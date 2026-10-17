Riunione operativa sul rischio idrogeologico nel Cosentino

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Si è svolta una riunione operativa per individuare strategie condivise per la mitigazione del rischio idrogeologico nel Cosentino

COSENZA – Nell’ambito della collaborazione istituzionale tra Prefettura e Regione Calabria, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale, presso l’Aula Magna Beniamino Andreatta dell’Università

della Calabria, si è tenuta una riunione operativa al fine di individuare strategie

condivise volte alla mitigazione del rischio idrogeologico ed alla manutenzione dei corsi d’acqua,

allargata alla partecipazione dei Sindaci e degli Uffici Tecnici di tutti i Comuni della provincia.

I RELATORI DELLA RIUNIONE OPERATIVA

Al tavolo, con il Prefetto Rosa Maria Padovano, l’Assessore all’Ambiente Antonio Montuoro, l’Assessore all’Agricoltura e Forestazione Gianluca Gallo, il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente Salvatore Siviglia, il Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile Domenico Costarella, il Direttore Generale di Azienda Calabria Verde Giuseppe Oliva, il Direttore Area Agraria del Consorzio Unico di Bonifica Antonio Rotella.

Ad apertura dei lavori il Prefetto ha sottolineato l’utilità e l’importanza dell’iniziativa. In special modo in ragione della fragilità del territorio provinciale, acuita nella scorsa stagione invernale dalle avversità atmosferiche che lo hanno interessato. Da qui la necessità assoluta della messa in campo di attività di prevenzione volte a ridurre il rischio idrogeologico.

IL MATERPLAN DEGLI INTERVENTI

Al centro dell’incontro la presentazione del masterplan degli interventi di manutenzione dei corsi

d’acqua e l’introduzione di un innovativo strumento digitale di monitoraggio messo a disposizione

di tutti i Comuni: la piattaforma WebGis, illustrata dal Dirigente del Dipartimento Ambiente. La

conoscenza del territorio è stata prospettata quale chiave per essere realmente efficaci.

All’interno del sistema, infatti, il censimento e la geolocalizzazione di tutti i canali di scolo, i reticoli idrografici e le aste fluviali. In tale ottica lo strumento assicura un dialogo dinamico tra Regione e Sindaci, quali profondi conoscitori dei rispettivi territori. Ai Comuni è stata offerta la possibilità di stipulare convenzioni con gli enti strumentali della Regione, Azienda Calabria Verde e Consorzio Unico di Bonifica, per la pulizia e messa in sicurezza

dei corsi d’acqua.

LA POSIZIONE DEI SINDACI

Non sono mancati gli interventi di alcuni Sindaci che hanno espresso le criticità registrate

presso i loro Comuni. Gli stessi hanno confidato in un’azione sempre più efficace della Regione grazie alle iniziative presentate nel corso della giornata odierna. Lavori conclusi dagli Assessori Gallo e Montuoro i quali hanno ribadito la loro vicinanza ai territori, consapevoli che, in materia di prevenzione dei rischi, tutta la filiera istituzionale deve lavorare verso un obiettivo comune.