Olimpiadi di Statistica, studentessa cosentina premiata all’Istat

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La studentessa del liceo scientifico “Scorza” di Cosenza Michelle Vizza premiata all’Istat per il successo alle Olimpiadi di Statistica

COSENZA – Il 20 ottobre l’Aula Magna dell’ISTAT, in Via Cesare Balbo 14 a Roma, ha ospitato le premiazioni nazionali delle Olimpiadi di Statistica, organizzate nell’ambito delle manifestazioni per il centenario della fondazione dell’Istituto. Una giornata di festa, con la sala gremita di ragazzi e bambini arrivati da tutta Italia.

Protagonista il Liceo Scientifico Scorza di Cosenza con l’alunna Michelle Vizza, della classe II L a curvatura Liceo Matematico, prima classificata nel suo istituto e prima assoluta in Italia per la categoria delle classi prime, con conseguente inserimento nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. Alla studentessa e alla docente referente consegnati gli attestati. Un risultato che mette in luce il Liceo Matematico, attivato allo Scorza da due anni: un grande progetto di innovazione didattica, che ha il suo punto di forza in una interdisciplinarità reale, in cui la matematica dialoga con le altre discipline e diventa uno strumento per leggere la realtà.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Cerimonia condotta dal Direttore Generale dell’Istat, Michele Camisasca, insieme a Patrizia Collesi, ricercatrice Istat. Presente in sala anche Francesco Michele Mortati, della Direzione Generale Istat, Responsabile delle Olimpiadi Italiane di Statistica, che ha curato l’organizzazione dei lavori e la predisposizione degli attestati.

Momento emozionante è stata l’intervista alla giovane vincitrice da parte del direttore generale Camisasca. Alla domanda su cosa le avesse lasciato questa esperienza, Michelle ha risposto con fermezza, ripetendolo per due volte: “È stata un’esperienza che m’ha fatto crescere”.

IL PROGETTO DELLO “SCORZA”

A ritirare il riconoscimento per lo Scorza Anna Maria Mastrovito, docente di fisica e referente delle Olimpiadi di statistica per l’istituto. Quest’ultima ha ricordato come il progetto, attivo da cinque anni, sia stato fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Rosanna Rizzo.

Decisiva, ha spiegato la docente, la scelta del dipartimento di matematica di affrontare la statistica già nel primo quadrimestre, così da permettere a tutti gli studenti di esercitarsi sulla piattaforma Istat. Dopo le qualificazioni alle fasi nazionali a squadre nei due anni precedenti, con questo risultato individuale Michelle ha fatto en plein. Un ringraziamento è andato anche a Pierfrancesco Perri del Dipartimento di Statistica dell’Unical per il supporto scientifico e a Mortati per la costante disponibilità. Una giornata che ha celebrato un secolo di storia dell’Istat e si è chiusa con l’orgoglio del Liceo Scorza, che conferma la sua crescita costante.