guidato dall’ex premier Matteo Renzi.

«Penso a Cosenza, Rende, Castrolibero, Montalto Uffugo, Casali del Manco e alle Serre Cosentine — osserva Grandinetti —. È su questa dimensione che dobbiamo impostare le nostre scelte, tenendo conto delle trasformazioni demografiche e sociali che interessano le nostre comunità. Il calo della popolazione, le esigenze degli anziani, dei giovani e delle famiglie richiedono un nuovo welfare, servizi più adeguati e percorsi di integrazione».

LE STRATEGIE PER L’AREA URBANA

«Sono questioni che riguardano la qualità della vita, ma anche la capacità di rendere Cosenza e il territorio circostante più attrattivi per chi desidera vivere, studiare, lavorare o investire qui», aggiunge Grandinetti.

Nel circolo cittadino di Casa Riformista-Italia Viva si tengono incontri periodici ravvicinati, mentre il partito lavora all’ampliamento della propria rete organizzativa nell’area cosentina. Un percorso portato avanti dal commissario cittadino Alessandro Grandinetti, in stretto raccordo con Ugo Ledonne, coordinatore dell’area urbana, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito e costruire un progetto politico condiviso che coinvolga Cosenza e i Comuni del territorio.

«Vogliamo costruire un gruppo nel quale le persone possano incontrarsi e mettere in comune le proprie idee — aggiunge il commissario cittadino —. La politica deve tornare a stare fra la gente, essere meno burocratica e più attenta ai problemi quotidiani. C’è bisogno di partecipazione, ma anche di proposte che possano tradursi in scelte amministrative. Il lavoro che stiamo portando avanti a Cosenza nasce proprio da questa volontà di coinvolgere nuove energie e dare spazio a chi desidera impegnarsi per il futuro della propria comunità».

«Il lavoro che stiamo portando avanti sta suscitando interesse, anche da parte di chi ha idee diverse dalle nostre. È un segnale positivo, perché crediamo che la politica abbia bisogno di confronto e non di contrapposizioni continue. Vogliamo essere moderati nel metodo e progressisti nelle idee, presenti a Cosenza come nei Comuni più piccoli. Non ci interessa rivendicare uno spazio nel centrosinistra, ma contribuire a costruire un progetto comune, partendo dai problemi reali delle persone.

«Noi crediamo nell’unità del centrosinistra e siamo pronti a fare la nostra parte, confrontandoci con tutti, senza pregiudizi. Ma questo non significa restare fermi in attesa delle decisioni degli altri. Continueremo a lavorare per Cosenza e per l’intera area urbana, con le nostre idee e le nostre proposte, convinti che sia questo il modo migliore per essere utili al territorio», conclude Grandinetti.