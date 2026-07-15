UNICAL VOICE – Il voto fuori sede a un passo dalla svolta

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La Camera approva la riforma che potrebbe permettere a studenti e lavoratori fuori sede il voto senza rientrare nel proprio comune di residenza. Ora la parola passa al Senato: ecco cosa cambierebbe e come funzionerebbe il nuovo sistema.

“We Are the Champions”. La cantavano i Queen, oggi potrebbero cantarla anche studenti e lavoratori fuori sede.

La Camera dei deputati ha approvato poche ore fa il voto fuori sede, una riforma attesa da anni che potrebbe cambiare il modo in cui milioni di cittadini esercitano il proprio diritto democratico. Ora il testo passa al Senato: se arriverà anche il via libera di Palazzo Madama, il voto fuori sede diventerà una possibilità strutturale e non più una sperimentazione limitata ad alcune categorie o tornate elettorali.

ALCUNI NUMERI

Una piccola rivoluzione per chi vive lontano dal proprio comune di residenza: studenti universitari, lavoratori, giovani che hanno lasciato la propria regione per motivi di studio o occupazione e che spesso devono affrontare viaggi lunghi e costosi per tornare alle urne. Secondo alcune stime, sono milioni gli italiani che ogni anno si trovano in questa condizione: solo tra i lavoratori fuori sede si parla di oltre 4 milioni di persone.

Il problema non è soltanto logistico, ma anche democratico. Negli ultimi anni il fenomeno dell’astensionismo è cresciuto e, tra le cause, c’è anche la difficoltà concreta di partecipare al voto quando il luogo di vita quotidiana e quello di residenza elettorale non coincidono.

La prima apertura era arrivata nel 2024, quando, in occasione delle elezioni europee, era stata introdotta in via sperimentale la possibilità per gli studenti fuori sede di votare senza rientrare nel proprio comune. La misura aveva interessato gli studenti domiciliati fuori dalla propria regione per almeno tre mesi: oltre 23 mila giovani avevano presentato richiesta.

COME CAMBIERÀ

Con l’approvazione definitiva della nuova norma, il meccanismo dovrebbe diventare più ampio e stabile. Ma come funzionerà concretamente?

L’elettore fuori sede non dovrà più necessariamente tornare nel comune dove è iscritto nelle liste elettorali. Dovrà presentare una richiesta secondo le modalità previste dalla legge e indicare il proprio domicilio temporaneo. Sarà poi possibile votare in un seggio individuato nel territorio in cui si vive: la modalità potrà variare in base alla circoscrizione elettorale di appartenenza e al tipo di elezione. Il modello riprende, in parte, quello già sperimentato per le europee del 2024, che prevedeva il voto nel comune di domicilio oppure in sezioni speciali nei capoluoghi di regione per chi si trovava in una circoscrizione diversa.

Il passaggio al Senato sarà quindi decisivo. Se anche l’altra Camera approverà il testo, il principio sarà chiaro: la distanza geografica non potrà più trasformarsi in una barriera alla partecipazione politica. Per una generazione abituata a spostarsi per studiare e lavorare, il diritto di voto potrebbe finalmente seguire le persone, e non soltanto la loro residenza sulla carta.