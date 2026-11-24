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L’iniziativa sulla questione giovanile promossa dai Riformisti, confronto con esperti e sindaci del Cosentino

RENDE (COSENZA) – Come affrontare la questione giovanile e fare in modo che non continui a rappresentare una delle principali piaghe sociali ed economiche del Mezzogiorno? Da questa domanda ha preso forma il confronto promosso dai Riformisti, che ha riunito diversi sindaci della provincia di Cosenza presso il Museo del Presente di Rende, con un tavolo di discussione moderato da Salvatore Magarò, sindaco di Castiglione Cosentino e segretario regionale dei Riformisti.



Ad aprire il confronto è stato proprio Magarò, che ha ricondotto le difficoltà delle nuove generazioni a una questione strutturale, maturata nel corso degli anni. «La questione giovanile non nasce oggi, ma è il risultato di anni di malgoverno da parte dello Stato centrale. C’è un isolamento sociale dei giovani, una carenza di spazi di aggregazione e un disagio psicologico sempre più diffuso e silenzioso. Sono tutti segnali di un malessere di fronte al quale lo Stato non è mai riuscito a trovare soluzioni adeguate».

LA POSIZIONE DI PINA INCARNATO

A entrare nel merito del rapporto tra giovani e partecipazione è stata Pina Incarnato, dirigente dei Riformisti, che ha posto una domanda centrale: «La nostra società è veramente pronta a far scendere in campo i giovani?». Un interrogativo che trova riscontro anche nei numeri della rappresentanza politica.

«Basti pensare che i sindaci under 40 sono appena il 10%. Questo dato ci fa comprendere quanto la politica, ancora oggi, non sia pronta a lasciare spazio alle nuove generazioni». Incarnato ha richiamato anche il fenomeno della migrazione giovanile, definendolo preoccupante: «Nel solo 2025 oltre 6.000 giovani hanno lasciato il Sud».

LE PAROLE DI SANDRO PRINCIPE

Particolarmente significativo anche il contributo di Salvatore Monaco, sindaco di Spezzano della Sila, che ha portato l’attenzione sulle difficoltà vissute dai piccoli comuni. «Noi sindaci dei piccoli centri abbiamo un punto di vista particolareggiato sui disagi e sulle problematiche dei giovani. Per quella che è la mia esperienza, si tratta di un mondo che negli ultimi anni è diventato sempre più complesso».

Grande attenzione anche per l’intervento di Sandro Principe, sindaco di Rende, che ha sottolineato soprattutto la necessità di recuperare strumenti di ascolto e punti di riferimento per le nuove generazioni. «I sindaci hanno bisogno di trovare strumenti per ascoltare i giovani e, in questo senso, la scuola riveste un ruolo centrale».

«Esiste poi una differenza tra i territori: nei piccoli comuni la piazza conserva ancora il suo fascino come luogo di riferimento e i punti di ritrovo continuano, in qualche modo, a resistere. Più si allarga il perimetro urbano, più i problemi emergono».

Principe ha quindi richiamato la crisi delle principali istituzioni sociali: «Quando vengono meno punti di riferimento come la famiglia, la scuola e anche la Chiesa, il disagio giovanile affiora con maggiore forza. Ed è inutile negarlo: queste istituzioni sono oggi in crisi».

ESPERTI E AMMINISTRATORI A CONFRONTO

Nel corso dell’iniziativa è arrivato anche un videomessaggio di Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e vescovo emerito di Noto, mentre alla discussione hanno preso parte Angela Costabile, docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Unical; Tiziana Agosto, sindaco di San Pietro in Guarano; Giuseppe Aieta, sindaco di Cetraro; Linda Cribari, sindaco di San Fili; Cosimo De Tommaso, sindaco di San Lucido; Franco Mundo, sindaco di Trebisacce e Pino Salerno, sindaco di Marano Principato. Pino Capalbo, sindaco di Acri, non ha potuto partecipare per impegni amministrativi.