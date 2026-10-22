Carovita e caro-carburanti, Fidapa Distretto Sud Ovest al fianco di agricoltori e autotrasportatori

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Carovita e rincari dei carburanti alimentano le difficoltà di imprese e famiglie: la Fidapa BPW Italy- Distretto Sud Ovest, che comprende Calabria e Campania, richiama l’attenzione su agricoltori e autotrasportatori.

Il caro-carburanti, l’aumento del costo della vita e le proteste che negli ultimi giorni stanno attraversando diverse regioni italiane riportano al centro dell’attenzione le difficoltà di due comparti strategici per l’economia nazionale: l’agricoltura e l’autotrasporto. Blocchi stradali, rallentamenti nella circolazione, difficoltà nei rifornimenti e ritardi nella distribuzione delle merci stanno evidenziando le conseguenze di una crisi che coinvolge imprese, lavoratori e cittadini, con ripercussioni sempre più evidenti sulla quotidianità delle famiglie e sulla tenuta delle attività produttive.

Carovita e caro-carburanti, la Fidapa BPW Italy – Distretto Sud Ovest al fianco di agricoltori e autotrasportatori

Dal Mezzogiorno, dove la mobilitazione di agricoltori e autotrasportatori ha assunto particolare rilievo, fino ai mercati e ai punti vendita che risentono delle difficoltà nelle consegne, il disagio si inserisce in un quadro economico già appesantito dal rincaro dei beni essenziali e dalla riduzione del potere d’acquisto. Una situazione che riporta in primo piano una questione fondamentale: quanto costa oggi produrre, trasportare e distribuire le merci, e quanto a lungo le imprese potranno sostenere una pressione crescente sui propri bilanci. È proprio in questo scenario che si inserisce l’intervento della FIDAPA BPW Italy- Distretto Sud Ovest, che richiama l’attenzione sulla necessità di riconoscere il ruolo economico e sociale dell’agricoltura e dell’autotrasporto, in coerenza con gli obiettivi del Protocollo d’intesa “Agricoltura-Percorsi di Eccellenza del Territorio”, orientato alla valorizzazione delle produzioni locali, delle competenze professionali e delle risorse che costituiscono il patrimonio dei territori.

L’appello della Fidapa BPW Italy – Distretto Sud Ovest

«Le esigenze degli agricoltori e degli autotrasportatori meritano attenzione costante. Non si tratta di contrapporre categorie o interessi, ma di riconoscere che la solidità dell’una è strettamente legata alla continuità dell’altra. Occorre una responsabilità condivisa per creare le condizioni affinché chi produce e chi trasporta possa continuare a lavorare, investire, innovare e offrire servizi essenziali alla collettività. Servono attenzione ai costi che gravano sulle imprese, valorizzazione delle professionalità, infrastrutture adeguate e un confronto capace di individuare soluzioni sostenibili.

La Fidapa BPW Italy – Distretto Sud Ovest rinnova la propria attenzione al mondo agricolo e al sistema del trasporto, nella convinzione che la tutela del lavoro, la valorizzazione delle competenze e la promozione delle eccellenze territoriali debbano procedere insieme. La terra non è soltanto una risorsa da valorizzare o un’immagine da promuovere. È lavoro, identità e appartenenza. Nessuna strategia di sviluppo può dirsi completa se dimentica chi produce, chi trasporta e chi, ogni giorno, sostiene con il proprio lavoro l’economia reale», osserva il Comitato di Presidenza Distrettuale Sud Ovest Fidapa.