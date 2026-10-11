Campo largo, Stumpo e Orrico invocano l’unità

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Nel corso di un incontro a Castrovillari i due parlamentari Nico Stumpo (Pd) e Anna Laura Orrico (M5s) hanno fatto il punto sul campo largo

C​ASTROVILLARI (COSENZA)– Il forum “Verso il 2027: dalle differenze alle convergenze per costruire l’alternativa alle destre”, promosso dal circolo democratico di Castrovillari nell’ambito della Festa dell’Unità e svoltosi sabato sera presso il protoconvento francescano , si è trasformato in un significativo banco di prova per il cosiddetto “Campo Largo”.

Al centro del dibattito, le strategie dell’opposizione di fronte alle recenti riforme del Governo, il nodo della leadership di coalizione e la nuova legge elettorale approvata dal governo delle destre e fortemente criticata dalle opposizioni. A margine dell’incontro, l’onorevole Nico Stumpo (PD) e l’onorevole Anna Laura Orrico (M5S) hanno tracciato il quadro delle sfide future, convergendo sulla necessità di compattare la coalizione, pur evidenziando accenti propri su norme, rappresentanza e percorsi di selezione della leadership.

LA POSIZIONE DI STUMPO

Nico Stumpo, a margine del forum, ha aperto la sua riflessione richiamando gli errori del passato. «Quello che è successo cinque anni fa – ha esordito l’esponente piddino – è stato un regalo alla Meloni e gli italiani ne hanno pagato le conseguenze con un governo disastroso. Può succedere di tutto, potremmo avere punti di vista diversi che appianeremo con il programma, ma la certezza è che andremo compatti alle elezioni». Per il deputato dem, la compattezza è la precondizione per vincere, unita a una visione di rottura. «Servirà ha sostenuto Stumpo – la capacità di dare una rappresentanza al Paese e di voler cambiare le cose, non di amministrare l’ordinario».

Quanto alla scelta del leader, Stumpo ha espresso la sua consueta visione. «Ho organizzato diverse primarie, ma non sono mai stato un particolare tifoso. Per me dovrebbe valere la regola che il leader del partito maggiore, quello che ha preso più voti, sia quello indicato, come avviene in Francia, Inghilterra o Germania. Se questa impostazione non verrà accolta, si faranno le primarie, scelta verso cui mi sembra ormai ci stiamo avviando, e bisognerà farle nel modo migliore possibile, con un programma ben definito».

LE PAROLE DI ORRICO

Dal canto suo, la pentastellata Annalaura Orrico ha rimarcato l’importanza di un confronto aperto.

«Il dibattito sulla leadership – ha affermato – è sano nella misura in cui lo stiamo svolgendo insieme a quello sui temi. Al contrario del centrodestra, dove non c’è alcun dibattito perché c’è un’unica donna che comanda per tutti e gli altri obbediscono».

CRITICHE ALLA NUOVA LEGGE ELETTORALE

Forti, sia da parte di Nico Stumpo e sia da parte di Annalaura Orrico, le critiche alla nuova legge elettorale. Per l’esponente del Pd si tratta di “una pessima riforma fatta dalla maggioranza contro l’opposizione», approvata in un momento di grave crisi economica e internazionale.

«Il Paese – ha sottolineato Stumpo – ha dovuto discutere del cambio della legge elettorale anziché dei problemi dei cittadini, dal caro benzina al calo del potere d’acquisto di salari e stipendi. La chiamano “Stabilicum”, ma l’ultima legge ha già prodotto il governo che loro definiscono più stabile. Si è provato a inserire il meccanismo dell’elezione del premier con una norma ai confini della Costituzione, se non totalmente anticostituzionale, introducendo una preferenza non veritiera con i capilista bloccati”.

Ancor più duro l’affondo della pentastellata Annalaura Orrico, che ha evidenziato i rischi di sproporzione e la penalizzazione della rappresentanza femminile.

«Questa legge modifica profondamente l’architettura del nostro ordinamento democratico. Il premio di maggioranza è spropositato: viene assegnato a chi conquista il 42% dei consensi che, considerando l’astensionismo, corrisponde a circa il 25% degli aventi diritto. Una minoranza diventa così maggioranza schiacciante e bulgara in Parlamento». La deputata pentastellata ha, altresì, sollevato il tema della parità di genere.

«Con i capilista bloccati e senza alternanza, c’è il rischio reale di avere un Parlamento composto al 90% da soli uomini, togliendo rappresentanza alla componente femminile del Paese». Nico Stumpo, alla fine, non si è sottratto a una specifica domanda sullo stato di salute del PD calabrese, definendolo «pacificato e buono» a livello regionale, pur non nascondendo le criticità territoriali. «C’è un casino in alcune province, a partire da Cosenza, ma la nomina del commissario – ha sostenuto – permetterà di rimettere tutti insieme e rilanciare il partito come merita».