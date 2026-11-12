Mobilità sostenibile nell’area urbana, le richieste di Principe e Cuzzocrea

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L’appello del sindaco di Rende Sandro Principe e dell’assessore Andrea Cuzzocrea alla Regione per i Piani urbani di mobilità sostenibile

RENDE (COSENZA) – La sinergia tra i Rende, Cosenza e Castrolibero, ambito dei Trasporti dell’area urbana, inizia a dare i primi frutti. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il bando di gara europeo per la redazione del Pfte – Progetto di fattibilità tecnica ed economica – del nuovo sistema Brt (Bus Rapid Transit). Esprimono soddisfazione il Sindaco di Rende Sandro Principe, e l’Assessore ai Trasporti Andrea Cuzzocrea. L’opera, del valore complessivo di 30 milioni di euro, collegherà con un trasporto rapido ad alta frequenza Cosenza, Rende e Castrolibero, integrata dai nuovi Nodi Intermodali che interesseranno anche l’Unical.

«Ringraziamo l’Assessore regionale ai Trasporti Gianluca Gallo per l’attenzione dimostrata verso l’area urbana», affermano Principe e Cuzzocrea. «La prima tranche da 8 milioni assegnata dalla Regione consente di avviare il primo stralcio funzionale, con la certezza della copertura per i 30 milioni complessivi necessari a completare l’intero tracciato e a dotare i tre Comuni di un unicum». Da Rende arriva ora un appello alla Regione per il salto di qualità: finanziare la redazione dei Pums (Piani urbani della mobilità sostenibile).

LA RICHIESTA DI PRINCIPE E CUZZOCREA ALLA REGIONE

«Chiediamo alla Regione di attivare una Misura dedicata ai Pums – proseguono Principe e Cuzzocrea, poiché sono lo strumento indispensabile per pianificare in modo integrato la mobilità di persone e merci nel medio-lungo periodo e non solo. Questa visione unica permetterebbe anche alle aree periferiche e ai Comuni limitrofi di connettersi davvero all’area urbana».

Una pianificazione che deve superare la logica degli interventi settoriali, considerando insieme trasporto pubblico e privato, merci e passeggeri, mobilità motorizzata, ciclabile, pedonale e su ferro. E che guarda all’innovazione: «Solo con un Pums integrato potremo dotarci di un digital twin della rete stradale – spiegano –. Un gemello digitale alimentato in tempo reale da sensori e dispositivi avanzati, per gestire in modo integrato dati geometrici, spaziali e documentali e prendere decisioni più rapide ed efficaci su manutenzione, traffico e mobilità».

«La gara per la progettazione del Brt è un passo operativo fondamentale –concludono – ma il vero cambio di passo, anche con Montalto Uffugo, sarà unificare servizi, reti e visione strategica del territorio in chiave digitale e sostenibile».