Strada dei Bruzi, Orlandino Greco rilancia

4 minuti per la lettura

Dopo la tragedia di San Fili il consigliere regionale Orlandino Greco insiste sulla necessità di realizzare la Strada dei Bruzi

CASTROLIBERO (COSENZA) – “La tragedia consumatasi sabato sulla strada di San Fili lascia un dolore profondo e impone, prima di ogni altra considerazione, la vicinanza alla vittima e ai suoi familiari. Di fronte a episodi così drammatici, però, il cordoglio deve necessariamente accompagnarsi a una riflessione che riguarda tutti: quante altre volte dovremo assistere a incidenti e situazioni di estremo pericolo prima di affrontare seriamente il problema della sicurezza di questa arteria?”, afferma in una nota il consigliere regionale Orlandino Greco.

“Conosco bene le criticità di questo collegamento e le difficoltà che quotidianamente incontrano tanti automobilisti. Una strada che troppo spesso è stata teatro di incidenti, dove le caratteristiche del percorso e le condizioni della viabilità impongono interrogativi che non possono più essere rinviati. La sicurezza di chi viaggia non può essere affidata soltanto alla prudenza individuale: deve essere garantita anche attraverso infrastrutture adeguate, moderne e capaci di rispondere alle esigenze di un territorio”, aggiunge.

“È proprio da questa consapevolezza che nasce la mia convinzione sulla necessità di realizzare un collegamento alternativo verso il Tirreno cosentino. Una prospettiva che sostengo da tempo e che oggi, alla luce di quanto accaduto, ritengo ancora più urgente riportare al centro del dibattito istituzionale”, si legge ancora.

L’IMPORTANZA DELLA STRADA DEI BRUZI

“Questa infrastruttura ha già un nome: la Strada dei Bruzi.Un progetto che non nasce dall’improvvisazione, ma da una precisa idea di sviluppo territoriale: restituire a Cosenza e al suo hinterland uno sbocco diretto, moderno e funzionale verso la costa tirrenica, superando le attuali criticità della viabilità e creando nuove opportunità di collegamento tra l’area urbana e i comuni costieri”, sottolinea Greco.

“La Strada dei Bruzi è stata pensata per collegare Cosenza a Fiumefreddo Bruzio, attraversando i territori di Castrolibero e Cerisano, con un tracciato di circa 18 chilometri. Un’infrastruttura progettata secondo standard moderni, con due carreggiate e due corsie per senso di marcia, banchine pavimentate, assenza di intersezioni a raso e accessi regolamentati attraverso corsie di accelerazione e decelerazione. Il progetto prevede anche una galleria di circa 4,5 chilometri per attraversare la Catena Costiera, oltre a viadotti e tratti in trincea e a mezza costa”, spiega il consigliere regionale.

“Una soluzione che consentirebbe di realizzare un collegamento più fluido e sicuro, riducendo i tempi di percorrenza e migliorando sensibilmente l’accessibilità del territorio. Ma sarebbe riduttivo considerare la Strada dei Bruzi soltanto come un’opera viaria. La sua realizzazione avrebbe un significato strategico per l’intero sistema territoriale. Significherebbe mettere in relazione Cosenza, l’area urbana e il Tirreno attraverso un collegamento capace di avvicinare comunità che, pur appartenendo allo stesso contesto geografico, continuano a scontare una distanza infrastrutturale significativa”, evidenzia.

UNA SOLUZIONE PER LA SICUREZZA

“Penso a Paola, San Lucido, Fiumefreddo Bruzio e a tutti quei borghi che custodiscono un patrimonio paesaggistico, storico e culturale straordinario. Territori che potrebbero beneficiare di una maggiore accessibilità, di flussi turistici più consistenti e di una nuova capacità di attrarre investimenti. Il turismo, infatti, non si sviluppa soltanto attraverso la bellezza dei luoghi: ha bisogno di collegamenti, servizi e infrastrutture che rendano quei luoghi realmente raggiungibili”, spiega l’ex sindaco di Castrolibero.

“Allo stesso tempo, una nuova direttrice verso il Tirreno contribuirebbe a rafforzare le relazioni economiche, commerciali e sociali tra la costa e l’entroterra, offrendo nuove opportunità anche alle attività produttive e alle giovani generazioni.Credo che oggi sia necessario cambiare prospettiva. Le grandi infrastrutture non possono essere considerate esclusivamente in funzione dei chilometri da percorrere o dei tempi di collegamento. Devono essere valutate anche per la loro capacità di ridurre i rischi, superare gli squilibri territoriali e migliorare concretamente la qualità della vita delle persone”, rileva ancora.

L’APPELLO DI ORLANDINO GRECO

“La Calabria ha bisogno di una politica infrastrutturale che sappia guardare oltre l’emergenza, capace di programmare interventi con una visione di lungo periodo. La Strada dei Bruzi si inserisce esattamente in questa direzione e merita di tornare a essere oggetto di un confronto serio tra istituzioni, amministrazioni locali e soggetti competenti, affinché se ne possano approfondire la fattibilità, i costi e le possibili modalità di realizzazione”.

“La tragedia di San Fili non deve diventare soltanto un altro episodio destinato a lasciare spazio, con il passare dei giorni, al silenzio. Deve spingerci a interrogarci sulle responsabilità collettive che accompagnano la programmazione delle infrastrutture e sulla necessità di individuare soluzioni durature”, rimarca il consigliere regionale .

“La Strada dei Bruzi rappresenta una proposta che intendo continuare a sostenere, in quanto, il Tirreno cosentino e l’area urbana di Cosenza hanno bisogno di essere più vicini, con la priorità irremovibile di muoversi lungo le nostre strade in condizione di normalità, senza essere ogni volta motivo di preoccupazione”, conclude Greco.