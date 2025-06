“Calabria Teologica 2025”: viaggio itinerante per riscoprire la fede nel presente

2 minuti per la lettura

Calabria Teologica 2025 esplora come vivere la fede oggi, con sette tappe itineranti che affrontano temi cruciali.

Sette tappe, un’unica domanda: come vivere la fede qui e ora? Torna per il quarto anno consecutivo Calabria Teologica, il percorso di riflessione e approfondimento nato per rispondere alla sete di senso dell’uomo contemporaneo. Il tema scelto per l’edizione 2025, “Vivere la fede qui e ora”, traccia con forza la direzione di un itinerario che si propone di riportare il messaggio cristiano nel cuore dell’esperienza quotidiana, attraverso l’ascolto, il confronto e la presenza viva di voci teologiche autorevoli radicate nel territorio.

La rassegna, patrocinata dalla Conferenza Episcopale Calabra, dall’Istituto Teologico Calabro, dagli Istituti di Scienze Religiose della regione, dal Santuario Regionale di San Francesco di Paola e dalla Pontificia Accademia di Teologia, si presenta quest’anno in una formula itinerante: sette tappe distribuite tra giugno e settembre, sette luoghi simbolici della Calabria, sette domande fondamentali su cui riflettere. Ogni incontro sarà l’occasione per riscoprire, con sguardo critico e spirituale, le coordinate di una fede incarnata, non astratta, che interroga il presente senza timore, aprendosi al dialogo tra teologia, società e cultura. Calabria Teologica 2025 si conferma così come un laboratorio di pensiero, una scuola popolare di teologia, un invito a rimettere la fede al centro della vita e la vita al centro della fede. Un’occasione preziosa per chiunque voglia interrogarsi, credere, ricominciare.

Calabria Teologica: il calendario degli incontri

Mangone (CS), 18 giugno Quale buona notizia può salvarci la vita? con Franco Staffa e Giorgio Marcello. San Marco Argentano (CS), 19 giugno Quale Dio incontriamo nella pietà popolare? con Gian Franco Belsito e Ivan Rauti. Cassano (CS), 3 luglio C’è giustizia nella misericordia? con Michele Munno e Marcello Cozzi. Capocolonna (KR), 14 luglio Scienza e spiritualità possono andare d’accordo? con Pasquale Brizzi e Clementina Carbone. Bagnara Calabra (RC), 24 luglio La salute è un bene comune? con Massimo Serio e Antonino Iannò. Mileto (VV), 5 agosto Quale giubilo in un tempo di crisi? con Filippo Ramondino e Alessandro Saraco. Paola (CS), 3 settembre Cosa possiamo ancora sperare? con Giuseppe Fazio e Ermenegildo Manicardi