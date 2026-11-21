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Conclusa la Winter School all’UniCal. Studiosi, docenti e ricercatori a confronto su migrazioni, diversità e inclusione

RENDE – Si è conclusa, all’Università della Calabria, la EDU_MIG Winter School 2026 – Education, Migration and Diversity: From Research to Educational Practice, cinque giornate di studio dedicate alle migrazioni, al pluralismo linguistico e culturale e alle nuove sfide dell’educazione nelle società contemporanee.

L’iniziativa, ospitata presso l’University Club dell’Ateneo calabrese, ha riunito studiosi, docenti, ricercatori, esperti e studenti provenienti da diversi Paesi, offrendo un’occasione di confronto sul rapporto tra ricerca scientifica, formazione universitaria e pratiche educative.

La Winter School si inserisce nell’ambito dell’Erasmus Mundus Joint Master in Education, Migration and Diversity (EDU_MIG), programma internazionale congiunto che coinvolge la Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd (Germania), l’Università di Gävle (Svezia) e l’Università della Calabria, attraverso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società (DiCES).

A curare l’iniziativa è stata Rossella Pugliese, docente di Lingua e traduzione tedesca dell’Università della Calabria e responsabile scientifica del programma EDU_MIG per l’Ateneo.

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Dalla ricerca alla pratica educativa

Al centro delle cinque giornate di lavoro sono stati posti i processi migratori, il plurilinguismo, le identità culturali, le disuguaglianze educative e le strategie di inclusione nei contesti scolastici e sociali.

Le attività hanno previsto lezioni, seminari, workshop di ricerca e momenti di confronto interdisciplinare, mettendo in dialogo pedagogia, linguistica, letteratura e scienze sociali.

Particolare attenzione è stata riservata al rapporto tra conoscenza scientifica e lavoro educativo. Comprendere le trasformazioni prodotte dalle migrazioni significa infatti interrogarsi sulle condizioni che permettono alla scuola e alle istituzioni formative di riconoscere le differenze, contrastare le disuguaglianze e garantire a tutti concrete opportunità di partecipazione.

Il confronto internazionale ha consentito di porre al centro della riflessione anche il ruolo della lingua nei processi di costruzione dell’identità personale e culturale, insieme al contributo delle esperienze letterarie nella comprensione delle storie migratorie.

Il contributo scientifico dell’Università della Calabria

«La Winter School nasce dalla convinzione che la ricerca sulle migrazioni e sulla diversità debba dialogare costantemente con le realtà educative», ha sottolineato Rossella Pugliese nella presentazione dell’iniziativa.

«Il confronto tra studiosi, docenti e studenti di Paesi diversi rappresenta un’occasione preziosa per mettere in relazione prospettive scientifiche ed esperienze formative, ma soprattutto per riflettere su come tradurre le conoscenze acquisite in pratiche educative attente alla pluralità linguistica e culturale».

La presenza all’UniCal di studiosi e studenti impegnati in un percorso internazionale di alta formazione ha confermato il valore della collaborazione tra università europee, soprattutto in un settore nel quale la ricerca deve misurarsi quotidianamente con i cambiamenti delle società.

Il lavoro coordinato da Pugliese contribuisce a rafforzare la dimensione internazionale del DiCES e la partecipazione dell’Ateneo calabrese alle reti europee della ricerca e della formazione.

La Calabria, terra di migrazioni e di incontro tra culture

La scelta dell’Università della Calabria come sede della Winter School ha assunto un significato particolare. La storia della regione è profondamente segnata dall’emigrazione, dalla mobilità delle persone e, negli ultimi decenni, dall’arrivo di nuove comunità.

Una storia che richiama direttamente la responsabilità dell’educazione nella costruzione di una cultura dell’accoglienza, del riconoscimento dell’altro e dei diritti di cittadinanza.

Le migrazioni non rappresentano soltanto un fenomeno demografico o economico. Interrogano i modelli di convivenza, le relazioni sociali, il significato delle appartenenze culturali e la capacità delle istituzioni di contrastare le nuove forme di marginalità.

In questa prospettiva, il percorso della EDU_MIG Winter School ha richiamato una questione centrale per il futuro delle società democratiche: la necessità di formare educatori capaci di leggere la complessità del presente, riconoscere la dignità delle differenze e lavorare concretamente alla riduzione delle disuguaglianze.

È questo il significato culturale delle cinque giornate di studio ospitate dall’Università della Calabria: costruire un rapporto più stretto tra ricerca e pratica educativa, nella consapevolezza che l’inclusione non può rimanere soltanto un principio dichiarato, ma deve tradursi in responsabilità, scelte e comportamenti quotidiani.