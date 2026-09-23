Cosenza, corsa contro il tempo per il trasporto pubblico locale

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Trasporto pubblico locale a Cosenza: Amaco annuncia la cessazione del servizio il 30 settembre, il 25 settembre riunione decisiva per il passaggio a Cometra

COSENZA – Il 30 settembre Amaco, l’ex municipalizzata dei trasporti,operante nell’area urbana cosentina, cesserà definitivamente l’esercizio di impresa per effetto della scadenza dell’ultima proroga concessa. Di conseguenza, come ricorda un comunicato diffuso dalla stessa Amaco a firma del direttore Francesco La Valle, «tutti i contratti e le convenzioni attualmente in essere si intenderanno risolti e cesseranno di avere efficacia». Non proprio un fulmine a ciel sereno, visto che un simile epilogo (alla luce delle recenti fallite trattative) era ampiamente preventivabile. Ma la data da cerchiare in rosso sul calendario (oltre al fatidico 30 settembre) è il 25 settembre.

LA RIUNIONE DECISIVA DEL 25 SETTEMBRE

Da quanto trapela da fonti sindacali infatti i vertici di Cometra ed i rappresentanti delle sigle confederali si incontreranno venerdì per definire il passaggio delle maestranze da Amaco a Cometra così da garantire la prosecuzione del servizio, sotto una nuova veste, si spera già a a partire proprio dal primo ottobre. Tutto ovviamente è subordinato alla sigla di un accordo.

Ragion per cui Amaco ha reso noto attraverso la suddetta comunicazione in cui viene annunciato che il servizio di trasporto pubblico locale, a partire dal primo ottobre, non sarà più erogato. «L’azienda – si legge nell’avviso all’utenza – ha già provveduto a sollecitare tempestivamente le istituzioni e gli enti territoriali competenti affinché possano porre in essere tutte le misure necessarie per l’organizzazione di eventuali servizi sostitutivi, al fine di salvaguardare la mobilità dei cittadini e mitigare i disagi derivanti da questa interruzione. Consapevoli del disagio che tale chiusura comporterà per gli spostamenti quotidiani – è scritto ancora nella comunicazione – vi ringraziamo per la comprensione e per aver viaggiato con noi».

Una comunicazione che ha il sapore di una sorta di atto dovuto nei confronti dell’utenza e che, a una settimana esatta dall’annunciata cessazione delle attività, intende spronare ulteriormente le istituzioni. Ricordiamo che è in essere una procedura di licenziamento collettivo per tutto il personale. «Consapevole del forte impatto che questa chiusura avrà sul tessuto sociale cittadino – si conclude la nota – in particolare su studenti e lavoratori pendolari, la direzione aziendale ringrazia l’utenza per aver viaggiato sui propri mezzi e confida in un rapido intervento delle istituzioni per la tutela della mobilità locale». Il 25 settembre, dunque, potrebbe essere una data decisiva per il destino di Amaco. Una disperata corsa contro il tempo per salvare l’ex municipalizzata del trasporto pubblico locale dell’area urbana bruzia.