L’Issr Cosenza inaugura l’anno accademico con padre Martin M. Lintner

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Tra intelligenza artificiale ed educazione, l’anno accademico dell’Issr Cosenza parte con una lectio di padre Martin M. Lintner

Martedì 10 novembre alle 15:30 sarà inaugurato il nuovo anno accademico dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Francesco di Sales” di Cosenza. La cerimonia si svolgerà nell’Aula magna dell’Istituto e sarà dedicata al rapporto tra intelligenza artificiale, educazione e dignità umana.

Al centro della giornata la prolusione di padre Martin M. Lintner, preside e professore ordinario di Teologia morale e spirituale dello Studio Teologico Accademico di Bressanone (Bolzano) e presidente nazionale dell’Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale (ATISM).

“L’IA una sfida antropologica ed educativa: spunti dall’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV”. Questo il titolo della sua prolusione. Affronterà il tema dell’intelligenza artificiale e delle sue conseguenze sulla formazione delle persone e sulle relazioni sociali.

L’incontro sarà aperto da monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano e moderatore dell’Istituto. Seguirà la relazione del direttore, don Emilio A. Salatino, che presenterà le attività e gli obiettivi del nuovo anno accademico.

La scelta di dedicare la prolusione all’intelligenza artificiale nasce dall’esigenza di riflettere sui cambiamenti che le nuove tecnologie stanno introducendo nella vita quotidiana. La scuola, l’università e le istituzioni formative sono chiamate a confrontarsi con strumenti che offrono nuove opportunità. Ma pongono anche interrogativi sul ruolo dell’uomo e sulla sua libertà.

In questo confronto trova spazio la riflessione teologica, chiamata a interrogarsi sul rapporto tra progresso tecnologico, responsabilità individuale e rispetto della persona.

L’inaugurazione dell’anno accademico sarà inoltre un momento di incontro per la comunità dell’Istituto. Da anni svolge un’attività di formazione teologica e culturale rivolta agli studenti e al territorio.

L’appuntamento conferma l’attenzione dell’ISSR verso i temi del presente, mettendo in relazione lo studio della teologia con i problemi della società.