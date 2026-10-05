Montalto Uffugo, il borgo si anima con la Festa del cioccolato

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La Festa del cioccolato ha animato il centro storico di Montalto Uffugo con degustazioni e stand di artigianato

MONTALTO UFFUGO – Un centro storico animato, famiglie, bambini e visitatori arrivati per lasciarsi conquistare dal profumo e dai sapori del cioccolato. Si chiude con un grande successo di pubblico la prima edizione della Festa del Cioccolato di Montalto Uffugo, andata in scena il 2 e 3 ottobre in Piazza E. Bianco.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Montalto Uffugo APS con il coinvolgimento del Comune di Montalto Uffugo, di Arsac e di diversi partner istituzionali, ha trasformato per due giorni il cuore del borgo in un luogo di incontro e socialità. Un risultato particolarmente significativo per un appuntamento alla sua prima edizione, nato proprio con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e creare una nuova occasione di attrazione per il territorio. Il programma prevedeva degustazioni, laboratori per bambini, stand e musica dal vivo.

NEL BORGO LE NOTE DELLA BANDA MUSICALE CITTÀ DI MONTALTO UFFUGO

L’apertura di venerdì 2 ottobre è stata accompagnata dalla Banda Musicale Città di Montalto Uffugo, che ha dato ufficialmente il via alla due giorni. Piazza E. Bianco si è così trasformata in un vero punto di aggregazione, con gli stand dedicati al cioccolato e alle produzioni artigianali a fare da cornice a una serata che ha richiamato numerosi visitatori.

Grande attenzione anche alle famiglie nella giornata di sabato 3 ottobre. Nel Chiostro del Ricreatorio Don Gaetano Mauro si è svolto il Laboratorio del Cioccolato curato dall’Azienda Garritano, pensato soprattutto per i più piccoli.

Un momento non soltanto ludico, ma anche formativo, che ha permesso ai bambini di avvicinarsi alla lavorazione del cioccolato e di vivere in prima persona un’esperienza legata alla tradizione artigianale.

STAND GASTRONOMICI E SPETTACOLO MUSICALE

Gli stand hanno continuato ad accogliere il pubblico, tra assaggi, acquisti e momenti di condivisione, fino allo spettacolo musicale serale che ha accompagnato la conclusione della manifestazione.

Il risultato della Festa va però oltre l’aspetto gastronomico. L’obiettivo degli organizzatori era utilizzare l’evento anche come strumento di promozione del centro storico, creando un’occasione per riportare persone nelle piazze e nei luoghi più caratteristici di Montalto Uffugo.

La scelta di Piazza E. Bianco ha consentito di legare la manifestazione direttamente al borgo, facendo del cioccolato il filo conduttore di un’esperienza costruita intorno alla socialità, alla musica e alla scoperta del territorio.

Proprio la risposta del pubblico rappresenta uno degli elementi più significativi di questa prima edizione: la presenza di famiglie e visitatori nelle due giornate conferma la capacità degli eventi enogastronomici di diventare anche strumenti di animazione e valorizzazione urbana.

La Festa del Cioccolato nasceva come una scommessa e la risposta arrivata dal pubblico apre ora la strada alla possibilità di consolidare l’appuntamento negli anni successivi.

PRO LOCO: «OCCASIONE PER METTERE INSIEME GUSTO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO»

Per la Pro Loco Montalto Uffugo APS, la manifestazione ha rappresentato l’occasione per mettere insieme gusto, intrattenimento e promozione territoriale, dando vita a un evento capace di coinvolgere generazioni diverse.

La prima Festa del Cioccolato si chiude così con un bilancio positivo: due giornate nelle quali il centro storico è tornato protagonista, confermando come iniziative costruite attorno alle produzioni, alla partecipazione e alla convivialità possano contribuire concretamente a far vivere il borgo.

E il messaggio scelto per accompagnare l’evento, “Vivi la dolcezza nel cuore del borgo”, alla fine delle due giornate ha trovato la sua traduzione più concreta proprio nelle tante presenze che hanno animato Montalto Uffugo.