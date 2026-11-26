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L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Rende Pierpaolo Iantorno traccia un bilancio: «Risultati eccezionali in meno di un anno e mezzo»

RENDE (COSENZA) – «Replicare il modello Rende in chiave moderna». L’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Iantorno traccia un primo bilancio sull’azione dell’amministrazione comunale guidata da Sandro Principe. «Il nostro obiettivo era di ridare a Rende una vivibilità di alto livello che l’ha resa famosa negli anni. Una prospettiva che può essere alimentata solo attraverso grandi investimenti», aggiunge.

«Pensiamo, come ha più volte evidenziato il nostro sindaco, allo svincolo autostradale di Settimo, al nuovo ospedale di Arcavacata, alla nuova stazione a Santa Maria di Settimo di Montalto e al raddoppio della galleria Santomarco. È evidente che queste grandi opere infrastrutturali, che non dipendono dal Comune, insistono comunque sul territorio che già coglie una serie di opere complementari e accessorie a questi investimenti», spiega Iantorno.

L’ANALISI DI IANTORNO

«Vorrei ricordare che abbiamo trovato una città in ginocchio sia in termini di vivibilità che di prospettive. Il Pnrr? Completamente vano», rileva poi l’assessore. «In meno di diciotto mesi, come ha avuto modo di affermare lo stesso Principe nell’ultimo Consiglio comunale, abbiamo realizzato quasi tutto il programma. Un grande lavoro del sindaco, della Giunta e della maggioranza», sottolinea Iantorno. «Abbiamo rispettato gli impegni presi con i cittadini accelerando, laddove possibile, le tempistiche. Abbiamo le idee, i progetti e le risorse per realizzarli», rimarca l’assessore.

LA LEADERSHIP DI PRINCIPE

Da un punto di vista prettamente politico Iantorno ripercorre le tappe che hanno portato al successo elettorale: «Mi sia consentito fare una semplice riflessione: abbiamo proseguito insieme la battaglia iniziata con il referendum sulla città unica e devo dire che abbiamo scelto il leader (Sandro Principe, ndr) migliore che potessimo selezionare».

Iantorno parla di «linearità» negli interventi e precisa anche l’omogeneità operativa sul vasto territorio rendese: «Nessuna area è tagliata fuori. Ferme restando le ovvie priorità tutta la città è attenzionata».

«Sul centro storico, in particolare, abbiamo adottato, su input del nostro sindaco, delle strategie specifiche. Tanti gli interventi in cantiere. E non si tratta “soltanto” di opere patrimoniali e immobiliari. Nell’Agenda urbana c’è infatti il Bando Aiuti su cui la scelta politica secca è stata di destinare delle risorse che avevamo a disposizione e 10 operazioni su 18, all’importo massimo di finanziamento, per il nostro centro storico», rimarca Iantorno.

LE MODIFICHE AL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Per quanto concerne le modifiche al Piano triennale delle opere pubbliche, che dovranno essere approvate dal civico consesso, esso prevede l’inserimento alla prima annualità corrente degli interventi di adeguamento alle norme antincendio per la Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Villaggio Europa per il valore di 200mila euro, per la Scuola Primaria di via Palladio a contrada Linze per ulteriori 200mila euro e infine la Scuola Primaria di Sant’Agostino per 300mila euro.

Sono stati inseriti il restauro conservativo del Castello Normanno-Svevo (progettazione già oggetto di candidatura ai fondi statali dell’8 per mille e complementare rispetto a quella di Agenda Urbana), per un valore complessivo di 2.999.475 euro e l’intervento antisismico, anch’esso candidato ai fondi ministeriali, per la demolizione e ricostruzione dell’edificio della Scuola Primaria di Santo Stefano, per un milione di euro.

Sono previsti, poi, per il triennio 2027-2029, interventi con fondi propri del bilancio comunale relativi al Piano generale delle manutenzioni straordinarie sulle reti di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche (800mila euro circa), e al completamento della messa in sicurezza delle strade per ulteriori 1.800.000 euro e al collegamento tra via Vittime delle Foibe e via Mattia Preti per un valore di 400mila euro circa.

Infine, è stato approvato il progetto esecutivo dell’ottavo contratto attuativo a valere sull’Accordo Quadro vigente per la manutenzione stradale straordinaria di via Leonardo da Vinci, del tratto esistente di via Vittime delle Foibe e di un tratto di via Carrà per una spesa complessiva di 210.000 euro finanziata sempre con mezzi propri del Comune.

GLI INTERVENTI SULL’AREA INDUSTRIALE

Infine Iantorno ha espresso grande soddisfazione sul progetto d’intervento di miglioramento infrastrutturale nella zona industriale di Rende tramite il potenziamento della viabilità e realizzazione di un centro servizi polifunzionale per un totale di 11,6 milioni di euro. «Anche questo è un impegno che il sindaco aveva assunto in campagna elettorale e che migliorerà la qualità della vita dei lavoratori dell’area industriale e delle loro famiglie», conclude Iantorno.