Primarie Pd, l’operaio-dirigente Parise fuori dalle liste scrive a Schlein

3 minuti per la lettura

Wladimiro Parise operaio-dirigente simbolo del Pd si ritrova fuori dalle liste per le primarie del Pd e adesso scrive a Elly Schlein …

Il Pd calabrese un primato di recente se l’era guadagnato: avere tra le sue fila uno dei pochi dirigenti-operai del partito. Nel sud sono appena tre, come ha rilevato Eugenio Marino, responsabile organizzazione dei dem per Sud e Isole. Uno di loro è, appunto, Wladimiro Parise. Figlio di minatore, originario di Mendicino, nel cosentino. Lavora per un’azienda di nettezza urbana e abita a Casali del Manco, (ex) centro rosso della Presila (alle ultime Politiche qui hanno vinto i 5 Stelle).

La sua storia ha avuto una eco straordinaria. Tanto più in un momento in cui si discute dello strappo tra il partito e la sua storica base. Ai congressi di circolo ha votato Elly Schlein. Il suo nome è stato poi fatto per la composizione della lista che domenica 26 febbraio la sosterrà nel cosentino e sarà in lizza, alle primarie, per la corsa all’assemblea nazionale.

Il compagno Parise, però, nella lista finale non c’è. «Ho appreso che, dopo essere stato proposto da tantissimi iscritti ed iscritte della nostra provincia, sono stati posti veti insormontabili sulla mia persona. Ciò sulla base di motivazioni inesistenti e strumentali riguardo a scelte politiche di 5 anni fa. E che comunque rivendico avendo contribuito, per la prima volta nella storia del nuovo comune, all’affermazione del Pd alle elezioni di Casali del Manco». Lo scrive Parise stesso, in una lettera a Elly Schlein.

PRIMARIE PD, IL DIRIGENTE OPERAIO PARISE FUORI E SCRIVE A ELLI SCHLEIN

«La sostanza vera, cara Elly, è che anche nella nostra parte sono prevalse logiche correntizie romanocentriche e miseri rancori personali di persone che si avvicinano al Pd ad elezioni alternate e che hanno blindato tutta la lista in maniera privatistica e senza un confronto con chi ti sostiene sinceramente e senza aspettarsi nulla in cambio» scrive Parise.

«Così abbiamo raggiunto dei primati davvero tristi nella nostra lista per la provincia di Cosenza come l’aver escluso tutti i rappresentanti dei circoli in cui hai vinto nella prima fase (sono 14 tra cui quello a cui sono iscritto e di cui non esiste traccia nella lista) e aver blindato una capolista (Maria Locando, ndr) che ad oggi assume in sé la carica di presidente della Federazione Pd Cosenza, membra dell’assemblea provinciale, membra della Direzione regionale, già candidata alla segreteria provinciale senza alcun risultato utile per incapacità a comporre proprio le liste, già candidata al consiglio regionale con risultati ancora più deludenti, già aspirante candidata alla Camera dei Deputati lo scorso 25 settembre e da lunedì anche componente dell’Assemblea nazionale».

«Cara Elly per fortuna non hai un’unica sostenitrice/candidata a Cosenza ma ci sono tantissime donne, giovani ed anche lavoratori umili come me che ti sostengono. Certo, non abbiamo rapporti amicali con chi ti sta vicino (il riferimento sembrerebbe a Francesco Boccia, ndr), ti consiglia e redige le liste ma stiamo in mezzo alla gente e cerchiamo ogni giorno di dare un contributo al nostro partito. E soprattutto non poniamo veti per rancori e personalismi, per non dire arrivismo e miopia politica, a nessuno e nessuna. Sapendo che è il momento di aprire questo partito a tutti e tutte e non di tornare a correntismi beceri e che invece vanno asfaltati del tutto».

«CARA ELLY ALLONTANATI DA CHI VUOLE VIVERE DELLA TUA LUCE RIFLESSA»

«Cara Elly continua ad essere la donna sorridente e con le idee chiare e nette quale sei e se posso darti un consiglio –­ conclude Parise – allontanati da chi vuole vivere della tua luce riflessa continuando con pratiche correntizie e prive di consenso popolare. Cambiamolo davvero questo partito, facciamolo diventare patrimonio dei territori e non di chi svolge nel partito il ruolo di commissario “non pro tempore sed aeternitate”».