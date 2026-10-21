La protesta a Rende, le testimonianze di chi ha deciso di fermarsi contro il carovita

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Carovita, la protesta a Quattromiglia di Rende, le testimonianze di chi invoca il sostegno dei cittadini e l’intervento delle istituzioni

QUATTROMIGLIA (COSENZA) – A Quattromiglia i camion si susseguono in una lunga fila, come vagoni di un treno che ha bruscamente interrotto la sua corsa per lanciare un segnale d’allarme. Un serpentone di mezzi pesanti, immobile sull’asfalto, attraversato da un grido silenzioso che racconta storie di lavoro, sacrifici e preoccupazioni. È la fatica di chi ogni giorno macina chilometri, coltiva la terra e lotta per far quadrare i conti, mentre i costi corrono e i guadagni arrancano. Quella che si consuma intorno alle strade della rotonda della zona industriale di Rende è una protesta gentile, senza eccessi, ma tutt’altro che arrendevole. Agricoltori e autotrasportatori restano fianco a fianco, tra striscioni, malcontento e primi freddi.

Rende, la “protesta gentile” contro il carovita

Gli autisti dei mezzi in transito e i macchinisti dei treni di passaggio fanno sentire la loro vicinanza con un colpo di clacson. Anche le attività commerciali e i cittadini si fanno avanti: c’è chi porta caffè, chi arriva con una pizza, chi con dolci e viveri. Attenzioni, tutt’altro che scontate, che scaldano una giornata difficile e dimostrano come, attorno a camion e trattori, non manchi chi comprende le ragioni della protesta. Eppure, non basta. O almeno, non ancora. Un caffè può scaldare, un clacson può incoraggiare, una pizza può esprimere solidarietà.

«Ma la solidarietà non riempie le strade. Se il popolo non si unisce, non si otterrà mai nulla. Perché non fare fronte comune? Perché, se il disagio riguarda tutti, a protestare siamo ancora così pochi?». È l’amarezza di Antonella, autotrasportatrice conosciuta come “La Sirenetta”, che non nasconde la delusione per una partecipazione inferiore alle aspettative.

Carovita, la protesta a Quattromiglia prende di mira i politici

Tra i manifestanti spicca Vincenzo, autista di autobus in pensione, che affida a una bandiera stropicciata tutta la sua indignazione. Quel drappo sgualcito diventa il simbolo di un Paese ferito, che ai suoi occhi ha smarrito la propria direzione, tradendo i valori e gli ideali su cui ha fondato la sua storia: «Politici, l’Italia l’avete ridotta come questa bandiera: a brandelli. E avete disonorato chi con la vita la rese libera e democratica». Parole che si trasformano in un appello diretto alle istituzioni: «Venite al Sud, venite tra noi persone perbene. Non potete comprendere i problemi di chi lavora 12 ore al giorno restando seduti sulle poltrone».

Vincenzo chiede alla politica di uscire dai palazzi e misurarsi con la realtà di chi lavora, produce e fatica ogni giorno per mantenere in piedi la propria attività. Si riferisce agli autotrasportatori, agli agricoltori, ma anche ai pescatori, costretti a fare i conti con costi del carburante sempre più pesanti e guadagni incerti. «Bisogna intervenire strutturalmente, non dare il contentino», conclude. È questo, in fondo, il cuore della protesta: non soltanto il prezzo del gasolio, ma la possibilità di continuare a lavorare senza essere schiacciati dalle spese. La possibilità di portare a casa uno stipendio dignitoso, di mandare avanti un’azienda, di non trasformare ogni giornata di lavoro in una corsa per sopravvivere.