Calabria, reddito di merito, scommessa sui talenti «ma si rischia di premiare i più ricchi»

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Reddito di merito, prima mensilità a 1.290 studenti. L’analisi degli studiosi dell’Unical sulla misura «Slegata dal reddito, ma il contesto incide»

NEI giorni scorsi è stata liquidata la prima mensilità del reddito di merito agli universitari calabresi che ne avevano i requisiti. Per l’Unical – che rappresenta quasi il 60% del sistema universitario calabrese in termini di iscritti – si tratta di 1.290 aventi diritto, per una spesa annua teorica tra gli 8 e i 15 milioni di euro circa, in base all’importo del contributo che varia da 500 a mille euro. I fondi totali stanziati dalla Regione ammontano a 20 milioni di euro.

REDDITO DI MERITO, LE DOMANDE SULLA MISURA

«Senza dubbio è il più grande investimento nei confronti dei giovani universitari calabresi degli ultimi 22 o 23 anni» dice Filippo Domma, ordinario di Statistica dell’Unical e direttore dell’Osservatorio permanente sulle disuguaglianze economiche, sociali e sanitarie (Odess) dell’ateneo. Il carattere inedito di una misura che si propone di incentivare il merito “assoluto” – perché nei fatti è una politica che punta a trattenere i talenti e non ha obiettivi redistributivi essendo slegata dal reddito – e la portata dell’investimento pubblico hanno stimolato la riflessione degli studiosi dell’ateneo. Partendo da una domanda: il merito rappresenta sempre uno strumento di mobilità sociale o rischia, in determinate condizioni, di riprodurre e aumentare le disuguaglianze esistenti?

WORKSHOP ALL’UNICAL

L’occasione è stata il workshop “Merito e disuguaglianze economiche, sociali, sanitarie e territoriali”, ospitato mercoledì in ateneo e promosso dal Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Unical e da Odess.

«Il reddito di merito – dice nel suo saluto il rettore Gianluigi Greco – ha riscosso grande entusiasmo tra gli studenti ed è un’iniziativa che merita di essere analizzata nel quadro della crescita delle iscrizioni ai corsi di laurea triennale e magistrale, registrata con grande soddisfazione. Si affianca a quello che per noi è un pilastro: le borse di studio. Garantirle a tutti gli idonei per noi è un punto fermo. Il nostro sistema di diritto allo studio, che pesa sul bilancio dell’Ateneo per circa 50 milioni di euro, può contare sul contributo determinante della Regione: coprendo anche quest’anno circa il 60% del fabbisogno, ci consentirà di garantire la copertura totale di tutti gli studenti idonei. Per consolidare e far fruttare questi risultati, credo sia altrettanto importante che l’università eserciti fino in fondo il proprio ruolo di analisi e di stimolo critico. Mettere a confronto dati e punti di vista diversi è un esercizio fondamentale per riconoscere ciò che funziona, capire dove intervenire e rendere sempre più efficaci le politiche a sostegno della formazione in Calabria».

LE CHIAVI DI LETTURA

E sul tavolo il Desf ha messo tre diverse chiavi di lettura: a confrontarsi uno statistico (Domma, appunto), un costituzionalista (Ugo Adamo) e un economista (Vincenzo Scoppa). Un’analisi che della misura evidenzia opportunità e rischi, proponendo correttivi. Uno su tutti: collegarla anche al reddito. Perché, emergerà alla fine dal confronto, il merito “assoluto” non esiste. «Non è un criterio che si vuole mettere in discussione – dice Elena Granaglia, emerita di Scienza delle Finanze a Roma Tre e già docente Unical – ma ne vanno considerati i vincoli. Il merito non dipende solo da noi. Incidono condizioni naturali, sociali e a volte episodi».

L’ANALISI STATISTICA

Domma fornisce, in apertura, un po’ di contesto. La Calabria vive un inarrestabile declino demografico, che dal 2002 ad oggi fa segnare un calo del 9% dei residenti, a fronte di un +7% registrato dalle regioni del Centro e del Nord. In numeri si traduce in una perdita di 180mila residenti. Rilevante il calo nelle fasce più giovani: -33% nella quota 0-14 (in Italia siamo al -15%) e -14% nella fascia 15-64 anni (al Sud si attesta al -9%). Tra le implicazioni il raddoppio o quasi dell’indice di vecchiaia passato da 103 a 205 (ovvero 205 over 65 ogni 100 giovani). Dati che sono la conseguenza di un calo delle nascite che riguarda tutto il Paese. In Calabria, però, questa crisi non è compensata dalla stessa capacità attrattiva che il Nord ancora mantiene. «Il reddito di merito nasce per contrastare l’emigrazione giovanile, che spesso, viene detto, inizia già dalla scelta dell’ateneo. È così?» chiede Domma. I dati sembrano smentire questa ricostruzione.

REDDITO DI MERITO, LA RELAZIONE DI FILIPPO DOMMA

«Negli ultimi tre anni il “tasso di ritenzione”, la capacità quindi di trattenere in regione gli studenti, è in realtà cresciuto» dice Domma, precisando però che i dati utilizzati – i più recenti tra quelli disponibili – riguardano solo le iscrizioni alle triennali. Maggiori problemi – e lo confermano anche i colleghi in sala – si registrano nel passaggio tra triennali e magistrali. È lì che diversi giovani laureati scelgono di proseguire gli studi fuori regione, in cerca di migliori occasioni professionali post-laurea. Perché sì, i dati delle partenze post laurea sono in crescita. «Circa la metà dei laureati si trasferisce dopo il titolo» spiega Domma. È sul mercato del lavoro, dice quindi, che serve incidere.

E c’è poi la questione del “merito assoluto”. «La misura assume che tra condizioni di merito e condizioni socio-economiche di partenza non ci sia dipendenza. Ma non è proprio così. La mia proposta è quella di riconoscere un margine in più, a parità di merito, a chi arriva da contesti svantaggiati» dice il docente.

A CONFRONTO CON LA COSTITUZIONE

Ugo Adamo, professore di Diritto costituzionale e pubblico, è netto. La misura del reddito di merito, ignorando le condizioni di disparità di partenza, «trasforma uno strumento di emancipazione in un premio elitario» e «non è costituzionalmente tollerabile o comunque non è incoraggiata dalla Costituzione». La nostra Carta – articolo 3 comma 2 – impegna la Repubblica a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale» e garantisce il diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi «ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi».

Ma il reddito di merito è una misura di diritto allo studio? Adamo se lo chiede, in avvio di intervento. L’atto della Giunta, riconosce, non lo qualifica così, ma come politica di sviluppo. «Gli atti attuativi, però, richiamano la normativa del diritto allo studio» spiega. L’esame del costituzionalista, però, conclude che se per forma rientra nel diritto allo studio, per funzione ne è esclusa, perché scollegata dal reddito. Si può obiettare che esistono anche le borse di studio. Ma se le due misure, chiede Adamo, in futuro entrassero in competizione per i finanziamenti?

LA POSIZIONE DI UGO ADAMO

«Quest’anno è stata garantita la copertura totale degli idonei, la Giunta ha dovuto stornare 37,6 milioni di fondi Fse per mettere in sicurezza le borse di studio, mentre erano stati già destinati 15 milioni, diventati poi 20, al reddito di merito – ricorda – Quale regola però governa il caso in cui manchino le risorse per il diritto allo studio? Non c’è una clausola di priorità». Ma per Adamo il reddito di merito non è neanche una politica di sviluppo perché l’obiettivo – trattenere i giovani talenti – «è solo un auspicio, la misura non può controllare quello che avviene dopo».

QUALCHE PREVISIONE DI VINCENZO SCOPPA

Anche nell’analisi di Vincenzo Scoppa ci sono delle ombre, ma c’è anche qualche luce. Scoppa, ordinario di Economia politica, mette in fila una serie di dati. Si parte da quelli Istat sull’inserimento professionale dei laureati in Italia – un po’ datati, 2015, ma unici disponibili – che mostrano una tendenza, per chi si laurea al Sud, a restare (75%). Tra chi si laurea fuori, invece solo il 37% rientra. «Non c’è un rapporto di causa effetto, ma studiare al Sud aumenta la probabilità di restare» spiega Scoppa. C’è poi un esperimento del 2012, condotto proprio in Unical, che mirava a verificare l’efficacia di incentivi monetari sulle performance degli studenti. «Si è visto che in media i risultati crescevano di 5 o 6 punti», ricorda Scoppa. Tuttavia lo stesso studio mostra che erano soprattutto i più bravi a mostrare i miglioramenti maggiori.

REDDITO DI MERITO I DATI DI BANKITALIA

I dati, però, confermano anche che tra merito e condizioni socio-economiche di partenza il legame c’è. Questi arrivano da Bankitalia. «I figli di genitori laureati raggiungono voti più alti anche di cinque punti alla maturità. E una correlazione simile si nota anche sui voti di laurea» mostra Scoppa. Ancora, i dati ci dicono che le famiglie più istruite hanno in genere redditi più alti. In soldoni, «la misura rischia di trasferire risorse ai ceti più abbienti».

C’è poi un altro aspetto che rileva Scoppa, l’eterogeneità tra i corsi di studio. I voti di laurea, così come le medie degli esami, in alcuni ambiti disciplinari (come le Stem) tendono a essere più bassi rispetto ad altri, si ricava da Almalaurea. «C’è il rischio, sul lungo periodo, di effetti distorsivi – avverte Scoppa – Ovvero che alcuni ambiti possano risultare penalizzati nelle iscrizioni».