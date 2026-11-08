Francesco Trebisonda, da Corigliano Calabro ai vertici di Aon: premiato in Campidoglio

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Al manager originario di Corigliano Calabro, Francesco Trebisonda, il riconoscimento “Radici di Calabria, Eccellenze di Roma”. Da 25 anni in Aon, è direttore commerciale Italia e membro del Consiglio di amministrazione.

COSENZA – Dalle origini calabresi ai vertici di una multinazionale, con un percorso professionale costruito in venticinque anni di attività e un legame con la propria terra rimasto intatto. Francesco Trebisonda, originario di Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza, direttore commerciale Italia e membro del Consiglio di amministrazione di Aon, ha ricevuto il premio “Radici di Calabria, Eccellenze di Roma”. Il riconoscimento gli è stato conferito mercoledì 4 novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, nell’ambito dell’iniziativa dedicata alle personalità di origine calabrese che si sono distinte per il proprio contributo alla crescita e al prestigio della Capitale attraverso l’attività professionale e i risultati raggiunti.

Un traguardo che si inserisce in una carriera consolidata ai vertici del settore della gestione dei rischi e della consulenza. Il premio celebra le personalità di origine calabrese che, attraverso la propria attività, contribuiscono alla crescita e al prestigio della Capitale. Nella motivazione si sottolinea «una eccellenza manageriale che unisce successo professionale, valori umani e amore per la propria terra». Una formula che mette in evidenza non soltanto i risultati raggiunti dal manager nel mondo aziendale, ma anche il legame con le proprie origini.