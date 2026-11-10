Brt nell’area urbana, Greco: «Una visione in cui abbiamo creduto»

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Trasporto pubblico nell’area urbana di Cosenza, Orlandino Greco soddisfatto per i passi in avanti nel Brt (Bus Rapid Transit)

CASTROLIBERO (COSENZA) – «L’area urbana che abbiamo immaginato e per la quale abbiamo lavorato comincia finalmente a prendere forma. La pubblicazione del bando per la progettazione del Brt rappresenta un passaggio importante e concreto verso la realizzazione di un sistema di mobilità moderno, capace di collegare Cosenza, Rende e Castrolibero in una prospettiva realmente integrata».

È quanto dichiara Orlandino Greco, consigliere regionale della Calabria, commentando la pubblicazione del bando europeo per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica del Bus Rapid Transit. Un investimento complessivo stimato in 30 milioni di euro, per il quale la Regione Calabria ha già assegnato 8 milioni destinati al primo stralcio funzionale.

IL PLAUSO DI ORLANDINO GRECO

«Desidero esprimere un plauso alla Regione Calabria per il lavoro svolto e per aver sostenuto un intervento che considero strategico per il futuro del nostro territorio. Quando le istituzioni riescono a mettere insieme programmazione, risorse e una visione di lungo periodo, i risultati cominciano a diventare tangibili. È questo il percorso che dobbiamo continuare a sostenere».

Greco richiama anche il cammino che ha accompagnato la nascita di questa progettualità: «È una prospettiva nella quale ho creduto fortemente, prima da sindaco di Castrolibero e successivamente nel mio impegno istituzionale da consigliere regionale. Abbiamo sempre sostenuto che il futuro dei nostri territori non potesse essere costruito attraverso una logica di municipalità separate, ma attraverso la capacità di riconoscersi in un’unica area urbana, con servizi, infrastrutture e opportunità condivise. La mobilità è uno dei punti nevralgici di questa trasformazione».

Il bando appena pubblicato, con un importo di 726.256,44 euro per i servizi di progettazione, riguarda l’intera infrastruttura, stimata in 30 milioni. Una scelta importante perché consente di mantenere uno sguardo complessivo sull’opera, evitando che il primo finanziamento si traduca in un intervento isolato e privo di continuità. Il progetto prevede percorsi dedicati al trasporto rapido, aree attrezzate per parcheggi, impianti, sistemi informativi e tecnologie per la gestione del servizio.

AREA URBANA STRATEGICA

«Dobbiamo avere la capacità di guardare oltre i confini amministrativi. Un collegamento efficiente tra Cosenza, Rende e Castrolibero significa rendere più semplici gli spostamenti di studenti, lavoratori e famiglie, ridurre il traffico, migliorare la qualità della vita e rafforzare l’attrattività dell’intero comprensorio. Significa, soprattutto, riconoscere che questi territori sono già profondamente interconnessi nella vita quotidiana dei cittadini».

«Oggi registriamo un avanzamento significativo. Ringrazio la Regione Calabria per aver dato concretezza a un investimento importante e tutte le istituzioni che stanno contribuendo a questo percorso. La sfida adesso è accompagnare la progettazione e le successive fasi attuative con la stessa determinazione, mantenendo salda l’idea di un’area urbana che possa crescere come un unico sistema. Le infrastrutture servono proprio a questo: creare connessioni, avvicinare le comunità e costruire nuove possibilità di sviluppo».