It-alert, esercitazione contro i disastri, domani l’invio del messaggio

PROSEGUE la fase di sperimentazione del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale IT-alert per l’informazione diretta alla popolazione in caso di gravi emergenze. Domani, mercoledì 24 gennaio ore 12, anche i cittadini di Cosenza potrebbero ricevere un messaggio di test in occasione della simulazione programmata.

Dopo il primo test, che ha riguardato l’intera Calabria lo scorso 7 luglio, in questa occasione verrà simulato un incidente industriale nel territorio compreso in un raggio di 2 chilometri dallo Stabilimento ButanGas di Montalto, individuato tra quelli per i quali è stato approvato il Piano di Emergenza Esterno. Il messaggio di test raggiungerà presumibilmente i telefoni accesi di coloro che si troveranno anche in alcune aree dei Comuni limitrofi .