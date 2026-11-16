Cosenza accende il Natale: la città si trasforma in un grande villaggio di luci, tradizioni e meraviglia

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Dalla Villa Nuova al centro storico, passando per Corso Mazzini e i quartieri: il Comune di Cosenza e gli operatori economici fanno squadra per un Natale che unisce famiglie, bambini e attività del territorio in un progetto condiviso di festa e partecipazione. Il 4 dicembre l’accensione delle luminarie, realizzate in esclusiva per Città dei Bruzi. E in piazza Bilotti arriverà un grande albero firmato BCC Mediocrati.

Cosenza si prepara a indossare il suo abito più suggestivo, lasciandosi avvolgere da quella particolare alchimia di luci, colori e atmosfere che, ogni anno, accompagna la magia del Natale. Le prime luminarie ridisegnano i profili delle strade cittadine, le casette natalizie prendono forma, le piazze diventano scenari di incontro, pronti ad animarsi di voci, musica e sorrisi. È il preludio di una stagione che porta con sé il fascino dell’attesa, il desiderio di ritrovarsi e quella rinnovata propensione alla condivisione che restituisce alle festività il loro valore più profondo: la quotidianità lascia spazio alla meraviglia, le distanze si accorciano e la città riscopre il piacere di vivere i propri luoghi, ritrovando nella partecipazione e nella convivialità il senso più autentico dello stare insieme.

È questa la filosofia che accompagna il programma delle iniziative natalizie 2026-2027, presentato nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi dal sindaco Franz Caruso, nel corso di una conferenza stampa moderata da Giuseppe Di Donna. Un progetto costruito dall’amministrazione comunale in sinergia con il Comitato spontaneo degli operatori economici, che punta a trasformare Cosenza in un grande itinerario di cultura, tradizioni e intrattenimento, dalla Villa Nuova al centro storico, da Corso Mazzini alle periferie.

Presentazione del programma delle iniziative natalizie 2026-2027 a Cosenza

Alla presentazione hanno preso parte, insieme al primo cittadino, l’assessore Rosario Branda, il consigliere delegato agli Eventi Francesco Turco, Paola Guzzo, in rappresentanza dell’ingegnere Carmine Guido (coordinatore del Comitato spontaneo degli operatori economici, collegatosi a sorpresa in videocall), e una rappresentanza degli imprenditori, tra cui Gianfranco Barci, Sergio Mazzuca e Marco Grandinetti.

Cosenza accende il Natale: la città si trasforma in un grande villaggio di luci, tradizioni e meraviglia

Non un Natale affidato esclusivamente allo scintillio delle luminarie, né un calendario di appuntamenti destinati a esaurirsi nella fugacità di una manifestazione. La prospettiva è decisamente più ambiziosa: fare della città un luogo da abitare e riscoprire, nel quale i bambini possano coltivare lo stupore e i cittadini possano tornare a riconoscersi in una dimensione autentica di comunità. «Non è soltanto un programma pensato per celebrare il Natale – ha sottolineato il sindaco –. Abbiamo voluto dare a queste festività una connotazione diversa, offrendo un’occasione per vivere la città e riscoprire i luoghi della nostra tradizione, a partire da quelli storici da cui hanno preso avvio tante iniziative. Ci saranno momenti di partecipazione, spettacolo e confronto, pensati per coinvolgere l’intera comunità».

Il cuore simbolico delle iniziative sarà il Giardino di Natale allestito nella Villa Nuova di viale Trieste. «Non abbiamo voluto realizzare un classico mercato – ha spiegato il primo cittadino-. Questo è un villaggio di Natale che offrirà a chi lo visiterà la possibilità di viverlo, non soltanto di attraversarlo per acquistare qualche prodotto». Un’attenzione particolare sarà riservata ai più piccoli, protagonisti di numerose iniziative e attrazioni. In programma anche una casa di Babbo Natale, attività di animazione e appuntamenti pensati per coinvolgere le scuole e le giovani generazioni.

Il contributo degli operatori economici

Accanto alla proposta istituzionale c’è il contributo degli operatori economici, protagonisti di un percorso di collaborazione che negli anni si è consolidato e ampliato. Una sinergia che va oltre il calendario delle festività e che ambisce a diventare un motore stabile di iniziative per il territorio.

Sergio Mazzuca ha richiamato il valore della tradizione commerciale di Cosenza e la necessità di affrontare con una strategia condivisa le nuove sfide del settore: «Dobbiamo offrire quello che online non si riesce a trovare: la cortesia, l’assistenza, quello che l’uomo può dare più di una macchina», indicando nel gioco di squadra tra istituzioni, imprenditori e associazioni la strada per rafforzare il tessuto economico cittadino. Un impegno che guarda anche al futuro dei giovani. La speranza, condivisa dagli operatori, è che Cosenza e la Calabria possano tornare a offrire opportunità concrete, affinché le nuove generazioni non siano costrette a partire per costruire altrove il proprio percorso professionale.

Per Marco Grandinetti, la crescita del Comitato spontaneo degli operatori economici è la dimostrazione di un impegno che si è rafforzato nel tempo. Il Natale rappresenta soltanto la parte più visibile di un’attività più ampia, che comprende iniziative come la Notte Bianca e gesti di solidarietà, tra cui il sostegno al reparto di Pediatria dell’ospedale di Cosenza. Un lavoro che, ha ricordato, nasce dall’amore per la città e dalla volontà di contribuire concretamente al suo sviluppo. «Insieme si va lontano», la frase scelta da Grandinetti per racchiudere lo spirito dell’iniziativa.

Inaugurazione del 4 dicembre

Tra gli appuntamenti più attesi c’è quello del 4 dicembre: Corso Mazzini si accenderà con luminarie progettate appositamente per Cosenza. Non decorazioni già viste o installazioni standardizzate, ma un progetto pensato appositamente per Città dei Bruzi. A realizzarle è stato Stefano Le Pera, sulla base di un disegno fornito dall’ingegnere Carmine Guido.

L’accensione sarà impreziosita dalla presenza di una street band. Il 5, 6 e 7 dicembre, i riflettori si sposteranno invece sul centro storico, protagonista di un calendario di iniziative raccolte sotto il titolo “Di piazza in piazza”: un percorso che invita a immergersi nelle suggestioni dei vicoli, riscoprire scorci e luoghi di particolare valore storico e identitario, restituendo alle piazze il loro ruolo di fulcro della vita cittadina. L’intento è quello di estendere la festa oltre i circuiti tradizionali, coinvolgendo progressivamente i diversi quartieri e restituendo centralità all’intero tessuto urbano. A piazza Bilotti, inoltre, sarà allestito un grande albero di Natale a cura della BCC Mediocrati, come precisato dal presidente Nicola Paldino.

Il Capodanno a Cosenza

E non finisce qui. L’amministrazione sta lavorando anche a un Capodanno che promette di distinguersi dalle precedenti edizioni. La serata dovrebbe aprirsi con la band vincitrice del contest della Notte Bianca, per poi proseguire con artisti di rilievo, i cui nomi saranno annunciati nei prossimi giorni. A illustrare il percorso è stato Francesco Turco, consigliere delegato agli Eventi, che ha evidenziato il lavoro svolto per costruire un calendario capace di coinvolgere diverse generazioni. Attività al mattino, con particolare attenzione alle scuole, e appuntamenti serali accompagneranno il cammino verso il nuovo anno.

L’assessore Rosario Branda ha sottolineato che il progetto nasce da una visione di medio periodo. L’obiettivo non è esaurire tutto in una sola edizione, ma costruire gradualmente un appuntamento capace di crescere e diventare sempre più riconoscibile. Il riferimento, senza nascondere la consapevolezza della distanza da colmare, è quello dei grandi mercatini natalizi del Nord Italia, Merano in particolare. «Il nostro obiettivo – ha spiegato Branda – è che da qui a tre anni il nostro mercatino possa diventare un appuntamento di riferimento, capace di attrarre visitatori anche da fuori regione». L’assessore ha evidenziato anche l’entusiasmo cresciuto intorno al progetto, richiamando il riscontro positivo raccolto sui canali social istituzionali. Un segnale, a suo giudizio, del fatto che l’iniziativa abbia saputo intercettare un sentimento condiviso: il desiderio di ritrovare il Natale e il senso di comunità.