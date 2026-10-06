Ospedale della Sibaritide, inaugurati 22 ambulatori

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La cerimonia d’inaugurazione dei primi 22 ambulatori dell’Ospedale della Sibaritide a Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (COSENZA) – Un’emozione tangibile, quasi densa, ha pervaso lungo le corsie lucide e immacolate del Corpo A del nuovo Ospedale della Sibaritide. Per la prima volta dopo oltre vent’anni di promesse disattese, rinvii, sfiducia e delusioni, la sterminata struttura di Insiti ha aperto le proprie porte alla comunità. Non si è trattato di una cerimonia di facciata o di un prolisso taglio del nastro d’altri tempi: l’inaugurazione è iniziata con puntualità svizzera su un allestimento sobrio e senza fronzoli, un palchetto d’emergenza posizionato nel cuore del corridoio centrale al piano terra, proprio all’ingresso dei nuovi locali destinati ad accogliere i primi ventidue ambulatori specialistici.

Anche tra gli sguardi più scettici, tra quanti negli anni avevano ribattezzato quel cantiere “il cocuzzolo degli annunci”, si avvertiva una gioia autentica. La sensazione diffusa, condivisa da cittadini, tecnici e maestranze, è stata quella di assistere all’avvio di un cammino finalmente irreversibile. Ad attendere il presidente della Regione e commissario ad acta per la sanità, Roberto Occhiuto, c’era il project manager dell’opera, l’ingegnere Domenico Gerardo Petrone, visibilmente emozionato per il traguardo raggiunto. Al fianco del governatore si sono stretti la prefetta di Cosenza, Rosa Maria Padovano, il commissario delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria, Claudio Moroni, e il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi.

LE PAROLE DI STASI SULL’OSPEDALE DELLA SIBARITIDE

Nel suo discorso aperto di fronte alla platea istituzionale, il primo cittadino Stasi ha tenuto a rimarcare l’importanza del momento, mettendo da parte le storiche riserve e sottolineando la necessità di proseguire compatti: “Questo è un progetto antico e complesso, portato avanti con l’impegno costante di tutte le istituzioni. Oggi si consegnano locali moderni che corrisponderanno a servizi essenziali. La nostra comunità si rallegra perché consapevoli che questo territorio merita una struttura di altissimo livello, capace di erogare prestazioni salvavita. C’è ancora da lavorare sodo nella programmazione e nell’attivazione dei reparti, ma ogni volta che si compie un passo in avanti, i sindaci non possono che esserne felici”.

A fargli eco è stata la prefetta Padovano, che ha ripercorso le tappe di un cantiere travagliato ricordando come fin dal 2016 la Prefettura abbia promosso un vincolante protocollo di legalità per schermare la struttura da infiltrazioni sgradevoli e blocchi burocratici, elogiando in particolare la determinazione con cui la Giunta regionale ha superato le pesanti sofferenze finanziarie del periodo emergenziale legato alla pandemia. Il commissario Moroni ha voluto ricordare le numerose difficoltà affrontate per giungere all’odierno risultato.

LA SODDISFAZIONE DI OCCHIUTO per i 22 AMBULATORI

La chiusura degli interventi è toccata al governatore Roberto Occhiuto, che ha rivendicato con forza la scelta di avviare l’ospedale per fasi progressive anziché attendere un completamento globale che avrebbe rischiato di allungare ulteriormente i tempi. “Abbiamo chiesto e ottenuto dal Consiglio dei Ministri la dichiarazione di emergenza per utilizzare i poteri straordinari della Protezione Civile e velocizzare il cantiere”, ha spiegato Occhiuto. “In Italia servono mesi, talvolta anni, per trasferire le attività in un nuovo nosocomio. Scegliere di partire subito con gli ambulatori è stato l’atto pratico di chi non vuole perdere tempo. In passato, per la pretesa di fare tutto insieme, non si è mai fatto nulla. Il mio metodo è rimboccarsi le maniche e partire con ciò che è pronto, dando un segnale forte a tutti che da qui non si torna indietro”.

Il governatore ha poi ringraziato accoratamente la dirigenza tecnica e le maestranze, sottolineando come la nascita di questo presidio rappresenti un riscatto doveroso per una porzione della Calabria troppo lungo trascurata. I locali sono stati benedetti, dopo una breve preghiera, dal vescovo della diocesi Cariati- Rossano Maurizio Aloisio.