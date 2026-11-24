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Le proposte del consigliere regionale Orlandino Greco per le tratte e le fermate del Frecciarossa nel Cosentino

COSENZA – «Ho letto con grande soddisfazione le notizie di queste ore e la crescente convergenza istituzionale attorno alla richiesta di istituire una fermata del Frecciarossa a Castiglione Cosentino. È una battaglia che portiamo avanti già da marzo, quando ho presentato una specifica mozione in Consiglio regionale per chiedere l’estensione del collegamento Frecciarossa Sibari-Bolzano fino alla stazione di Castiglione Cosentino».

Così Orlandino Greco, che torna sulla necessità di garantire all’area urbana cosentina un accesso diretto all’alta velocità ferroviaria, sottolineando come la nuova programmazione dei collegamenti non debba tradursi nella perdita di servizi già esistenti.

«La nostra posizione è chiara: bisogna lavorare per il ripristino e il mantenimento del collegamento Sibari-Bolzano e, allo stesso tempo, ottenere una fermata del Frecciarossa a Castiglione Cosentino. Non possiamo accettare che ogni nuova programmazione ferroviaria comporti la rinuncia a collegamenti precedenti. La Calabria ha bisogno di più connessioni, non di perdere quelle che ha già conquistato».

La nuova relazione ferroviaria Sibari-Milano-Torino rappresenta un’ulteriore occasione per affrontare il tema dell’accessibilità ferroviaria del territorio. Ma, secondo Greco, non può diventare un’alternativa che cancella le esigenze già rappresentate nella mozione presentata a marzo.

«Parliamo di un bacino territoriale che supera i 200mila abitanti, con Cosenza, Rende e l’Università della Calabria. Un’area che ha bisogno di collegamenti efficienti per sostenere la mobilità di studenti, lavoratori e cittadini. La stazione di Castiglione Cosentino può diventare un punto di riferimento strategico per tutto il comprensorio».

PLAUSO ALLA CONVERGENZA ISTITUZIONALE

Greco guarda con favore anche alla convergenza istituzionale che si sta costruendo attorno alla proposta.«Adesso occorre fare squadra e portare avanti entrambe le richieste con determinazione, coinvolgendo la Regione Calabria (come stiamo già facendo e come l’operato del Presidente Occhiuto ha sempre dimostrato con un’attenzione certosina verso i trasporti), Trenitalia e RFI. Non possiamo permettere che il territorio venga penalizzato da scelte che riducono le opportunità di collegamento. Il nostro obiettivo deve essere quello di rafforzare la presenza ferroviaria della Calabria, mantenendo il Sibari-Bolzano e portando il Frecciarossa anche a Castiglione Cosentino».