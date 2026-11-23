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Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Nicola Caruso nomina i nuovi responsabili dei dipartimenti provinciali di Cosenza

COSENZA – Fratelli d’Italia della provincia di Cosenza prosegue il percorso di consolidamento e organizzazione della propria presenza sul territorio. Il presidente provinciale Nicola Caruso ha nominato i responsabili dei Dipartimenti provinciali, completando un ulteriore passaggio nella definizione dell’assetto organizzativo del partito.

L’ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI

«Una scelta che nasce dalla volontà di rendere sempre più strutturata l’attività politica, valorizzando competenze, professionalità ed esperienze e affidando a ciascun Dipartimento il compito di seguire e approfondire specifiche aree di interesse», si legge in una nota dei meloniani.

Organizzazione affidata ad Alfredo Moccia mentre Casa, grandi infrastrutture e lavori pubblici al consigliere comunale di Rende Marco Ghionna. Dipendenze e terzo settore sarà coordinato da Salvatore Pucci e Formazione da Giovanni Gallicchio. Il settore Giustizia affidato invece a Sabrina Mannarino. Imprese e mondi produttivi a Pietro Molinaro, Istruzionea Luigi Malomo, Legalità e sicurezzaa Matteo Capitano.

Il settore Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione affidato ad Annarita Perrone, Pensionati d’Italia a Edoardo Converso, Politiche per il Mezzogiorno a Michele Arnoni. Per quanto riguarda le Politiche sociali Daniela Romano, Professioni Antonio De Marco, Sanità: Francesco Romano. Infine i settori Trasportia Gioacchino Lorelli e Tutela delle vittime di violenza a Rosina Comite.

LE PAROLE DI NICOLA CARUSO

«La strutturazione dei Dipartimenti provinciali rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del nostro partito. Con queste nomine intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra organizzazione, valorizzando competenze e professionalità e rendendo ancora più incisivo il lavoro politico sui diversi ambiti di interesse», dichiara il presidente provinciale Nicola Caruso.

«I Dipartimenti saranno uno strumento importante per sviluppare idee, approfondimenti e proposte, consolidando la presenza di Fratelli d’Italia nei territori e il suo ruolo nel dibattito politico e amministrativo della provincia. Sono certo che ciascun responsabile saprà interpretare al meglio il proprio incarico, contribuendo con impegno e competenza al lavoro comune» conclude.

«Con questa nuova organizzazione, Fratelli d’Italia punta a rendere ancora più capillare la propria attività politica nella provincia di Cosenza, rafforzando il lavoro sui singoli ambiti e la capacità di tradurre le istanze del territorio in proposte e iniziative concrete», conclude la nota.