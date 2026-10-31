Italia del Meridione rilancia la presenza in Calabria

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Nuovo riassetto organizzativo per Italia del Meridione che rilancia la presenza in Calabria

COSENZA – Non soltanto un riassetto organizzativo, ma una precisa scelta politica: rafforzare il radicamento nei territori e costruire una nuova fase di crescita.

Italia del Meridione riparte dalla Calabria, riorganizza la propria struttura regionale e guarda a nuove prospettive, con l’obiettivo di consolidare la presenza nelle comunità e ampliare il proprio orizzonte politico anche oltre i confini regionali.

È questo il senso della conferenza stampa dedicata alla presentazione della nuova direzione regionale e dei referenti di zona.

ORLANDINO GRECO: «LA NOSTRA PRIORITÀ SONO I TERRITORI»

A tracciare la prospettiva politica è stato Orlandino Greco, che ha ribadito la centralità delle comunità e delle loro esigenze. «La nostra priorità sono i territori, le necessità che da essi emergono e le richieste impellenti delle comunità», ha dichiarato.

Una visione che parte dal consolidamento della presenza in Calabria, ma che ambisce a estendersi a livello nazionale.

ITALIA DEL MERIDIONE SARÀ PRESENTE CON UN PROPRIO SIMBOLO ALLE PROSSIME ELEZIONI DI ROMA E MILANO

Greco ha infatti annunciato che Italia del Meridione sarà presente per la prima volta a Roma con il proprio simbolo e propri candidati alle prossime elezioni. Un percorso che coinvolgerà anche Milano, attraverso un accordo con il movimento che fa riferimento a Roberto Formigoni, e che successivamente interesserà Venezia, la Liguria e altre realtà.

Un’espansione che, nelle intenzioni del leader del movimento, dovrà svilupparsi attraverso accordi fondati su obiettivi condivisi e non su semplici equilibri personali. In questo quadro si inserisce anche il rapporto con la Lega e il patto federativo, il cui rinnovo dovrà passare attraverso un vademecum di punti ritenuti imprescindibili.

«Non si guardano gli uomini, ma le ragioni. Le alleanze si fanno sui temi», ha sottolineato Greco, indicando nella condivisione delle priorità politiche il presupposto di ogni intesa.

Sul piano organizzativo è intervenuto il segretario regionale Emilio De Bartolo, che ha presentato il percorso di riorganizzazione e la presenza del movimento in tutte e cinque le province calabresi.

ITALIA DEL MERIDIONE IN CAMPO ANCHE CON UNA PROPRIA LISTA ALLE AMMINISTRATIVE DI COSENZA

«Siamo un movimento fatto di militanti, iscritti, dirigenti politici e amministratori. Tutto questo patrimonio di relazioni e competenze vogliamo metterlo al servizio del territorio», ha affermato.

De Bartolo ha inoltre anticipato la partecipazione alle prossime competizioni amministrative, con una lista a Cosenza e una presenza prevista anche a Catanzaro e nei centri piccoli e medi della regione. L’obiettivo è trasformare la rete organizzativa in una concreta proposta politica, capace di confrontarsi con le questioni che interessano le comunità.

A sottolineare il valore dei rapporti umani e dell’impegno militante è stata Giovanna D’Ingianna, vice segretario federale. «Possiamo contare sulla bontà dei rapporti umani. Oggi, mentre le segreterie di partito sono sempre più rare, Italia del Meridione rimane una realtà che mette al centro le persone», ha dichiarato, richiamando il sacrificio e il lavoro costante come valori che caratterizzano l’esperienza del movimento e la guida di Orlandino Greco.