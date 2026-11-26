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Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, XXI edizione della Borsa di studio Roberta Lanzino: al Liceo Scientifico “G. Scorza” di Cosenza, studenti e istituzioni a confronto. Matilde Lanzino, presidente della Fondazione Roberta Lanzino: «C’è ancora molto da fare».

COSENZA – La violenza contro le donne raramente si presenta subito con il volto dell’aggressione. Spesso, indossa prima la maschera della gelosia, si nasconde dietro presunte attenzioni, si insinua nelle relazioni sotto forma di controllo e possesso. Comincia con un telefono ispezionato, amicizie ostacolate, abiti contestati, libertà limitate. Può trasformarsi in umiliazioni, minacce, ricatti affettivi ed economici, isolamento, stalking. Fino alle aggressioni fisiche e sessuali, alle persecuzioni digitali, alla diffusione non consensuale di immagini intime e, nella sua manifestazione più estrema, al femminicidio. C’è anche una violenza che si consuma senza colpire direttamente il corpo: quella assistita, vissuta dai bambini costretti ad assistere ai conflitti e agli abusi che si verificano tra le mura domestiche.

La violenza non lascia sempre lividi: può ferire l’identità, demolire l’autostima, sequestrare l’indipendenza e cancellare, un pezzo alla volta, la libertà. A nutrire la violenza sono stereotipi radicati e modelli culturali distorti. Imparare a riconoscerne i segnali, anche quelli più sottili, dare loro il giusto nome e spezzare sul nascere la spirale della sopraffazione è fondamentale per impedire che la prevaricazione diventi persecuzione e che il silenzio lasci spazio alla tragedia.

Il ricordo di Roberta Lanzino, a distanza di numerosi anni dalla sua scomparsa, continua a trasformarsi in un impegno concreto, in un percorso educativo che affida soprattutto alle nuove generazioni la responsabilità di costruire una società fondata sul rispetto, sulla parità e sul rifiuto di ogni forma di violenza, pregiudizio e discriminazione. È questo il significato della XXI edizione della Borsa di studio “Roberta Lanzino”, promossa dalla Fondazione Roberta Lanzino ODV insieme al Liceo Scientifico “G. Scorza” di Cosenza, il cui appuntamento conclusivo si è svolto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa rientra nel progetto “Frida: la disabilità tenace” e rinnova una collaborazione che, da oltre vent’anni, lega la memoria di Roberta alla scuola che aveva frequentato. A moderare l’incontro, la giornalista di Ten Rosalba Baldino.

XXI edizione della Borsa di Studio “Roberta Lanzino”

Nata nel 2005, la Borsa di Studio è diventata uno spazio di confronto, partecipazione e consapevolezza, nel quale gli studenti sono chiamati a interrogarsi sulla realtà e a diventare protagonisti del cambiamento. Il tema scelto per questa edizione, “DIVERSA…MENTE. Sguardi plurali: la complessità affettiva oltre il mito della normalità”, porta il confronto su un terreno particolarmente attuale: mettere in discussione il concetto stesso di normalità e riconoscere nella diversità, anche neurodivergente, una ricchezza e non un limite.

A sottolineare il valore della ventunesima edizione è Matilde Lanzino, presidente della Fondazione Roberta Lanzino, che rivendica soprattutto il rapporto costruito negli anni con le giovani generazioni. «Le abbiamo abbracciate da tanti anni e, arrivati alla ventunesima edizione, l’entusiasmo è quello del primo anno. La partecipazione dei ragazzi è forte e convinta. Prima del concorso, li coinvolgiamo in incontri di confronto: non vogliamo che si limitino ad ascoltare, ma che prendano posizione, si espongano, diventino parte attiva del progetto. Vogliamo che mettano la faccia nelle idee che propongono e nelle battaglie che scelgono di sostenere».

L’investimento sulle nuove generazioni

Un investimento sulle nuove generazioni, ma anche una riflessione senza sconti sui limiti del cambiamento culturale. Dopo la tragedia di Roberta, molto è cambiato: la violenza sulle donne è uscita dall’invisibilità, ha conquistato spazio nel dibattito pubblico, ha trovato parole e strumenti di denuncia. Ma darle un nome non significa averne sradicato le cause. È questo il punto su cui insiste Matilde Lanzino: «Una cosa è riconoscere la violenza, organizzare convegni e parlarne pubblicamente; un’altra è produrre un cambiamento interiore, profondo, capace di incidere sui comportamenti. C’è ancora molto da fare, perché siamo cresciuti in una società che ha considerato normale la dipendenza femminile e legittimato, per generazioni, la subordinazione delle donne».

Vicesindaca di Cosenza Maria Locanto: «Dal dolore e dalla sofferenza può nascere un germoglio di pace»

La vicesindaca di Cosenza, Maria Locanto, ha ricordato il valore della giornata dedicata a Roberta Lanzino, sottolineando come la sua tragica scomparsa rappresenti ancora oggi una ferita aperta per l’intera comunità. «Apprezziamo e ringraziamo la famiglia Lanzino perché, attraverso il proprio esempio, è riuscita a trasformare un dramma in un progetto educativo per la nostra città. Il premio intitolato a Roberta nasce proprio con questo obiettivo: coinvolgere le nuove generazioni e trasmettere loro il valore del rispetto verso le persone più fragili e verso gli ultimi. Dal dolore e dalla sofferenza può nascere un germoglio di pace: è in questa direzione che dobbiamo continuare a lavorare».

Violenza sulle donne, l’impegno del Liceo scientifico Scorza di Cosenza

Per la dirigente scolastica del Liceo Scientifico Scorza, Rosanna Rizzo, il punto di partenza di ogni autentico percorso contro la violenza è una parola tanto semplice, quanto decisiva: rispetto. Per la dirigente Rosanna Rizzo, il 25 novembre non può esaurirsi in una ricorrenza, ma deve inserirsi in un percorso educativo che accompagni gli studenti per tutto l’anno scolastico. Circa 150 ragazzi partecipano alla Borsa di Studio, ma il lavoro di sensibilizzazione coinvolge l’intera comunità scolastica.

Il lavoro interessa in particolare le classi del triennio, senza trascurare gli studenti più giovani del biennio, perché la cultura del rispetto deve essere costruita fin dai primi anni dell’adolescenza. E il tema della diversità assume un significato ancora più ampio. «La diversità è una ricchezza, non un problema. Questa giornata affronta insieme la violenza contro le donne e il rispetto della disabilità e della neurodivergenza, perché sono questioni profondamente collegate. Rispettare l’altro significa accettarlo pienamente, in tutte le sue caratteristiche. Nelle nostre classi ci sono anche ragazzi stranieri e studenti rifugiati che non parlano ancora italiano. Abbiamo sperimentato quanto lo scambio culturale possa diventare un’occasione straordinaria di crescita: gli studenti che conoscono l’inglese si mettono a disposizione come interpreti e i compagni possono raccontare le proprie esperienze. È una ricchezza enorme».

Violenza sulle donne, il presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli: «Attraverso studio e cultura si può ridimensionare un fenomeno che continua a rappresentare una ferita profonda per la comunità»

Una direzione condivisa dalle docenti referenti Enza Iorfida e D. D’Ambrosio e ribadita anche dal presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, che ha richiamato la necessità di fare di queste iniziative una componente stabile della formazione delle nuove generazioni. Ai ragazzi Faragalli rivolge un invito a non perdere fiducia nella società e a investire nella propria formazione: «Bisogna credere nella possibilità di costruire una società migliore, rispettarsi gli uni gli altri e studiare. Attraverso lo studio e la cultura si possono raggiungere obiettivi importanti e contribuire a ridimensionare un fenomeno che continua a rappresentare una ferita profonda per la nostra comunità».

Il presidente della Camera Penale di Cosenza Roberto Le Pera: «La base della cultura della legalità deve riprendere ad essere la famiglia»

Sul versante giuridico, l’avvocato Roberto Le Pera, presidente della Camera Penale di Cosenza, sposta l’attenzione dal piano normativo a quello culturale e educativo. La sua riflessione parte da una responsabilità che chiama in causa innanzitutto le famiglie e il ruolo degli adulti nella formazione delle nuove generazioni. Le leggi sono strumenti indispensabili di tutela, ma da sole non possono sradicare una mentalità che continua ad alimentare comportamenti violenti e discriminatori. Un richiamo che si fa ancora più incisivo se rapportato alle contraddizioni della contemporaneità. «Pensate un po’: nel 2026, al tempo dell’intelligenza artificiale, al tempo in cui tutto pare di un altro mondo, noi siamo costretti, per la violenza che non arretra, a parlare di educazione al rispetto delle donne. E questa è una sconfitta».

Da qui l’invito a non limitarsi alla denuncia, ma a ripartire proprio da questa consapevolezza: «Oggi è un momento per riflettere su questa sconfitta culturale. Questo è il motivo per cui è necessaria una svolta culturale». Le Pera richiama inoltre l’importanza di rafforzare la rete di protezione e di ascolto, affinché chi subisce violenza possa trovare sostegno senza essere frenato dalla paura o dal senso di vergogna. «Lo Stato è responsabile di politiche sociali in grado di infrenare ogni deriva rispetto al diritto dei diritti: il rispetto dell’altro». E infine lancia un appello alle famiglie: «Le famiglie oggi stanno demandando alle istituzioni la crescita della cultura della legalità dei loro figli. Non deve essere così. La base della cultura della legalità deve riprendere ad essere la famiglia e le scuole devono essere una integrazione di quella cultura della legalità».

Violenza sulle donne, la memoria che diventa responsabilità

Nel corso dell’iniziativa trova spazio anche il ricordo della nascita della biblioteca del Liceo, intitolata a Roberta nel 2005. A ripercorrerne la storia è l’ex dirigente scolastico Rodolfo Luciani, che ricorda il lungo percorso necessario per ottenere l’intitolazione, tra ricerche documentali e passaggi burocratici durati circa quattro anni. La biblioteca, nata dall’unione di tre aule, è diventata così un luogo simbolico della memoria di Roberta e del legame tra la giovane e la comunità scolastica. Da quella intitolazione prese ulteriore forza anche il percorso della Borsa di Studio, destinata a trasformare il ricordo in un’occasione concreta di crescita culturale per gli studenti. Ed è proprio questo il filo che attraversa l’intera giornata: la memoria non può limitarsi a conservare il passato, deve interrogare il presente e indicare una direzione per il futuro.

Violenza sulle donne, voce ai giovani

A dare voce alla responsabilità delle nuove generazioni è anche Luigi Maria De Francesco, giovane rappresentante ed ex studente del Liceo Scorza, tornato a partecipare all’iniziativa per rinnovare la propria vicinanza alla Fondazione.

Il suo intervento parte da un concetto essenziale: la memoria deve diventare un simbolo capace di parlare al presente. «Sono qui, a un anno dalla conclusione della mia esperienza al Liceo Scorza, per confermare la vicinanza a un’iniziativa che la Fondazione porta avanti ormai da ventuno edizioni. Dobbiamo ribadire con forza che le donne non si toccano, nemmeno con un fiore. Ma soprattutto dobbiamo sensibilizzare i giovani. Roberta non può rimanere soltanto un nome su una targa: deve diventare un simbolo da portare alle nuove generazioni, perché la rivoluzione culturale parte proprio dai giovani».

Violenza di genere e riconoscimento della neurodiversità

Uno degli elementi caratterizzanti di questa edizione è il collegamento tra contrasto alla violenza di genere e riconoscimento della neurodiversità. Un tema approfondito dal professor Francesco Craig, professore associato di Psicologia Clinica all’Università della Calabria. Il suo contributo invita a superare una concezione della disabilità esclusivamente legata al modello medico, per abbracciare una prospettiva sociale, nella quale anche il contesto e le sue barriere diventano determinanti.

«La neurodiversità rappresenta un cambio di paradigma importante: ci permette di passare da un modello medico della disabilità a un modello sociale. Significa riconoscere che ogni cervello funziona in maniera diversa e che proprio questa diversità rende ciascuno di noi unico. Naturalmente esistono condizioni che rientrano nell’ambito della neurodivergenza, come l’autismo, l’ADHD e i disturbi specifici dell’apprendimento. Ma è fondamentale comprendere che molte difficoltà non dipendono soltanto dalla persona: sono anche il risultato del contesto in cui vive. Se modifichiamo il contesto e rimuoviamo le barriere, permettiamo a ciascuno di esprimere al meglio le proprie potenzialità».

La stigmatizzazione della diversità

Il collegamento con la giornata del 25 novembre è tutt’altro che secondario. La stigmatizzazione della diversità può infatti generare esclusione, isolamento e nuove forme di violenza. «La diversità viene ancora troppo spesso percepita come qualcosa da allontanare, secondo una logica del noi contro loro. È importante parlarne a scuola perché le ragazze e i ragazzi neurodivergenti possono essere particolarmente esposti a episodi di bullismo e ad altre forme di violenza. È un tema delicato, sul quale esiste ancora un certo tabù. Portarlo all’attenzione degli studenti significa aiutarli a comprendere le fragilità, superare gli stereotipi e costruire una società realmente inclusiva».

Un messaggio che si intreccia perfettamente con il tema scelto per la Borsa di Studio: andare oltre il mito della normalità significa riconoscere l’altro nella sua unicità, senza pretendere di ricondurlo a modelli prestabiliti.

Violenza sulle donne, la marcia silenziosa del Liceo Scientifico Scorza di Cosenza

La marcia dal Liceo Scorza alla Prefettura ha segnato il momento conclusivo e simbolico del percorso. Un corteo composto, ma non per questo meno determinato, nel quale gli studenti hanno affidato al silenzio un messaggio netto e inequivocabile: nessuna forma di violenza può essere considerata normale, giustificabile o tollerabile.