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Una fiaba antica riscritta dagli alunni, un personaggio nato dal cartone che diventa presenza reale, una vetrina trasformata in un piccolo teatro della fantasia. La scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Saporito porta il suo messaggio alla Giunti di corso Mazzini, a Cosenza, per il contest #ioleggoperché 2026. E riscrive il finale di una storia: questa volta, il Pifferaio non porta via i bambini, li conduce verso la lettura.

COSENZA – C’è un Pifferaio magico che, questa volta, non vuole portare via nessuno. Non suona per allontanare i bambini dalle loro case, non li conduce verso un destino misterioso, non li trascina in un luogo sconosciuto. Il suo richiamo ha cambiato direzione: punta dritto verso i libri. E dietro di lui non c’è una folla che obbedisce a un incantesimo, ma una comunità di giovani lettori che ha scelto consapevolmente di lasciarsi conquistare dalle storie. È questa la suggestiva intuizione con cui la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Saporito ha partecipato al contest #ioleggoperché 2026, dedicato al tema «Libri che uniscono. Una comunità che cresce». Un progetto che ha saputo andare oltre la dimensione della semplice esposizione artistica, trasformando una vetrina della libreria Giunti, in corso Mazzini a Cosenza, in uno spazio narrativo capace di parlare ai passanti e interrogare la fantasia.

Il Pifferaio magico cambia musica: l’idea

L’idea nasce da una fiaba conosciuta, sedimentata nell’immaginario collettivo, ma proprio per questo pronta a essere attraversata da nuovi significati: Il Pifferaio Magico. Gli studenti ne hanno letto la versione originale, ne hanno esplorato le suggestioni e, soprattutto, hanno deciso di non fermarsi alla storia così come era stata tramandata. L’hanno rimessa in gioco, riscritta, reinterpretata, affidandole parole, visioni e sensibilità proprie. Un esercizio di lettura e scrittura che ha trasformato i ragazzi da destinatari di un racconto in autori di una nuova narrazione. Il Pifferaio, figura ambigua e affascinante, diventa il simbolo di una guida positiva, capace di accompagnare i bambini in un viaggio diverso, fatto di conoscenza, amicizia, emozioni e possibilità. Il suo flauto non richiama verso la fuga, ma verso la scoperta. La musica non sottrae, arricchisce. E i bambini, anziché scomparire dietro un incantesimo, ritrovano attraverso i libri la possibilità di scegliere, immaginare e costruire.

Il Pifferaio magico cambia musica: alla Dante Alighieri di Saporito i bambini seguono il richiamo dei libri

Realizzato inizialmente in classe con cartone e materiali di riciclo, il personaggio ha attraversato una metamorfosi: dalla dimensione artigianale della costruzione scolastica è approdato alla vetrina della libreria, fino a prendere vita attraverso una presenza in carne e ossa. Protagoniste del percorso sono state le classi 1ª B, 1ª C, 1ª D, 1ª E e 2ª C, che, insieme alle loro professoresse, hanno condiviso un’esperienza nella quale la dimensione didattica si è intrecciata con quella creativa.

Ciascuno ha potuto mettere a disposizione un’idea, un’intuizione, un talento, contribuendo a un risultato che non appartiene a un singolo autore, ma a un gruppo capace di riconoscersi in un progetto comune. Questa coralità rappresenta uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa.

Il significato dell’iniziativa

Dietro quella vetrina non c’era soltanto una scenografia, per quanto suggestiva e curata. C’era un vero e proprio laboratorio di esperienze, nel quale la lettura si è intrecciata con la scrittura, la manualità con l’espressione creativa, l’iniziativa individuale con la forza della collaborazione. Ma il significato più profondo di questa esperienza supera i confini dell’attività scolastica: i ragazzi hanno dimostrato di non essere semplici fruitori della cultura, ma soggetti capaci di generarla, reinterpretarla e metterla in circolo. Non si sono limitati a leggere una storia: l’hanno abitata, trasformata e restituita agli altri sotto una forma nuova.