Michelle Vizza, liceale di Cosenza, vince le Olimpiadi italiane di Statistica 2026

1 minuto per la lettura

Michelle Vizza del Liceo scientifico Scorza di Cosenza vince le Olimpiadi italiane di Statistica. La ragazza una delle eccellenze calabresi

COSENZA – Il Liceo Scientifico Statale Scorza di Cosenza si conferma tra le eccellenze nazionali nel

campo della statistica, con risultati straordinari nelle Olimpiadi Italiane di Statistica 2026,

promosse dall’Istat e dalla Società Italiana di Statistica. Michelle Vizza, studentessa della classe 1 L del piano Liceo Matematico, si è classificata prima assoluta in Italia nella prova individuale per le classi del primo biennio (I e II anno). Un traguardo storico che premia il talento e l’impegno della giovane studentessa cosentina, che ha superato migliaia di partecipanti provenienti da tutta la penisola.

MICHELLE VIZZA PARTECIPERÀ ORA ALLA FASE A SQUADRE DELLE OLIMPIADI

Ma i successi non si fermano qui. Michelle Vizza parteciperà ora alla fase a squadre delle

Olimpiadi, guidata dalla docente di fisica Anna Maria Mastrovito, referente del progetto

per il Liceo Scorza.

Nella classifica della fase a squadre, il Liceo Scientifico “G. B. Scorza” ha ottenuto risultati di

assoluto prestigio: Primo posto in Italia per le squadre del primo biennio; Secondo posto in Italia per le squadre del secondo biennio. «Questi piazzamenti collocano l’istituto cosentino ai vertici nazionali, confermando la qualità della preparazione offerta agli studenti e l’efficacia del percorso formativo, in particolare nell’ambito del Liceo Matematico e delle discipline scientifiche»

la dirigente scolastica Rosanna Rizzo e l’intera comunità del Liceo Scorza esprimono grande

orgoglio per questi achievement, che rappresentano un motivo di vanto non solo per la scuola,

ma per l’intera città di Cosenza e per la Calabria.

«UNA OPPORTUNITÀ PER AVVICINARE GLI STUDENTI ALLE SCIENZE DEI DATI»

«Le Olimpiadi di Statistica rappresentano un’importante opportunità per avvicinare gli studenti alle

scienze dei dati, alla lettura critica delle informazioni e all’uso consapevole degli strumenti

statistici, competenze sempre più essenziali nel mondo contemporaneo» spiegano dal Liceo Scorza.