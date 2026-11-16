Violenza di genere, a Cosenza il confronto con gli studenti per contrastare la cultura del possesso

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Violenza di genere, al Cinema Teatro Italia di Cosenza il confronto con gli studenti degli istituti superiori. Prevenzione, educazione e libertà per contrastare la cultura del possesso.

COSENZA – La violenza di genere non sempre comincia con un’aggressione. In molti casi, prende forma molto prima, attraverso il controllo, il possesso e le limitazioni della libertà che finiscono per essere scambiate per gesti d’amore. È proprio da questi campanelli d’allarme, non di rado ignorati o minimizzati, che ha preso le mosse l’iniziativa di sensibilizzazione promossa al Cinema Teatro Italia di Cosenza, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni in una riflessione sulle relazioni tossiche e sulla necessità di affermare una cultura del rispetto. La giornata, organizzata dal Comune di Cosenza in collaborazione con gli istituti scolastici superiori del territorio, ha riunito studenti, rappresentanti delle istituzioni, del mondo forense e dei centri antiviolenza.

L’appuntamento si è aperto con la proiezione di “Rosamaro”, il docufilm diretto dal regista toscano Giuseppe Tesi, vincitore del bando della Fondazione Caript. L’organizzazione dell’evento è stata curata da Bianca Rende, consigliera comunale di Cosenza, che ha moderato il dibattito con gli interventi di Chiara Penna, presidente della Commissione Legalità e Istruzione del Comune di Cosenza, Maria Gagliardi, presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Cosenza, e Rosa Libera Pellicori, vicepresidente del Centro Antiviolenza Roberta Lanzino.

La sfida è riconoscere la violenza prima che mostri il suo volto più brutale, quando la gelosia viene giustificata come coinvolgimento e le pretese sull’altra persona si mascherano da manifestazioni d’affetto. È proprio in questa zona grigia che la prevenzione diventa decisiva: smontare i falsi miti dell’amore, restituire valore all’autonomia individuale e riconoscere che nessun legame può definirsi autentico se impone rinunce, limita le scelte o pretende di decidere al posto dell’altro. Una relazione sana non restringe gli spazi e non sottrae libertà: la rispetta.

“Rosamaro”, il docufilm diretto dal regista toscano Giuseppe Tesi

Dare voce a chi subisce la violenza, ma anche interrogarsi sulle fragilità e sulle dinamiche di chi la esercita. È la scelta narrativa di “Rosamaro”, il docufilm di Giuseppe Tesi, che affronta il fenomeno delle relazioni tossiche da una prospettiva originale e complessa. L’opera non si limita a raccontare le ferite, fisiche e psicologiche, di chi subisce soprusi, ma scava nei meccanismi del possesso, nelle derive dei rapporti affettivi e nelle responsabilità di chi trasforma un legame in una relazione di sopraffazione. Uno sguardo che supera la semplice denuncia e punta a generare consapevolezza, portando alla luce anche quei comportamenti che, prima di diventare violenza manifesta, rischiano di essere normalizzati.

Una scelta narrativa che il regista ha spiegato nel corso della nostra intervista realizzata in occasione della presentazione cosentina, soffermandosi anche sul significato racchiuso nel titolo. Per Tesi, il cinema può diventare uno strumento di conoscenza e trasformazione, un’occasione per avvicinare soprattutto i più giovani alla cultura come risposta alla violenza e all’indifferenza. «Il messaggio è quello di avvicinarsi alla cultura, alla letteratura, al teatro e al cinema. Credo che possano rappresentare una risposta, anche salvifica. Ma soprattutto bisogna parlarne. Occorre non avere paura, perché il silenzio, in queste circostanze, è sempre una sconfitta. Ai ragazzi dico: se c’è qualcosa che non vi torna, parlatene, chiedete aiuto», ha sottolineato il regista.

La prevenzione comincia prima della violenza

A evidenziare la necessità di superare un approccio esclusivamente repressivo è stata Chiara Penna, presidente della Commissione Legalità e Istruzione del Comune di Cosenza. La prevenzione, ha spiegato, deve diventare il principale investimento per contrastare la violenza contro le donne e, più in generale, ogni forma di aggressione alla persona e ai soggetti vulnerabili. «Non è con l’incremento delle pene o con l’introduzione di nuovi reati che si risolvono queste dinamiche», ha osservato Penna, richiamando l’importanza di far conoscere ai ragazzi i meccanismi della violenza e delle relazioni conflittuali prima che possano degenerare in fatti di rilevanza penale.

Un percorso che richiede interventi coordinati: sostegno economico ai centri antiviolenza, formazione di chi rappresenta il primo punto di contatto per le vittime, dalle forze dell’ordine ai professionisti, e una rete capace di accompagnare le donne nel riconoscimento e nell’uscita dalle situazioni di maltrattamento. Il riferimento è anche alla Convenzione di Istanbul, che individua nella prevenzione, nella protezione delle vittime e nelle politiche integrate alcuni dei pilastri fondamentali della lotta alla violenza di genere. La risposta penale, pur necessaria, non può essere l’unico strumento. Occorre arrivare prima.

Il controllo non è amore: la violenza nasce anche dalle piccole frasi

Sulla necessità di intervenire precocemente nelle scuole si è soffermata Maria Gagliardi, presidente del Comitato Pari Opportunità degli Avvocati di Cosenza. «Si può e si deve intervenire soprattutto sui ragazzi e sulle ragazze», ha spiegato l’avvocata, sottolineando l’importanza delle occasioni di dialogo diretto con gli studenti. Il problema, infatti, è che spesso la violenza viene identificata esclusivamente con l’aggressione fisica, mentre le sue prime manifestazioni possono essere molto più sottili e insinuarsi nella quotidianità delle coppie. «La violenza non è solo un pugno, uno schiaffo, un maltrattamento. È anche quella quotidiana che inizia proprio fra ragazzi e ragazze: “Mandami la posizione”, “Non uscire con le tue amiche”, “Devi stare solo con me”, “Cosa stai indossando per uscire”». Frasi che possono apparire innocue, perfino manifestazioni di interesse o premura, ma che nascondono una concezione distorta dell’amore, fondata sul controllo anziché sulla fiducia e sul rispetto.

È uno dei messaggi più importanti che emerge da “Rosamaro”: la violenza non esplode necessariamente all’improvviso. Può cominciare con piccoli segnali, concessioni imposte, limitazioni della libertà personale che progressivamente diventano sempre più difficili da contrastare. «La violenza inizia come un sasso che rotola e poi diventa praticamente imprendibile», ha ricordato Gagliardi, richiamando una delle immagini più significative del film. Riconoscere quei primi comportamenti significa impedire che il controllo venga scambiato per amore e che la rinuncia alla propria libertà diventi una consuetudine.

Le ferite invisibili della violenza psicologica ed economica

Uno sguardo altrettanto importante è arrivato da Rosa Libera Pellicori, vicepresidente del Centro Antiviolenza Roberta Lanzino, che ha riportato l’attenzione sulle forme di violenza meno visibili, ma non per questo meno devastanti. In particolare, ha messo in luce un aspetto ancora troppo poco affrontato nel dibattito pubblico: la violenza economica. Non avere autonomia nella gestione del proprio denaro, non poter disporre liberamente del conto corrente o del bancomat, dover chiedere al partner una sorta di paghetta per le spese quotidiane sono situazioni che possono trasformarsi in strumenti di dipendenza e ricatto.

«L’indipendenza economica è il primo passo per uscire effettivamente da una situazione di violenza. Essere coscienti della gravità di queste situazioni è fondamentale», ha evidenziato la vicepresidente del Centro Antiviolenza Roberta Lanzino. Un richiamo concreto alla necessità di riconoscere che la violenza non coincide soltanto con ciò che lascia un segno visibile sul corpo. Può privare una donna della propria autonomia, condizionarne le scelte, limitarne gli spostamenti e comprometterne progressivamente la capacità di autodeterminarsi.

La libertà e il rispetto come antidoti alla cultura del possesso

A margine dell’iniziativa, la consigliera comunale Bianca Rende ha espresso soddisfazione per la riuscita della giornata, sottolineando la partecipazione numerosa degli istituti scolastici e, soprattutto, il coinvolgimento dimostrato dagli studenti durante il dibattito. «È fondamentale rivolgersi alle scuole perché è lì che si forma la coscienza civica, la coscienza critica ed è lì che dobbiamo creare una cultura del rispetto», ha dichiarato la promotrice dell’evento. Un passaggio decisivo, perché molti degli episodi più tragici affondano le proprie radici in una cultura che legittima il possesso, alimenta gli stereotipi e considera la libertà dell’altro come una minaccia. Una cultura che, per essere contrastata, deve essere prima riconosciuta e poi radicalmente sovvertita.