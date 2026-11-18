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Xylella fastidiosa: a Rende, istituzioni, ricercatori e mondo agricolo a confronto nel convegno promosso dalla Fidapa. Al centro anche il protagonismo femminile e la valorizzazione delle eccellenze calabresi. L’assessore regionale Gallo: «Non possiamo assolutamente creare allarmismi sulla qualità dell’olio calabrese».

RENDE (COSENZA) – La Xylella fastidiosa è una minaccia concreta per l’olivicoltura calabrese. Di fronte al focolaio individuato a Taurianova, la risposta deve puntare su tempestività, prevenzione e collaborazione. È il messaggio emerso dal convegno “Xylella fastidiosa. Una sfida per l’olivicoltura calabrese: conoscere, prevenire e tutelare il territorio”, promosso da FIDAPA BPW Italy – Sezione di Cosenza e da altre dieci sezioni (Acri, Amantea, Botricello, Corigliano, Rende, Rossano, Paola, Spezzano Albanese, Trebisacce e Valle del Savuto) e svoltosi martedì 17 novembre all’Hotel Europa di Rende. Un confronto tra istituzioni, ricercatori, rappresentanti del mondo agricolo e imprenditrici per fare il punto sulla situazione fitosanitaria e richiamare l’attenzione su una questione che va ben oltre i confini del settore agricolo: in gioco ci sono, infatti, interessi economici, ambientali e culturali.

Xylella fastidiosa: a Rende, il confronto tra istituzioni e ricerca

Il convegno si inserisce nel progetto “Percorsi di eccellenza del territorio”, nato nello scorso biennio da un’intuizione della FIDAPA BPW Italy – Sezione di Cosenza con la volontà di mettere in rete le realtà associative e promuovere le risorse che caratterizzano le diverse comunità calabresi. L’olio, autentico oro verde della Calabria, rappresenta uno dei protagonisti di questo ecosistema, accanto alla liquirizia, al miele, ai legumi, alle farine e alle numerose produzioni agroalimentari che raccontano la ricchezza e la biodiversità regionale. Il protocollo si inserisce in una visione di sviluppo nella quale la valorizzazione dei prodotti locali diventa anche strumento di promozione dell’imprenditoria femminile, di crescita economica e di tutela delle identità territoriali.

Xylella fastidiosa: a Rende, il confronto promosso dalla Fidapa

Ad aprire i lavori del convegno è stata Rosaria Guzzo, presidente FIDAPA BPW Italy – Sezione di Cosenza, che ha ricondotto l’iniziativa al tema internazionale dell’associazione per il biennio: «Ispirare, innovare, potenziare e trasformare insieme per un futuro sostenibile».

Lucia Nicosia, past presidente della Sezione di Cosenza e referente del protocollo, ha posto l’accento sulla conoscenza come primo strumento per affrontare la Xylella. Comprendere il fenomeno, riconoscerne i segnali e sapere come comportarsi significa evitare sia sottovalutazioni sia allarmismi. Da qui l’importanza del monitoraggio costante, delle segnalazioni tempestive e del rispetto delle indicazioni delle autorità competenti. Gli interventi di Franca Dora Mannarino, past presidente del Distretto Sud Ovest, e di Concetta Corallo, past presidente FIDAPA BPW Italy, hanno arricchito il confronto con il contributo dei vertici associativi, nella dimensione distrettuale e nazionale. Prezioso anche il contributo dell’assessore del Comune di Cosenza Rosario Branda.

La tutela delle produzioni agricole

Milena Petriccione, direttrice del CREA di Cosenza, ha portato all’incontro la prospettiva del mondo della ricerca, impegnato nella tutela delle produzioni agricole. Elena Santilli, ricercatrice CREA e socia FIDAPA Cosenza, ha invece approfondito gli aspetti scientifici della malattia, illustrando i meccanismi di diffusione della Xylella fastidiosa. Il batterio, ha spiegato, non si trasmette autonomamente da una pianta all’altra: è la sputacchina, insetto vettore, a veicolarlo attraverso l’alimentazione su piante infette e successivamente su quelle sane. Una volta entrato nella pianta, il batterio si moltiplica nei vasi dello xilema, ostacolando il trasporto dell’acqua e provocando disseccamento e, nei casi più gravi, la morte della pianta. La conoscenza del ciclo di diffusione è fondamentale per comprendere perché il controllo del vettore e il rispetto delle misure fitosanitarie siano essenziali.

A illustrare il lavoro operativo messo in campo dalla Regione è stata Fulvia Michela Caligiuri, direttrice generale di ARSAC. La risposta all’emergenza, ha spiegato, si è sviluppata attraverso il coordinamento tra assessorato regionale, Dipartimento Agricoltura, strutture tecniche e organismi competenti, nel rispetto delle procedure previste. Un’azione che ha richiesto anche la collaborazione dei cittadini e dei proprietari dei terreni interessati dalle operazioni.

Xylella fastidiosa, l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo illustra la dimensione della sfida

La dimensione della sfida è stata ribadita dall’assessore regionale all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione, Gianluca Gallo, che ha richiamato il valore dell’olivicoltura nella storia economica e sociale della Calabria. La Xylella, ha sottolineato, non minaccia soltanto la produzione agricola, ma un patrimonio costruito nel corso dei secoli, fatto di aziende, famiglie, paesaggi e tradizioni. Per questo la Regione ha avviato un piano di intervento che prevede il monitoraggio delle aree interessate, le analisi fitosanitarie e l’eradicazione delle piante risultate infette, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L’appello ai cittadini

L’appello ai cittadini è stato netto: segnalare ogni pianta sospetta, senza esitazioni e senza tentare di nascondere il problema. Le verifiche, ha spiegato Gallo, possono essere attivate rapidamente: le analisi possono essere effettuate entro 24 ore, con risultati disponibili entro 48 ore. Le numerose segnalazioni ricevute hanno consentito di avviare controlli che, secondo quanto riferito durante il convegno, non hanno evidenziato ulteriori positività al di fuori dell’area del focolaio. «Tagliare un ramo è come nascondere la polvere sotto il tappeto», ha ammonito l’assessore, invitando a non sottovalutare i segnali di possibile contagio e a non occultare le situazioni sospette.

Gallo: «Il nostro olio è un olio di ottima qualità»

Gallo ha inoltre richiamato la necessità di proteggere l’immagine delle produzioni calabresi, evitando che l’emergenza fitosanitaria si trasformi in un danno commerciale. La distinzione è importante: la Xylella colpisce le piante e ne compromette la funzionalità, ma non rappresenta un rischio per la salute umana attraverso il consumo di olive o di olio. «Il nostro olio è un olio di ottima qualità e non possiamo assolutamente creare allarmismi sulla qualità dell’olio calabrese», ha affermato, invitando a continuare a sostenere il prodotto regionale.

Il valore dell’olivicoltura

Il valore dell’olivicoltura è stato affrontato anche dal punto di vista delle ricadute economiche e sociali da Maria Grazia Minisci, presidente di Confagricoltura Cosenza. Nel suo intervento ha evidenziato la capacità delle donne imprenditrici di leggere i cambiamenti e interpretare i bisogni delle comunità, richiamando il ruolo strategico dell’agricoltura nello sviluppo regionale.

A delineare il peso del comparto olivicolo calabrese attraverso i numeri è stato Giovanni Pandullo, dirigente del Settore Ambiente, Zootecnia e Fitosanitario del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria. La produzione regionale si attesta intorno alle 35.000 tonnellate di olio, di cui circa 10.000 biologiche, mentre il valore economico complessivo del comparto raggiunge circa 364 milioni di euro. Dati che restituiscono la dimensione di una filiera strategica, per la quale la tutela fitosanitaria rappresenta una condizione essenziale di continuità produttiva e sviluppo.

Dal confronto di Rende è emerso che conoscere il batterio, prevenire la diffusione e intervenire senza ritardi sono passaggi decisivi per proteggere non soltanto gli ulivi, ma un patrimonio economico, ambientale e culturale che appartiene all’intera Calabria.