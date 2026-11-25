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Percorso gratuito di prevenzione del tumore al seno promosso dall’ Asp e dall’amministrazione comunale di Rende

RENDE (COSENZA) – In continuità con le recenti iniziative sanitarie realizzate dall’Azienda Sanitaria Provinciale assieme all’Amministrazione Comunale, è iniziato un percorso gratuito di prevenzione del tumore al seno, che si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni di età, già inserite negli elenchi dello screening dell’Asp di Cosenza, che non abbiano fatto una mammografia da almeno due anni.

SCREENING ONCOLOGICO

Questo servizio fa parte del Programma di screening oncologico dell’Asp di Cosenza e si svolge nel territorio del Distretto Valle Crati. Le prestazioni sanitarie relative avverranno presso l’Ambulatorio Specialistico di Radiologia del Distretto Sanitario presso il Poliambulatorio di Quattromiglia a opera di personale medico qualificato dell’Asp di Cosenza.

È possibile fruire dei servizi in seguito a prenotazione, che può essere svolta in due modi: attraverso il proprio medico di Medicina generale, o tramite la Segreteria distrettuale Screening, da contattare attraverso e mail o telefonicamente.

Per maggiori informazioni, contattare il seguente numero: 0984-8430315 oppure scrivere agli indirizzi seguenti: