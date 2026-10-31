UNICAL VOICE – Greco traccia il bilancio del primo anno: i risultati e le sfide per il 2027

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Il rettore Gianluigi Greco traccia il bilancio del primo anno alla guida dell’Università della Calabria: immatricolazioni, investimenti nella ricerca, diritto allo studio e progetti di sviluppo previsti per il 2027. Al centro dell’incontro anche la dimensione umana e comunitaria dell’Ateneo.

L’aula Caldora ha ospitato ieri, 30 ottobre, la presentazione del bilancio del primo anno di mandato del rettore Gianluigi Greco. Un appuntamento dedicato ai risultati raggiunti, ma che ha assunto un significato più ampio, lasciando spazio soprattutto alla dimensione umana di questo primo anno alla guida dell’Ateneo.

Fin dall’inizio, infatti, Greco ha chiarito di non voler concentrare l’attenzione sui numeri, quanto piuttosto sulla possibilità di restituire «il segno tangibile dello sforzo che abbiamo provato insieme a sostenere».

UNA VISIONE CONDIVISA

In questa prospettiva, il rettore ha sottolineato il contributo di chi lo ha accompagnato nel percorso, evidenziando l’importanza di avere attorno «persone critiche, attente, che sappiano dire le cose come stanno, che sappiano incanalare le decisioni e offrire delle prospettive differenti». Un sostegno che, commenta il rettore, permette di affrontare anche il peso delle responsabilità legate al proprio ruolo.

Tra gli aspetti maggiormente sottolineati da Greco vi l’idea di un’istituzione da intendersi come «un organo che ha bisogno di un indirizzo, ma che sa muoversi». Da qui il richiamo alla necessità, per l’Ateneo, «di mantenere una dimensione prospettica, perché uno dei compiti più importanti dell’università è quello di dispiegare con le azioni, con i simboli e con i gesti uno sguardo verso il futuro». Una visione che il rettore ha indicato come uno degli elementi centrali del proprio mandato, affermando: «è proprio questo il segno che ho provato a lasciare in questi dodici mesi».

CRESCONO LE IMMATRICOLAZIONI

Questa prospettiva si traduce in una programmazione che trova riscontro nelle azioni portate avanti nell’ultimo anno, a partire dalla didattica. L’offerta formativa dell’Ateneo conta 85 corsi di laurea tra percorsi triennali, magistrali e a ciclo unico. A questo dato si affianca la crescita delle immatricolazioni, pari al 5% per i corsi triennali e a ciclo unico e superiore al 10% per quelli magistrali.

Proprio quest’ultimo risultato è stato indicato da Greco «come l’elemento più significativo di tutto questo anno», perché, come ha spiegato, «questo vuol dire che i nostri studenti triennali iniziano a pensare che non si studia alla triennale per poi andare fuori alla magistrale. Iniziano a pensare che questo è un luogo, ed è tutto sommato un intero territorio, che dà opportunità di costruire qui il proprio futuro».

Segnali, dunque, positivi che si affiancano a un’apertura crescente dell’Ateneo a livello internazionale: le candidature di studenti provenienti dall’estero hanno infatti superato la quota di 8.200, registrando un incremento del 58%, mentre le richieste di partecipazione ai programmi Erasmus sono aumentate del 37%.

OLTRE 45 MILIONI DI EURO IN PROGETTI COMPETITIVI

Una crescita che coinvolge anche il settore della ricerca, che nel corso dell’anno ha consentito di acquisire oltre 45 milioni di euro attraverso progetti competitivi. A testimoniare il rafforzamento della dimensione scientifica sono anche l’aumento delle proposte progettuali europee e i risultati ottenuti in diverse classifiche e valutazioni nazionali e internazionali.

Tra questi, Greco ha ricordato: «dieci podi nella Valutazione della Qualità della Ricerca, primi in Italia come Ateneo per Servizi della classifica CENSIS, e recentemente, primi in Italia anche per Computer Science e Computer Science Engeenering e siamo alla soglia dei top 100 internazionali».

PIÙ SINERGIE E OPPORTUNITÀ

Accanto ai risultati scientifici, il rettore ha voluto evidenziare anche il rapporto sempre più stretto tra l’Università e il mondo produttivo, soffermandosi in particolare sulle opportunità legate ai dottorati di ricerca. A questo proposito ha dichiarato: «siamo riusciti ad attirare da parte delle aziende del territorio un milione di euro.

Vuol dire che il territorio inizia a capire che investendo sulla ricerca, investendo anche sulle sinergie con l’università, c’è la possibilità per tutti di crescere». Un dato che si inserisce in un quadro più ampio di collaborazione con la società, definita dallo stesso greco «un tratto distintivo di questo anno».

Una collaborazione, spiega «interpretata in decine di iniziative, i brevetti sono in crescita come non erano mai stati prima, abbiamo riempito e saturato Technest, abbiamo un sostengo costante all’occupabilità dei nostri laureati, abbiamo spalancato, come mai prima d’ora, il nostro sistema museale e culturale alla cittadinanza. Inoltre, continua con forza il progetto alla salute pubblica, siamo riusciti ad acquisire tutte le strumentazioni programmate per il progetto dell’università all’interno dell’azienda ospedaliera e abbiamo aggiunto anche una scuola di specializzazione e altre 55 borse».

AL CENTRO LA COMUNITÀ UNIVERSITARIA

Un impegno che si riflette anche nella dimensione comunitaria dell’Ateneo, attraverso l’importanza rivolta al diritto allo studio e al benessere di chi vive quotidianamente il Campus. Nel corso dell’anno è stata garantita la copertura integrale delle borse di studio per gli 8.571 studenti risultati idonei, con quasi 50 milioni di euro erogati e oltre 2.240 alloggi assegnati.

Accanto a questi interventi, sono state introdotte misure di welfare a sostegno del personale e potenziati i servizi di counseling psicologico, a conferma di un’attenzione che coinvolge l’intera comunità universitaria.

NUOVI CENTRI E SERVIZI PER IL CAMPUS PER IL 2027

Durante l’incontro non sono mancati i riferimenti alle prospettive future. Per il 2027 sono infatti previsti diversi obiettivi di sviluppo, tra cui Palazzo dell’Innovazione, il Centro per la Salute del Cervello e le Neuroscienze, il Centro di Formazione sulla Chirurgia Robotica, l’avvio delle attività del Teaching & Learning Center e del Green Office di Ateneo, la realizzazione di un Punto Immigrazione all’interno del Campus, l’attivazione di Temporary shops e merchandising e il completamento delle Residenze Rocchi.

Si tratta di progetti che, dalle parole del rettore, devono essere considerati «non come cantieri, ma progetti che rappresenteranno le fondamenta su cui poggerà l’università nei prossimi anni».

GLI INTERVENTI DEI PRORETTORI

A seguire, i lavori sono proseguiti con gli approfondimenti tematici dei prorettori Stefano Curcio, Fabio Bruno ed Elvira Brunelli. La giornata si è conclusa con un momento di riconoscenza dedicato al personale docente e tecnico-amministrativo che, nell’ultimo anno, ha terminato il proprio percorso lavorativo. A ciascuno è stata consegnata una pergamena personalizzata, quale segno di gratitudine per il contributo offerto alla crescita della comunità universitaria.

Una giornata in cui si è ripercorso il cammino svolto fino ad oggi che restituisce l’idea di un’università capace di progettare il proprio futuro, un’idea che trova sintesi nelle parole pronunciate dal rettore durante il suo intervento: «La “missione zero” di ogni Università, quella che precede e rende possibili la didattica, la ricerca e la collaborazione con la società, è essere il luogo in cui una comunità pensa il proprio futuro prima che il futuro la raggiunga».