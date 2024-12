Comune Cosenza, Caruso: «Nessun rimpasto»

2 minuti per la lettura

Il sindaco del comune di Cosenza, Franz Caruso, ha smentito le voci su un possibile rimpasto della Giunta comunale. Mancano però vicesindaco e l’assessore al Bilancio.

COSENZA – La parola rimpasto, riferita alla sua Giunta, non trova spazio nel personale vocabolario del sindaco di Cosenza Franz Caruso. Il primo cittadino esclude la possibilità di resettare la sua squadra a Palazzo dei Bruzi. «Non ci sarà nessun rimpasto», ha affermato Caruso allontanando forse definitivamente le ipotesi di tabula rasa (o comunque di una rimodulazione massiccia delle deleghe). Restano però vuote due caselle importanti, ovvero quelle del vicesindaco e dell’assessore al Bilancio. «A breve», assicura Caruso questa vacatio sarà colmata.

«Il vicesindaco spetterà al Partito democratico mentre l’assessore al Bilancio sarà una figura tecnica di mia scelta», ha spiegato il primo cittadino che non intende quindi stravolgere gli accordi che hanno portato alla composizione della Giunta nel 2021. Una sottolineatura importante che sgombra il campo dai boatos che hanno spesso accompagnato le varie ipotesi sul nuovo vicesindaco e sul prossimo assessore al Bilancio. C’è quindi un “atto d’indirizzo”, ovvero vicensindaco al Pd e assessore al Bilancio “esterno”. In realtà la questione del rimpasto non ha mai appassionato Caruso. Il primo cittadino ha sempre dribblato con abilità le critiche e le polemiche (anche quelle provenienti dalla sua stessa maggioranza) in tal senso.

È passato più di un anno dalle dimissioni dell’assessore al Bilancio Francesco Giordano e dal rumoroso allontanamento del vicesindaco Maria Pia Funaro che aveva anche la delega all’Ambiente. Sembrava che da un momento all’altro il sindaco dovesse mettere mano alla Giunta ma non è stato così. Ora, per sua stessa ammissione, presto si giungerà alle due nomine. Se la carica di vicesindaco ha una valenza marcatamente politica e dovrebbe rafforzare il saldo legame tra Caruso e il Pd, il nuovo assessore al Bilancio in Comune con gravi problemi finanziari come quello di Cosenza non sarà una scelta di poco conto.

La mancanza di premura da parte di Caruso è stata probabilmente anche dettata dal fatto che il vicesindaco non è una figura obbligatoria e necessaria dal punto di vista politico-amministrativo. Mentre per quanto riguarda l’assessore al Bilancio hanno sopperito i dirigenti comunali. Insomma la macchina amministrativa è andata comunque avanti nonostante queste due defezioni. Con l’imminente innesto di questi due nuovi tasselli Caruso e il suo team affronteranno le delicate sfide dell’ultima parte della consiliatura.