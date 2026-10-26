L’associazione Casa Nostra di Cosenza, un sostegno e un pasto caldo per i bisognosi

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L’associazione di volontariato di Cosenza Casa Nostra attiva per aiutare i bisognosi anche con una unità di strada

COSENZA – CI sono persone che cantano e danzano. È l’ora del laboratorio. Poco più tardi, una volontaria sorride a un ospite e gli offre un piatto di pasta. Gustoso alla vista. C’è profumo di buono. Lui ricambia il sorriso, fa un cenno di ringraziamento con la testa e si siede nella grande sala mensa. Poi, il saluto con suor Giulia, suor Valentina e suor Laura.

Si percorre la sala colazioni, la sala musica, il terrazzino e i corridoi antichi. Fino a giungere nell’ufficio di Antonino Morabito. È il presidente di Casa Nostra Odv. Insieme a lui, c’è Ilaria Maria Sottile, assistente sociale: lei dà ascolto e guida nei diversi percorsi di assistenza e recupero le persone che si rivolgono all’associazione.

LA SOLIDARIETÀ PRENDE FORMA NEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’ARCIDIOCESI DI COSENZA

Nei locali concessi dall’Arcidiocesi la solidarietà prende forme concrete. La mensa prepara ogni giorno circa 30-35 pasti, mentre la sera ne distribuisce altri 20-25.

«Due volte alla settimana i volontari escono con l’Unità di Strada. – spiega il presidente – I pasti vengono preparati nella cucina dell’associazione e portati a chi vive per strada. Ma la consegna è soltanto il primo passo. L’obiettivo è incontrare le persone, comprendere le loro necessità e accompagnarle verso i servizi più adatti. Ilaria poi le ascolta, raccoglie le informazioni necessarie e contribuisce a costruire percorsi individuali, in collegamento con le altre realtà del territorio».

A CASA NOSTRA TRE GIORNI A SETTIMANA SONO DEDICATI AL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA

Tre giorni alla settimana sono dedicati ai servizi di accoglienza. Morabito mostra il pian terreno, dove ci sono quattro docce, lavanderia e cambio d’abito. C’è, ancora, una piccola stanza medica, dove in alcuni giorni della settimana visitano due dottori. Ma fermarsi ai numeri significherebbe raccontare soltanto una parte di questa storia.

Perché «La nostra politica è quella di creare una famiglia», spiega subito il presidente Morabito. «Molti di quelli che vengono da noi potrebbero cucinare e stare a casa, ma sono persone sole. Non è solo il pasto. Certo, sì, loro arrivano qui per soddisfare un bisogno primario. Ma soprattutto per essere riconosciute come persone».

«Dietro al pasto c’è un mondo», dice. «Variegato, difficile, da poter gestire e servire adeguatamente». Per questo l’associazione collabora con i due Ambiti territoriali di Cosenza e Rende e con altre realtà del volontariato, tra cui Stella Cometa, Strade di Casa, Cisom, Croce Rossa e Casa San Francesco. Una rete nata per coordinare gli interventi, evitare sovrapposizioni di servizi e raggiungere chi rischia di restare fuori da ogni forma di sostegno. L’accoglienza, però, non si esaurisce nell’emergenza. Casa Nostra mette a disposizione alcuni appartamenti della Diocesi per persone senza dimora e per chi, in assenza di una rete familiare, deve affrontare percorsi di detenzione domiciliare. Un progetto complesso. Che richiede risorse, mediazione e attenzione alle convivenze.

«Abbiamo delle regole, anche rigide a volte, proprio per far sì che non sia assistenzialismo, ma promozione umana», spiega Ilaria Sottile. «Noi vogliamo aiutarli ad uscire dalla condizione di difficoltà».

L’ASSOCIAZIONE DI COSENZA SI OCCUPA ANCHE DEI TIROCINI E DI OPPORTUNITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Accanto all’accoglienza ci sono i tirocini formativi, le opportunità di reinserimento lavorativo, i percorsi rivolti a persone con dipendenze e le attività di rieducazione per chi proviene dal carcere. Ci sono anche laboratori di canto, danza e lingua italiana: spazi in cui ricostruire relazioni, capacità e fiducia.

«Casa Nostra – dice Morabito – accoglie italiani e stranieri, persone con storie e culture differenti, ma spesso accomunate dalla fragilità. L’attenzione passa anche dalla tavola: i menù vengono organizzati tenendo conto delle condizioni di salute e delle esigenze alimentari e culturali degli ospiti. A rendere possibile tutto questo sono circa 80 volontari, impegnati tra mensa e Unità di Strada. Le risorse arrivano dall’8 per mille attraverso la Caritas, dalle donazioni private, dal sostegno della città e dal Banco Alimentare. Risorse preziose, ma non sempre sufficienti per rispondere a bisogni tanto numerosi e complessi». Eppure Casa Nostra continua a esserci. C’è anche attraverso l’iniziativa “Volontario per un giorno”, che durante il periodo natalizio invita nuove persone a condividere il servizio e ad affiancare chi lo svolge durante tutto l’anno.

Sono gesti semplici: preparare un pasto, portare un cambio d’abiti, aprire una porta. Ma il loro significato più grande sta in ciò che viene dopo. Nel ricordare a chi ha perso quasi tutto che la propria storia non è finita. Che esiste ancora qualcuno disposto ad ascoltare. E che la dignità si misura in ciò che semplicemente si è, per il solo fatto di esistere. A Casa Nostra, quindi, prima ancora di cercare una soluzione alla povertà, si prova a non lasciare sole le persone che la attraversano. La possibilità, almeno per un po’, d’essere ascoltati, scambiare due chiacchiere, sentirsi chiamare per nome. Ricevere cure e sentirsi in comunità. La possibilità vera e autentica di non essere invisibili.