Pro-Bene-Comune, all’UniCal il teatro sociale porta in scena fragilià e coraggio di cambiare

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All’UniCal si conclude il progetto di teatro sociale “Pro-Bene-Comune” dedicato al benessere psicologico, un anno di lavoro con gli studenti

RENDE – Il teatro come luogo in cui riconoscere le proprie fragilità, confrontarsi con gli altri e scoprire nuove possibilità di espressione. È questo il filo conduttore di “Fuori scena. Copioni di vita, fragilità e trasformazioni”, l’evento che si è svolto il 15 ottobre al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria, segnando la conclusione delle attività del progetto Pro-Bene-Comune 2.0.

L’iniziativa è stata promossa nell’ambito delle attività del Servizio di counseling psicologico dell’Università della Calabria, coordinato dal professor Francesco Craig, delegato del rettore per il counseling psicologico e responsabile del progetto.

Un progetto per mettere il benessere al centro della vita universitaria

Finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, Pro-Bene-Comune 2.0 ha visto l’Università della Calabria capofila di una rete di dieci istituzioni accademiche italiane, impegnate nella promozione della salute psicologica e nella prevenzione del disagio all’interno della comunità universitaria.

Accanto ai percorsi individuali di ascolto e supporto psicologico, il progetto ha promosso numerose attività collettive: laboratori esperienziali, yoga e mindfulness, meditazione, attività sportive, iniziative dedicate al movimento e alla creatività.

Tra queste esperienze, il laboratorio di teatro sociale FuoriLuogo ha rappresentato uno spazio nel quale gli studenti e le studentesse hanno potuto confrontarsi con le proprie emozioni, sperimentare nuove modalità espressive e costruire relazioni significative.

Teatro sociale tra le attività di promozione del benessere psicologico

«Quando parliamo di salute mentale – spiega il professro Craig – tendiamo spesso a pensare esclusivamente al disagio e alla necessità di intervenire quando emerge una difficoltà. In realtà, promuovere il benessere significa anche creare opportunità nelle quali le persone possano conoscersi, sperimentarsi e sviluppare risorse personali e relazionali. Il teatro sociale – aggiunge Craig – risponde proprio a questa esigenza: offre uno spazio in cui il corpo, le emozioni e le relazioni diventano strumenti di espressione e di incontro. Non si tratta di sostituire un intervento psicologico o psicoterapeutico, ma di affiancare ai servizi di supporto esperienze capaci di favorire partecipazione, inclusione e senso di appartenenza».

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Il significato psicologico

«Crescere significa anche confrontarsi con le proprie paure, con il giudizio degli altri e con quelle esperienze che, talvolta, lasciano tracce profonde nella nostra storia personale. Alcune fragilità rimangono sotto pelle e possono influenzare il modo in cui percepiamo noi stessi e le nostre relazioni. Tuttavia, le esperienze che abbiamo vissuto non devono necessariamente definire ciò che siamo o ciò che diventeremo. Avere la possibilità di esprimerle, condividerle e attribuire loro nuovi significati può rappresentare un’importante occasione di crescita. Il teatro – spiega ancora Craig – offre uno spazio simbolico nel quale è possibile sperimentare ruoli, prospettive e modalità relazionali differenti».

Il messaggio per gli studenti

«Vorrei che gli studenti – osserva ancora – comprendessero che la fragilità non è qualcosa da nascondere e che non dobbiamo necessariamente affrontare da soli tutte le difficoltà. La crescita personale non è un percorso lineare: attraversiamo momenti di incertezza, sperimentiamo fallimenti, viviamo relazioni che possono metterci alla prova. Ma è anche attraverso queste esperienze, e soprattutto attraverso l’incontro con gli altri, che possiamo costruire nuove possibilità. Il messaggio che vorremmo trasmettere è che nessuno dovrebbe sentirsi fuori luogo all’interno della propria comunità universitaria».

Una serata tra psicologia, arte e testimonianze

L’evento del 15 ottobre ha rappresentato non soltanto la conclusione di un progetto, ma anche l’espressione di una visione più ampia del ruolo dell’università nella promozione della salute mentale.

La serata ha intrecciato psicologia, arte e testimonianze, culminando nella rappresentazione di “Ero. Una variazione di Molto rumore per nulla di William Shakespeare”, spettacolo realizzato dagli studenti e dalle studentesse del laboratorio universitario di teatro sociale FuoriLuogo, con riadattamento e regia di Luigi Giungato.

Ad arricchire l’iniziativa è stato il talk “Fuori scena. Copioni di vita, fragilità e trasformazioni”, condotto da Antonio Caruso, con la partecipazione di Dario D’Ambrosi, fondatore del Teatro Patologico, e Roberta Guzzardi, fumettista e autrice di Io e il Mostro.

Due diverse esperienze artistiche

Due esperienze artistiche differenti, accomunate dall’attenzione per la fragilità umana e per le possibilità espressive offerte dall’arte.

Il percorso di D’Ambrosi ha aperto una riflessione sul rapporto tra teatro, sofferenza psichica e inclusione sociale, mentre il lavoro di Guzzardi ha richiamato il valore del disegno e della narrazione nel dare forma a emozioni ed esperienze difficili da comunicare.

La serata ha inoltre riservato uno spazio alla poesia, valorizzando la parola come strumento per condividere vissuti personali e riconoscere il significato delle esperienze di fragilità.

“Ero”: Shakespeare parla il linguaggio degli studenti

A dare forma artistica a questo percorso è stato il regista Luigi Giungato, che ha guidato per un anno il laboratorio di teatro sociale FuoriLuogo, coinvolgendo studenti e studentesse in un’esperienza di creazione collettiva.

Il risultato è “ERO. Una variazione di Molto rumore per nulla di William Shakespeare”, una rilettura originale del classico shakespeariano, ambientata in una Calabria immaginaria e costruita attraverso il contributo diretto dei partecipanti.

La vicenda prende vita in una sorta di isola delle donne, un piccolo paese nel quale la comunità femminile vive e condivide la propria quotidianità, mentre gli uomini arrivano dall’esterno, esercitando il potere e prendendo le decisioni. Due mondi profondamente legati, ma attraversati da una distribuzione diseguale dell’autorità.

Al centro della storia c’è Ero, una giovane donna il cui destino viene deciso dagli altri. Sono gli uomini a stabilire che debba sposare Claudio, trasformando il suo corpo, la sua reputazione e il suo futuro in oggetto di decisioni che non le appartengono.

Ripartire da Shakespeare

«Dentro questa commedia ci sono dinamiche – osserva il regista Giungato – che, osservate dal presente, diventano profondamente problematiche. Il corteggiamento di Ero viene organizzato fra uomini, come se il desiderio e il destino di lei fossero qualcosa di cui altri possono disporre. Abbiamo conservato la struttura e i personaggi, ma cambiato lo sguardo con cui attraversarli. Ci interessava rendere visibile il rapporto fra potere, sessualità e controllo del corpo femminile».

La protagonista diventa così il simbolo di un percorso di consapevolezza e autodeterminazione. Inizialmente appare quasi come una marionetta, incapace di opporsi alle aspettative degli altri, priva di una voce autonoma. Progressivamente, attraverso il dolore del ripudio e la messa in discussione delle relazioni che la circondano, Ero acquisisce coscienza di sé e della propria possibilità di scegliere.

La messa in discussione dell’autorità maschile

«All’inizio è quasi una bambola, una marionetta mossa sulla scena, senza neppure la forza di opporsi o di parlare», spiega Giungato. «Progressivamente acquista coscienza, voce, autenticità. Alla fine è lei a scegliere, rifiutando il matrimonio riparatore e riuscendo a dire di no».

È proprio in questo passaggio che la riscrittura si allontana dal testo originale: il riconoscimento dell’innocenza di Ero non è sufficiente a ricomporre l’ordine precedente. La protagonista sceglie di non tornare al ruolo che le era stato imposto.

Ma la trasformazione non riguarda soltanto lei. Anche le altre donne prendono progressivamente coscienza delle dinamiche di sopraffazione e iniziano a mettere in discussione l’autorità maschile. Nel finale, Claudio viene allontanato senza ricorrere alla violenza, mostrando la possibilità di interrompere una relazione di potere senza riprodurne i meccanismi.

La dimensione delle relazioni umane

Accanto alla vicenda di Ero, lo spettacolo esplora altre dimensioni delle relazioni umane. Il personaggio di Beatrice, interpretato da tre attrici, dà forma scenica alla complessità del mondo interiore: una Beatrice agisce, mentre le altre due rappresentano le voci della sua coscienza. Il rapporto con Benedetto diventa così il racconto di una coppia contemporanea, attraversata dal desiderio di amare, dalla paura di esporsi e dalle contraddizioni che possono caratterizzare l’intimità.

Anche i personaggi apparentemente marginali assumono un significato particolare. Le guardie, rappresentate come figure escluse e stigmatizzate dalla comunità, diventano paradossalmente coloro che riescono a riconoscere la verità e a smascherare l’inganno. Una scelta che invita a riflettere su quanto spesso la società tenda a non ascoltare proprio le persone considerate meno importanti.

Una riscrittura collettiva tra dialetti, identità e relazioni

Uno degli elementi più originali dello spettacolo è stato l’utilizzo dei dialetti del Sud, dal cosentino al catanzarese, dal vibonese al reggino, fino al salentino e al napoletano.

Una scelta che non risponde soltanto a un’esigenza linguistica o artistica, ma che nasce direttamente dal lavoro degli studenti, chiamati a tradurre e reinterpretare parti del testo attraverso le lingue della propria esperienza.

Il contributo degli studenti

«Il mio lavoro – aggiunge il regista – è stato quello di dare un’impostazione registica e una chiave di lettura. Molti personaggi, però, sono stati costruiti insieme agli attori e alle attrici, cercando una forte autenticità. La riscrittura del testo, i dialetti, le sensibilità, i gusti musicali e letterari hanno contribuito alla forma dello spettacolo».

In questo modo, gli studenti non sono stati soltanto interpreti, ma anche autori di un’opera collettiva, nella quale le loro esperienze personali hanno incontrato temi sociali più ampi, come la violenza di genere, il patriarcato, l’esclusione, le difficoltà relazionali e il bisogno di riconoscimento.

La Calabria rappresentata sulla scena rimane immaginaria, ma richiama questioni profondamente attuali: il peso dell’onore e della reputazione, il controllo sociale, gli stereotipi di genere e la difficoltà di affermare la propria identità al di fuori delle aspettative degli altri.

Il teatro diventa così uno spazio nel quale interrogare la società e, contemporaneamente, interrogare sé stessi. Attraverso il corpo, la parola e la costruzione dei personaggi, i partecipanti hanno avuto la possibilità di esplorare emozioni e dinamiche relazionali, trasformandole in un linguaggio artistico condiviso.

Dal palcoscenico alla vita: il valore delle relazioni

Ma il significato del laboratorio va ben oltre il contenuto dello spettacolo. Il percorso teatrale ha rappresentato per gli studenti un’occasione per confrontarsi con la paura di esporsi, il timore del giudizio, le difficoltà nelle relazioni e la possibilità di riconoscersi parte di un gruppo.

«La formazione del gruppo», racconta Giungato. «Nel corso dell’anno il laboratorio ha coinvolto, in alcuni momenti, quaranta o quarantacinque persone. Oggi il gruppo è di circa venti o venticinque, tra attori in scena e dietro le quinte. Si è creata una coesione che continua anche fuori dalle prove».

Il valore dell’ascolto e della partecipazione

Un risultato che il regista considera particolarmente significativo, soprattutto pensando alle difficoltà iniziali di alcuni partecipanti.

«Molti erano partiti con grandi difficoltà nell’esporsi e nel rapportarsi agli altri. Vederli ora mettere in scena il proprio corpo, la propria sensibilità e il proprio lavoro significa vedere quanto è accaduto durante tutto l’anno».

La preparazione dello spettacolo ha richiesto impegno, responsabilità e collaborazione. Ogni partecipante ha contribuito alla realizzazione di un obiettivo comune, sperimentando il valore dell’ascolto reciproco e della partecipazione.

È proprio in questa dimensione collettiva che il teatro sociale incontra gli obiettivi di Pro-Bene-Comune 2.0: offrire agli studenti opportunità per esprimersi, costruire relazioni e sviluppare un maggiore senso di appartenenza alla comunità universitaria.