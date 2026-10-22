Rifiuti abbandonati, i Comuni dell’hinterland cosentino fanno rete

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Rifiuti abbandonati nell’hinterland cosentino, il Comune di Rende promuove il primo tavolo intercomunale

RENDE (COSENZA) – Primo incontro tra i Comuni della cintura cosentina contro gli abbandoni illeciti e i conferimenti irregolari dei rifiuti. Lo ha promosso il Comune di Rende con il Sindaco Sandro Principe, l’Assessore all’Ambiente Andrea Cuzzocrea e il Presidente della Commissione Ambiente Clelio Gelsomino, in collaborazione con l’Associazione Marano Green.

I COMUNI COINVOLTI

Attorno allo stesso tavolo Sindaci e Amministratori dei Comuni di: Rende, Montalto Uffugo, San Fili, Castrolibero, Marano Marchesato, Marano Principato, San Vincenzo La Costa, più i rappresentanti delle aziende Calabria Maceri e Rende Servizi. Non una semplice riunione, ma l’inizio di un percorso strutturato. I partecipanti hanno sottoscritto un documento di intenti congiunto che sarà inviato al Presidente della Provincia di Cosenza e al Presidente e all’Assessore all’Ambiente della Regione Calabria.

LE DECISIONI OPERATIVE

Queste le decisioni operative e immediate Cabina di regia permanente con incontri mensili a rotazione nei Comuni aderenti Operazione strade di confine: azioni congiunte di pulizia e controllo, coordinate da Marano Green e dalle associazioni dei territori, nelle aree periferiche più colpite, con fototrappole e segnalazioni condivise Regole uguali per tutti. spazio poi a una campagna di comunicazione unica per i cittadini su come conferire correttamente e sulle sanzioni.

Più forza sui bandi: tavolo tecnico per partecipare in forma associata a bandi regionali ed europei su educazione ambientale e su impianti fissi e mobili di controllo del territori. Infine una voce unica verso la Regione: richiesta congiunta di supporto su impianti, controlli e premialità per i Comuni virtuosi.

L’incontro, tenutosi all’indomani del Meeting Nazionale delle Riserve della Biosfera Mab Unesco ospitato a Rende, lancia un messaggio chiaro: l’ambiente si tutela solo con una strategia di area vasta, continua e non a compartimenti stagni.